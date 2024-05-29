Президентская гонка в США продолжает концентрироваться вокруг фигуры Дональда Трампа. Он притягивает к себе гораздо больше внимания, чем Джо Байден. Американская общественность обсуждает либо судебные войны с участием Трампа, либо его экстравагантные предвыборные обещания. Будь то обещание депортировать сразу 20 миллионов мигрантов из США или объявить войну наркокартелям в Мексике.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп сейчас активно работает с крупными спонсорами — от финансовых воротил с Уолл-Стрит до нефтяных магнатов, — запрашивая у них десятки и сотни миллионов долларов на свою кампанию. Спонсоров нужно чем-то завлекать — и экс-президент ради них зачастую говорит то, чего никогда не стал бы произносить на публике.

За последнее время уже дважды эксцентричный миллиардер вызвал скандалы после своих раундов общения с бизнес-элитами США. Сначала он пообещал выслать из Америки иностранных студентов, которые участвуют в пропалестинских протестах. Хотя публично Трамп таких заявлений себе не позволяет — он лишь туманно обещает всех замирить на Ближнем Востоке.

Ну а второе касается Украины. Здесь Дональд уже давно любит утверждать, что в его президентство полномасштабного конфликта бы не случилось. Правда, обычно это обходится без объяснений, почему. Ну а теперь Трамп начал к этому добавлять, что он бы пригрозил нанести удар по Москве или Китаю, если бы случилась война на Украине или же конфликт за Тайвань.

Причём на публике Трамп использует совсем другую риторику. Он постоянно винит Байдена в развязывании третьей мировой войны и обещает за 24 часа остановить украинский конфликт, поскольку понимает, что его аудитория уже устала от Украины. Две трети республиканских избирателей выступают против отправки новых траншей Киеву. Поэтому им нужно двигать одну повестку. А спонсорам и элитам — другую.

Такую разноголосицу мнений мы слышали и на протяжении четырёх лет президентства Трампа. Сам он постоянно менял свою позицию. В чём-то это в период работы в Белом доме даже помогало — каждый от него слышал то, что хотел. Хоть и добавляло хаоса во всей его политике, чего стоит ждать и на втором сроке, если он победит.

В контексте Украины нынешние советники Трампа надеются каким-то образом склонить Москву и Киев к переговорам. Его команда уже хотела использовать для этого стратегию угроз. Например, перекрыть выделение траншей и одновременно пообещать России, что в случае провала переговоров Киев получит больше дальнобойных ракет и истребителей. Именно поэтому Эрик Принс, основатель ЧВК Blackwater и соратник Трампа, сейчас так активно обсуждает возможность поставки большого числа старых списанных истребителей США на Украину.

Впрочем, в обоих случаях появляется много вопросов. Украина в начале 2024 года уже несколько месяцев не получала американскую денежную помощь. И это никак не повлияло на политику Киева. Наоборот, заминка с траншами скорее усилила позиции «партии войны» в стане киевского режима, ориентированной на британское лобби и европейских ястребов.

ВСУ ИА Регнум

Ну а Россию поставками ракет и истребителей Трампу не испугать. Дальнобойных ракет вроде ATACMS в арсеналах США осталось уже не так много. Их всего-то было произведено около 6 тысяч, но многие спустили на Ближнем Востоке или распродали другим странам. А сейчас выпуск ATACMS и вовсе прекращен из-за отсутствия финансирования со стороны Конгресса.

Что касается старых истребителей F-16 или штурмовиков A-10 Thunderbolt, то их действительно на консервации немало — как минимум несколько тысяч. Но многие из них находятся в совсем плачевном состоянии и нуждаются в длительном ремонте. Для их размещения на Украине понадобится создавать там масштабную инфраструктуру по обслуживанию прихотливых американских военных самолётов.

Она же — как и истребители на аэродромах — тут же будет подвергаться ударам ВКС России.

Под вопросом и план мирных переговоров, который предлагается России и Украине. Советники экс-президента де-факто хотят предоставить Киеву гарантии безопасности без вступления в НАТО. И заставить Украину смириться с потерей территорий, заморозив конфликт по нынешней линии фронта. Но официального признания новых границ со стороны Запада не будет, и США позволят Украине вести баталии о границах на уровне дипломатии.

В дальнейшем команда Трампа будет заставлять европейские страны активнее перевооружаться, повышать военные расходы и закупать американское оружие. Республиканцы думают окончательно переложить ответственность за дальнейшую конфронтацию с Россией на плечи европейцев. Ну а сами они переориентируются на противостояние с Ираном на Ближнем Востоке и с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

План выглядит красиво на бумаге — но, как обычно, забыли про овраги. Дотянет ли Украина до 2025 года или к тому моменту уже случится коллапс фронта с падением киевского режима — это пока открытый вопрос. Как и то, будет ли хоть кто-то из украинского политикума готов идти на переговоры с признанием потери территорий, зная, что его за это загрызут собственные националисты.

Не говоря уже о том, что расколотая внутренними противоречиями Европа может и не найти общий язык с командой Трампа. Евробюрократы его не выносят, но эксцентричного политика любят евроскептики и изоляционисты. Они могут получить до трети мест на скорых выборах в Европарламент. Но среди правых евроскептиков как раз немало оппонентов милитаризации Европы.

К тому же в случае победы Трампа Вашингтон будет ждать длительный период политической нестабильности. Демократы будут всеми силами саботировать транзит власти — с беспорядками и погромами против нелюбимого оппонента, попыткой заблокировать сертификацию итогов выборов в Конгрессе. Блокировать будут и любые кабинетные назначения, исходящие от Трампа. Поэтому в лучшем случае ему лишь весной-летом 2025 года удастся полностью сформировать свой кабинет и системно заняться внешней политикой.

В определённых аспектах он может оказаться даже более серьёзным противником, чем Байден. Как минимум будет поактивнее вести свою политику и пытаться сдержать постепенный упадок США как мировой державы. Но он же сильно усугубит и раскол внутри Америки. Тот будет проявляться как в Белом доме — между изоляционистами и ястребами, так и вовне — в культурных войнах республиканцев с демократами.

В любом случае никаких надежд на президентство Трампа возлагать точно не стоит. Нужно продолжать работать вне зависимости от того, кто будет президентом США в следующем году. «Дональд Федорович» же ещё не раз будет нас «радовать» своими сумасбродными заявлениями. Ему от них только плюс — во-первых, он находится в центре внимания. И к тому же реализует свою любимую «стратегию безумца», которого все должны бояться.

Впрочем, нам боятся Трампа не стоит — как и принимать за чистую монету любые его заявления.