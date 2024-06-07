Несмотря на коллективную попытку в очередной раз проигнорировать Санкт-Петербургский международный экономический форум ведущими западными СМИ, сделать им это вновь не удалось. Уж больно важными и острыми оказались темы, поднятые на форуме российской стороной, чтобы просто не обратить на это внимание, сделав вид, что ничего особенного не произошло.

ИА Регнум

Так, замечание президента Владимира Путина о возможности ответа на поставки странами Запада Украине дальнобойного оружия с возможностью применения по территории России заставило некоторых журналистов и политиков переосмыслить возможные риски и прийти к неутешительным выводам, что Россия вполне способна парализовать активность западных сил сразу во множестве болевых точек планеты.

«Реакция, на которую намекает Путин, гораздо более тонкая и гораздо более опасная (…) Всё это сформулировано Путиным как вариант, а не как объявление. На самом деле эта возможность всегда недооценивалась в дискуссиях на Западе. Предполагается, что у России есть лишь несколько нереалистичных вариантов дальнейшей эскалации войны — применение тактического ядерного оружия или прямой конфликт с НАТО. Очевидная идея поддержки «врагов» Запада так же, как Запад поступает с Украиной, игнорируется», — пишет немецкий еженедельник Stern.

Если российские противокорабельные ракеты получат йеменские повстанцы, они могут полностью парализовать морскую торговлю через Суэцкий канал, обрушив мировую экономику и не оставив Западу иных опций, кроме полноценного вторжения с последующей оккупацией Йемена. Что в настоящее время представляется довольно нереалистичным сценарием.

Автор публикации в Stern, военный эксперт Гернот Крампер, скрепя сердце признает, что Западу не удалось достичь своей цели — изолировать Россию на международном уровне, а Глобальный Юг предпочитает поддерживать отношения с Москвой, сохранять нейтралитет и извлекать как можно больше выгоды для своих экономик из изменившейся внешнеэкономической конъюнктуры.

Более того, Россия даже смогла усилить свое влияние в некоторых регионах. Взять, например, Африку, где всего несколько лет назад позиции Франции и США казались незыблемыми, а весной 2024 года мир стал свидетелем бесславного вывода «миротворческого» американо-французского контингента из Нигера и других стран Сахеля.

«США и Запад в целом имеют жизненно важные интересы по всему миру — но не имеют средств для их силового отстаивания. Запад зависит от безопасности морских путей. США привыкли использовать для этого свои беспилотники, невзирая на суверенную территорию и международное право. Путин может без особых усилий сделать торговые пути и подобные военные операции гораздо более опасными и дорогостоящими и в то же время усилить собственное влияние», — резюмирует Stern.

Российское влияние растет и в Африке в странах к югу от Сахары, где, по информации Stern, мужчины активно подписывают контракты на службу в российских вооруженных силах, а женщины отправляются работать в Россию на предприятиях оборонного комплекса. Причем российская сторона, и это Stern также не скрывает, делает африканцам более чем привлекательные предложения, обещая сочетание работы на заводе и обучения в российских университетах.

Американский журнал Newsweek в своей публикации обратил внимание, что российский лидер на ПМЭФ впервые за долгое время озвучил конкретные цифры потерь в российско-украинском конфликте. В данном случае речь шла о военнопленных: в плену на Украине, по словам российского президента, находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в российской плену — 6465 украинцев.

Путин также заявил, что соотношение «безвозвратных потерь» между Россией и Украиной составляет один к пяти в пользу Москвы, однако эту статистику американский журнал традиционно для западного медиа сразу же поставил под сомнение. А в качестве альтернативного мнения привел весьма фантастичную статистику Киева, согласно которой российские потери в семь раз превышают украинские, хотя и оговорился, что эти данные «невозможно подвергнуть независимой проверке».

Немецкий телеканал ZDF сдержанно похвалил Россию за экономический рост вопреки всем внешним вызовам и признал, что кадровые перестановки в обновленном кабинете министров пойдут на пользу российской военной экономике, хотя рост ВВП за счет военно-промышленного комплекса и таит в себе значительные риски.

«В эти дни Владимир Путин хочет блистать в Санкт-Петербурге. Он хочет показать, насколько могущественна и сильна его страна в экономическом плане и, прежде всего, насколько мало нужен Запад в качестве торгового партнера.

В самом деле, многие люди не поверили своим глазам, когда в апреле Международный валютный фонд (МВФ) существенно пересмотрел в сторону повышения свой экономический прогноз для России на 2024 год. Монетарные эксперты предсказали, что рост российской экономики составит 3,2%. Для сравнения, в Германии в настоящее время ожидается рост на 0,3%», — говорит ZDF.

Агентство Reuters в своем материале также сосредоточилось на экономических аспектах форума, процитировав в материале высокопоставленных гостей ПМЭФ.

«В этом году мероприятие выросло в размерах и появилось много интересных возможностей (…) Запад, возможно, фактически изолирует себя, так как они являются меньшинством в мире, хотя и очень важной его частью. Всегда лучше сотрудничать с другими частями света», — цитирует Reuters Небеолиса Анако, высокопоставленного чиновника из Нигерии, чьи слова поддержали и другие официальные лица из стран Африки и Ближнего Востока.

Осветило Reuters и встречу министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана с заместителем премьер-министра России Александром Новаком, ответственным за российский энергетический комплекс. Вице-премьер, передаёт агентство, озвучил интересную статистику: дружественные России страны забирают подавляющую часть экспорта нефти, а около 70% ее оплачивается в национальных валютах.

А вот американское медиа CNBC сконцентрировалось исключительно на негативе, пытаясь максимально принизить политическое и экономическое значение ПМЭФ.

​​«Времена, когда десятки западных бизнес-лидеров и глав государств посещали Петербургский международный экономический форум — мероприятие, позволяющее России продемонстрировать свою экономику и инвестиционные возможности, — давно прошли.

Теперь Россия стремится использовать ПМЭФ для налаживания новых отношений со странами, которые, очевидно, не брезгуют вести бизнес со страной, вторгшейся на территорию своего соседа, а именно с рядом стран Азии, Латинской Америки и Африки, а также с теми, кто готов закрыть глаза на войну ради собственных экономических интересов, например с покупателями российской нефти и газа в Восточной Европе, Словакией и Венгрией», — пишет CNBC.

Но даже настроенные на негатив американцы были вынуждены признать успехи российской экономики.

«Западные страны раздражает то, что России действительно удалось приспособить свою экономику к новой реальности санкций и торговых ограничений в отношении некоторых из её крупнейших отраслей, таких как нефтегазовый сектор. В этом году российская экономика будет расти быстрее, чем все развитые страны, прогнозировал Международный валютный фонд ещё в апреле.

В своем последнем обзоре мировой экономики МВФ заявил, что ожидает роста экономики России на 3,2% в 2024 году, что превышает прогнозируемые темпы роста в США (2,7%), Великобритании (0,5%) и Франции (0,7%)», — с видимым сожалением констатирует CNBC.

Как видим, в западных медиа представлена довольно широкая палитра мнений о Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, хотя большинство журналистов, находясь в рамках жесткой «редакционной политики», вынуждены в основном выискивать негатив, вынося его на первый план.