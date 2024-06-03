В первый день лета президент США Джо Байден озвучил детали плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что документ предложили власти Израиля, и они уже передали его движению ХАМАС через представителей Катара.

ИА Регнум

План подразумевает три этапа. На первом в течение шести недель все израильские силы должны быть выведены из населенных территорий Газы, а в сам Сектор будут ежедневно въезжать 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, ХАМАС должен «освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных».

На втором этапе после проведённых на фоне режима прекращения огня переговоров, сколько бы они ни продлились, планируется «обмен всех живых заложников, включая мужчин-солдат». И если ХАМАС выполнит взятые на себя обязательства, указывается в документе, временное перемирие превратится в постоянное прекращение огня.

На третьем этапе будет принят план восстановления Газы и возвращены тела погибших заложников.

Озвученные предложения не новы, поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Практически повторяются пункты, которые уже несколько месяцев обсуждаются под руководством директора ЦРУ Уильяма Бернса вместе с его коллегами из Египта, Израиля и Палестины, добавляет эксперт.

«Новое заключается в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наконец-то начал понимать: его цели в секторе Газа, включая полное уничтожение радикальных группировок, не могут быть полностью достигнуты, о чём изначально говорили представители оппозиции, бывшие премьеры Эхуд Барак и Эхуд Ольмерт», — говорит Супонина.

При этом Байден позиционирует план как победу Израиля, поскольку, по его мнению, Тель-Авив в ходе военной операции уже достиг «реалистичных целей».

«В данный момент ХАМАС больше не способен устроить очередное 7 октября, и лишение его таких возможностей было одной из главных целей Израиля в этой войне. Справедливых, в общем-то, целей», — заявил американский президент.

Палестинцы, впрочем, так не считают — но с планом согласились.

«План Байдена в целом выгоден ХАМАС: в движении примерно такую же схему и предлагали», — рассказал в комментарии ИА Регнум политолог-международник Аббас Джума.

«Израиль не хочет останавливаться, но его можно остановить»

Представители ХАМАС заявили, что движение «готово конструктивно работать с любым предложением, которое основывается на постоянном перемирии, полном выводе войск из Газы, реконструкции сектора и возвращении временно перемещенных лиц». Также ХАМАС готов к «завершению серьёзного обмена пленными», если на это пойдёт Израиль.

В то же время в самом Израиле, несмотря на якобы согласие Нетаньяху, началось брожение. Сначала помощники премьера заявляли, что план со скрипом, но принимают. Затем премьер-министр его фактически отверг.

«Война не закончится до тех пор, пока мы не достигнем всех поставленных целей, включая возвращение всех наших заложников, а также уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС», — сказал премьер, поставив под сомнения слова Байдена, что план предложил Израиль.

Из-за этого Байдена называют лжецом.

«Байден уже привык к унижениям со стороны Нетаньяху. В начале мая он предупредил, что если Армия обороны Израиля войдёт в Рафах, то не станет поставлять оружие израильтянам.

Три недели спустя израильские танки вошли в центральную и западную часть Рафаха. После этого чиновники администрации Байдена решили определить, что значит «войти в Рафах», — пишет британское издание The Guardian.

Звучат и мнения, что Нетаньяху может поплатиться за сказанное.

«Израиль уже заявил, что принял сделку. Если он откажется от неё сейчас, это станет смертным приговором для заложников и вызовет кризис доверия в отношениях с американцами и странами-посредниками», — уверен лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

При этом остановиться сейчас для Израиля равно поражению и позору, за которыми последуют необратимые политические процессы, считает Аббас Джума.

«Остановиться Израиль не способен, но остановить его можно. Это могут сделать американцы — силой, шантажом. Но всё это окажется бессмысленным, если Штаты не сделают ряд реальных шагов, дав израильским политикам понять, что завтра Вашингтон может уже не помочь», — говорит политолог-международник.

Байден же, напомнил эксперт, открыто призвал израильтян к неповиновению Нетаньяху.

«Мне нужна ваша помощь. Все, кто хочет мира, должны сейчас прямо об этом говорить и убедить ваших лидеров принять сделку», — заявил глава Белого дома.

Новая коалиция как спасение Нетаньяху

Израильский премьер с его амбициями долгое время считался главным препятствием на пути мира. Но сейчас под «лидерами» Байден имеет в виду не только Нетаньяху, но и ультраправых членов его кабинета.

«Политическая карьера израильского премьер-министра находится в руках крайне правых членов коалиции, которые заявляют, что уйдут, если Нетаньяху согласится на соглашение о прекращении огня», — пишет The Guardian.

О готовности покинуть кабинет уже заявили министр финансов Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар бен-Гвир — в их понимании война должна продолжаться до уничтожения ХАМАС.

Возможный выход министров из коалиции — большая проблема для Нетаньяху.

У партии Смотрича 7 мест в Кнессете, у бен-Гвира — 6. В целом же у правительственной коалиции 64 места из 120. Да, Яир Лапид (у которого 17 мест в Кнессете) уже дал понять, что теоретически готов компенсировать 13 выпадающих из коалиции ультраправых мандатов. Но, во-первых, это сделает Нетаньяху зависимым от его политического соперника. Во-вторых, Лапид может и передумать.

«Сейчас Нетаньяху проговаривает с другими израильскими политиками возможность создания новой коалиции. Однако переговоры идут непросто: многие израильские политики уже ранее работали с Нетаньяху, и некоторые повторять этот опыт не хотят. Они ему банально не доверяют. А в одиночку Нетаньяху на реализацию плана не пойдёт», — убеждена Елена Супонина.

Байден не указ

Таким образом, судьба «мирного плана Байдена» зависит не только от американского давления, но и от исхода внутриполитических переговоров в Израиле. Остаться без коалиционного большинства Нетаньяху не может ни при каких обстоятельствах — его отставка неизбежно повлечет за собой уголовное преследование. Поэтому не исключено, что, если переговоры с Лапидом и другими оппозиционными лидерами не станут успешными, Нетаньяху продолжит войну.

И даже попытается заручиться поддержкой произраильских сил в США (в ближайшее время Нетаньяху должен выступить перед Конгрессом). То есть будет, говорит Аббас Джума, надеяться на благоприятный исход выборов в США и на то, что удастся добить палестинцев.

Просто потому, что у него нет иного выбора.

«Да, правительство Нетаньяху в Газе загнало себя в стратегический тупик, а американцы предлагают хоть какой-то выход. Однако выйти через эту дверь Нетаньяху очень трудно. Во многом это связано с его личными амбициями и будущим его правительства», — резюмирует Елена Супонина.