Судебная клоунада в Нью-Йорке подошла к концу. Жюри присяжных Манхэттена единогласно признало Дональда Трампа виновным по всем 34 предъявленным пунктам обвинения. Ему теперь грозит до 130 лет заключения.

ИА Регнум Дональд Трамп

Демократы в Нью-Йорке уже давно создают Трампу проблемы. Но нынешний вердикт суда становится для него самым сильным юридическим вызовом в преддверии скорых выборов в США.

На первый план в судебных войнах с Трампом вышел прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Он даже не скрывает своего предвзятого отношения к 45-му президенту.

Брэгг избирался прокурором в 2021 году с одним обещанием — засудить Трампа. И этим он на протяжении последних трёх лет и занимался. На свою избирательную кампанию Брэгг получил пожертвования от фондов Сороса, которые продвигают своих «прогрессивных» прокуроров во многих либеральных мегаполисах США.

Причём эти прокуроры-соросята отказываются бороться с реальной преступностью.

В том же Нью-Йорке многих настоящих бандитов отпускают на свободу без залога, и они продолжают творить беззаконие. Ну а уровень преступности в городе зашкаливает. Чисто насильственных преступлений в Нью-Йорке с 2019 года выросло на 50%.

Но при этом кошмарят «врагов народа» и оппонентов Демпартии — в первую очередь в лице кандидата от Республиканской партии. За последний год ему уже вчинили несколько крупных штрафов в том же Нью-Йорке. Журналистка Джин Кэрролл обвинила Трампа в попытке изнасилования, которое произошло 30 лет назад. Точной даты она даже и не помнит. Но это не помешало ей отсудить у него десятки миллионов долларов.

Затем был ещё один гражданский иск, где Трампа уличали в завышении стоимости своей недвижимости. Это дело было ещё более «уникальным» — ведь в нём даже отсутствовали потерпевшие. Но и там обвиняемому вчинили штраф уже в 360 миллионов долларов. Хоть в дальнейшем на апелляции его размер и понизили.

Прокуроры пытались буквально отобрать собственность Трампа, включая его небоскрёб Trump Tower, если он не выплатит штраф.

Но теперь более серьёзный прецедент — Трампа признали виновным по уголовному делу.

В реальности дело не стоит и выеденного яйца. Опирается оно на показания двух человек — порноактрисы Шторми Дэниелс, которая утверждает, что 20 лет назад имела любовную связь с Трампом, и его экс-юриста Майкла Коэна, осуждённого за дачу ложных показаний.

Трампа обвиняют в уплате денег порноактрисе за молчание об их связях в преддверии выборов 2016 года. Само по себе это не является правонарушением. Причём платил деньги даже не Трамп, а Коэн. Но в дальнейшем он указал эти выплаты в налоговой отчётности как юридические расходы. К этому и придрались прокуроры — они хотели признать эти суммы незаконным предвыборным пожертвованием штабу кандидата в президенты.

Но даже это если и нарушало закон, то было лишь проступком, а не уголовным правонарушением.

Обычно предвыборные штабы в таком случае платят небольшой штраф и живут дальше. Поэтому федеральные прокуроры, которые расследовали это дело в 2019 году, отказались выдвигать против Трампа обвинения. Они отлично понимали, что оснований для большого уголовного дела здесь не имеется.

Но прокуроры Нью-Йорка работают в совсем другой логике — «человек есть, а статья найдётся».

Поэтому они ещё раз натянули сову на глобус — и представили пожертвование порноактрисе как «сговор» с целью повлиять на исход выборов. На этом основании из гражданского иска и состряпали уголовное дело, которое закончилось обвинительным вердиктом.

В суде дело чуть не развалилось.

Показания Шторми Дэниелс сильно расходились с тем, что она говорила ранее в своих интервью. Уличили во лжи и Коэна. Причём даже выяснилось, что он украл у Трампа 60 тысяч долларов. Это даже более серьёзное преступление, чем то, в чём обвиняли самого Трампа.

Были и серьезные процедурные нарушения. Сроки давности по делу уже истекли. Да и в целом оно касалось федеральных выборов и выходило за рамки юрисдикции суда Нью-Йорка.

Назначенный по делу судья испытывал явные антипатии к Трампу и постоянно назначал ему штрафы за любую публичную критику в адрес судилища в Нью-Йорке. Судья позволял себе покрикивать на свидетелей стороны защиты, которые ему не нравились.

Предвзятыми были и присяжные — ведь их набрали на Манхэттене, где 87% населения поддерживают демократов. Неудивительно, что даже по такому плёвому делу они решили признать Трампа виновным. Просто из своей антипатии ко всему, что с ним связано.

Адвокаты Трампа уже заранее были готовы к обвинительному вердикту. Поэтому они сразу стали работать над подготовкой апелляции, требуя признать решение суда несправедливым и незаконным.

Сам Трамп назвал себя политзаключённым, а вердикт в свой адрес — посмешищем над правосудием.

Его команда надеется в случае чего экстренно дойти и до Верховного суда США, где большинство судей — республиканцы. И они могут встать на сторону Трампа.

Пока же суд да дело, его штаб собирает рекордные суммы пожертвований от сторонников. Сайт кампании даже обвалился от наплыва желающих поддержать кандидата после политизированного решения суда.

Непосредственные юридические последствия могут быть разными.

Трампу точно не удастся избежать штрафа. Более суровый вариант — пробация с ограничением перемещения по стране. Ведь кандидату как раз нужно ездить по штатам с агитацией.

Но самый негативный вариант, конечно же, посадка за решётку. Но он же и самый маловероятный, так как Трампа осудили за ненасильственное преступление и у него ранее не было судимостей.

Сложнее предсказать политические последствия.

Случившееся — это, конечно, прецедент для США.

Впервые кандидат в президенты от одной из двух основных партий будет иметь уголовную судимость. Демократы будут всячески его за это шельмовать. Ну а Трамп представит себя «жертвой режима».

Впрочем, опросы показывают, что для большинства избирателей вердикт в Нью-Йорке не играет особой роли.

Хорошие новости для Трампа состоят в том, что дело с порноактрисой — единственное, которое дошло до суда до выборов.

Два федеральных иска против экс-президента, о хранении секретных документов и оспаривании итогов выборов, де-факто заморожены. Ну а дело в штате Джорджия практически развалилось из-за скандала о коррупции. Там тоже прокурор-соросёнок Фани Уиллис попалась на том, что назначила своего любовника вести расследование против Трампа и зарабатывать на этом гранты.

В дальнейшем где-нибудь на апелляции Трамп сможет отбиться от глупых обвинений в Нью-Йорке. Но это будет уже после выборов.

Сейчас же вердикт становится олицетворением политизации правосудия в нынешней расколотой Америке. Уже все приличия отброшены в стороны, а красные линии пересечены. Можно как угодно использовать судейско-прокурорский аппарат против своих оппонентов — даже с выдуманными обвинениями.

Ничего хорошего США в будущем это не сулит.

Ведь судебная система всегда считалась последним арбитром. Но на фоне политического кризиса и она уже пошла вразнос. А впереди ещё выборы, на которых обе стороны будут через суды оспаривать итоги голосования.

Ну а в дальнейшем — если победит Трамп — он воспользуется прецедентом, чтобы отомстить. И начать уже судебные войны против самих демократов, открывших ящик Пандоры.