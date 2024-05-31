«Шольц наконец уступил», — такой заголовок в немецком таблоиде Bild, пожалуй, весьма точно и лаконично описывает итог метаний немецкого канцлера в вопросе запретов Украине использовать немецкое оружие для ударов по российской территории.

ИА Регнум

Весьма показательно, что немецкий лидер определился с собственной позицией лишь после принятия принципиального решения в Вашингтоне, что в очередной раз дало повод злым языкам порассуждать о границах немецкого внешнеполитического суверенитета.

Впрочем, мейнстримные немецкие медиа подают это информационное блюдо под другим соусом.

Якобы это Шольц и другие представители немецкого правительства в последние дни избегали давать четкие ответы на подобные вопросы, потому что не хотели оказывать давления на США. Ведь белый дом и Госдепартамент США в течение нескольких дней пытались найти общий курс по этому деликатному вопросу, а Берлин, очевидно, не хотел предвосхищать процесс принятия решений или усиливать давление на «белого отца» в Вашингтоне, дабы лишний раз не расстраивать старика.

Поэтому немецкое правительство якобы дождалось заявления из американской столицы, прежде чем в пятницу утром дать однозначный зеленый свет на расширенное развертывание немецкого оружия.

Напомним, что ранее правительство США уже негласно разрешило Украине использовать американское оружие в ограниченном объеме против целей на российской территории. Это якобы относится исключительно к контратакам в защиту города Харькова, сообщили в четверг новостной журнал Politico и телекомпания CNN. Аналогичной позиции придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Германия договорилась с Украиной, что поставляемое нами оружие будет использоваться в соответствии с международным правом», — заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции, не пояснив, впрочем, несмотря на настоятельные вопросы журналистов, что конкретно скрывается за столь размытой и обтекаемой формулировкой.

О том, какие санкции последуют в отношении Киева в случае нарушения запрета, Хебештрайт также не уточнил.

Тем не менее все в Германии прекрасно понимают, что вынужденное решение Шольца, которому наверняка было неприятно «сдавать назад», как герою классики русского шансона в исполнении Александра Розенбаума, имеет скорее политическое, нежели прикладное значение.

Поставки дальнобойных ракет Taurus Украине для канцлера до сих пор остаются табу, а других видов оружия, ранее отгруженных Германией и теоретически способных доставать до территории России, вроде танковых гаубиц 2000 или ракетных установок Mars II с дальностью стрельбы до 85 км, в распоряжении ВСУ после двух лет активных боевых действий остается, мягко говоря, немного. Тем более что и поставлены они были в очень ограниченном количестве.

Не исключено также, что украинцы разместят в Харьковской области системы противовоздушной обороны, поставляемые Германией. Однако подобные действия скорее станут подарком для российской стороны, с особым энтузиазмом охотящейся за безумно дорогими западными противоракетными комплексами. Чем ближе «Патриоты» и IRIS-T выдвигаются к линии боевого соприкосновения, тем проще становится их обнаружение.

Каждое видео, на котором российский дрон уничтожает технику стоимостью несколько сотен миллионов евро, весьма больно бьет как по репутации западного ВПК, так и по внутриполитическим позициям немецких политиков, продолжающих жонглировать миллиардами денег налогоплательщиков.

Оппозиция в бундестаге поспешила воспользоваться возможностью лишний раз покритиковать главу правительства. Увы, здравомыслящие политики, призывающие избегать эскалации, нашлись только в левом лагере.

«Я призываю канцлера Шольца четко отвергнуть разрешение о применении западного оружия по российской территории», — заявила лидер Левой партии Янин Висслер, назвав подобные действия «безответственными и крайне опасными, ведь каждая западная ракета, которая наносит удар по России, увеличивает риск эскалации этой войны».

Сара Вагенкнехт, основатель альянса своего имени, сформулировала аналогичное предупреждение: «Вот уже два года мы пересекаем одну «красную черту» за другой и тем самым всё больше превращаемся в партию войны».

Зато в условно правом лагере царило ликование.

«Это абсолютно необходимый знак со стороны немецкого правительства, которое, как и американское правительство, теперь разрешает украинским вооруженным силам использовать украинское оружие западного производства против целей на территории российского агрессора. Военные объекты являются законными военными целями в войне в отличие от нападения путинской армии на гражданскую инфраструктуру и жилые дома на Украине», — заявил заместитель лидера парламентской фракции СвДП Михаэль Линк.

Министр обороны Борис Писториус назвал решение немецкого правительства «стратегической поправкой на меняющуюся ситуацию».

«Это решение правильное. Так мы всегда поступали с самого начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации и соответствующим образом скорректировали нашу стратегию», — сообщил политик в Кишинёве на встрече со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок незадолго до объявления разрешения подвергла резкой критике дискуссию о применении западного оружия против целей в России.

«На мой взгляд, это действительно не та дискуссия, чтобы публично вдаваться во все детали обороны Украины», — заявила она сегодня утром на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

А вот покидающая свой пост председатель оборонного комитета бундестага, политик от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила надежду, что дискуссия о том, должна ли Германия также предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, будет возобновлена. Впрочем, оптимизм политледи, активно пытающейся засудить одного из недовольных соотечественников, назвавшего ее «ведьмой немецкого ВПК», в отношении поставок Киеву немецких дальнобойных ракет всё же несколько ограничен.

Всё-таки «красные линии» канцлера Шольца пока ещё остаются красными. Что не может не радовать здравомыслящих немцев. Такие, по счастью, в Германии ещё остались.