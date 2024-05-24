На заседании Генассамблеи ООН вчера рассматривали проект резолюции о «геноциде» в Сребренице. Выступивших «против» спорного документа и воздержавшихся от голосования оказалось больше, чем голосующих «за». Однако резолюция все же была принята.

Иван Шилов ИА Регнум

Голосование по вопросу признания резни в Сребренице «геноцидом» переносили несколько раз. Проект отправляли на доработку, а сербские политики по дипломатическим каналам пытались предостеречь страны, входящие в ООН, от опрометчивого шага и разъяснить им возможные последствия. В целом они преуспели: если взглянуть на карту мира, стран, выразивших несогласие с попыткой повесить на сербский народ ярлык «геноцидного», там окажется большинство. Однако даже это не помешало Генассамблее ООН открыть очередной «ящик Пандоры» — именно так прокомментировал происходящее президент Вучич.

С инициативой о вынесении на обсуждение в международной организации вопроса «геноцида», который сербы якобы совершили в июле 1995 года, выступили Германия и Руанда. Основными соавторами резолюции по Сребренице, ее лоббистами и спонсорами стали страны коллективного Запада и Турция. Это они долгие годы участвовали в создании так называемого культа Сребреницы: снимали фильмы и ставили театральные постановки, собирали молодежь со всех Балкан в летних лагерях и «школах Сребреницы» — все для того, чтобы популярно объяснить молодому поколению, в чем состоит коллективная вина сербского народа.

Попытки легализовать трактовку трагических страниц боснийской войны как «геноцид» на Западе предпринимались и ранее. В 2015 году Великобритания стала инициатором резолюции по Сребренице в Совбезе ООН. Вето на ее принятие тогда наложила Россия — решительно поднятую в знак протеста руку Виталия Чуркина сербы помнят и по сей день. В Восточном Сараево на мраморной плите с портретом дипломата выбита надпись: «Спасибо за русское Нет».

В этот раз президент Сербии ждал результаты голосования, трепетно сжимая в руках сербский триколор. Александр Вучич заметно нервничал. За — 84, против — 19. 68 воздержались. В истории Генассамблеи еще не случалось такого, чтобы вопросы о признании геноцида решались без достижения консенсуса. Многострадальный сербский народ стал исключением.

Принятая резолюция фактически запускает процесс признания его народом «геноцидным», а сербский энтитет в Боснии и Герцеговине — «геноцидным образованием». Кроме того, отрицание «геноцида в Сребренице как исторического события» отныне требует осуждения. Государства, входящие в ООН, обязуются «сохранять установленные факты, действуя через свои системы образования». В этих целях Генсек ООН даже учредит специальную информационно-просветительскую программу. 11 июля становится днем «памяти геноцида».

В этот день в 1995 году войско Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича заняло мусульманский анклав, который находился в статусе «зоны, охраняемой силами ООН». По официальной версии, которую продвигает Гаагский трибунал, в Сребренице сербы убили 8372 боснийских мусульман, большинство из них были гражданскими лицами. После того как анклав был занят сербами, бошняки действительно попали в плен. И многих из них расстреляли. Однако экспертные комиссии подтверждают смерть не более трёх тысяч человек, большинство из которых были солдатами Армии Боснии и Герцеговины. Часть погибла при попытке прорыва с боем в направлении Сараево. Почти все мирные граждане из Сребреницы были эвакуированы, о чем свидетельствуют архивные источники. Ни о каком намеренном истреблении боснийских мусульман речи не идет.

Если вам удастся когда-нибудь посетить мемориальный комплекс Поточари, на котором захоронены «жертвы геноцида», вы будете впечатлены. Восемь тысяч захоронений, бескрайние поля могил. Однако покоятся в них, в том числе, и те, кто погиб в сотнях километров от Сребреницы задолго до 1995 года. Например, отец главы самого мемориального комплекса Эмира Сулягича, павший в бою еще в 1992 году. В списках на стеле мемориального центра каким-то чудесным образом оказались и сотни ныне живущих людей.

Adam63 Братская могила. Сребреница

Таким образом, сам факт совершения «геноцида» до сих пор под большим вопросом.

Более того, страны Запада и Генассамблея ООН предпочитают молчать о событиях, предшествовавших резне в Сребренице, выставляя сербов агрессорами, целенаправленно уничтожавшими мирное мусульманское население. При этом незадолго до трагедии в Сребренице боснийские мусульмане совместно с радикальными исламистами с Ближнего Востока, приехавшими на Балканы на джихад, вырезали в окрестностях 55 из 59 сербских поселений. Тысячи мирных жителей деревень были зверски убиты целыми семьями во время праздничных православных застолий. Но об этом в стенах международных организаций вам никто не расскажет.

Западные «партнеры» Сербии вообще становятся очень избирательны, когда дело касается исторических событий. Например, вину «оборонительного» альянса НАТО, утюжившего Югославию снарядами с обедненным ураном 25 лет назад, рассматривать в ООН тоже не пожелали. Сербская сторона при поддержке союзников долго пыталась привлечь их к ответственности за совершенные преступления и гражданские жертвы в ходе агрессии, которая довольно быстро из «гуманитарной» интервенции превратилась в настоящую химическую атаку. Но у НАТО, как выразились в штабе самой организации, от ответственности иммунитет.

«Вы знаете, что на самом деле произошло в Совете Безопасности ООН 24 марта, когда мы хотели обсудить бомбардировки Сербии в 1999 году? Они сказали: «Не смотрите в прошлое, смотрите в будущее». Через два дня мы узнали, что они готовят эту резолюцию. Когда у них есть политические мотивы, тогда они могут идти дальше в прошлое. Но когда кто-то другой говорит о прошлом, тогда это ничего не значит», — рассказывает Александр Вучич.

«Время властям в Белграде наконец понять, что нет таких уступок, после которых Европа изменила бы свою политику по отношению к Сербии. Даже если мы совершим коллективное самоубийство, нас будут критиковать за то, что мы так долго с ним тянули», — словно в ответ ему призывают простые жители Сербии в соцсетях, комментирующие ситуацию с продвижением резолюции.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напоминает: «Голоса сербских жертв не были услышаны, а доказательная база Гаагского трибунала по Югославии вызывает много вопросов». Вчерашнее решение по Сребренице дипломат считает серьезной угрозой миру на Балканах.

О последствиях, которые непременно будут, предупредили и представители стран Латинской Америки: Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Они подчеркнули, что использовать подобные решения в геополитических целях категорически нельзя, и обратили внимание на двойные стандарты Запада. Ни о каком «примирении народов» речи не идет. Более того, принятие резолюции спровоцирует дальнейшую эскалацию на Балканах — и о ее масштабах можно только догадываться. Политизацией подготовки резолюции озабочены и в ОАЭ. «Мир на Балканах хрупок, этническая напряженность растет, и память о Сребренице не должна становиться причиной раскола», — заявил представитель арабского государства. Он призвал всех политических лидеров региона учитывать риски стабильности и мира. А рисков прошедшее в Нью-Йорке голосование таит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

«Мы не хотим жить с теми, кто называет сербский народ геноцидным. Мы не хотим жить с вами и не будем в одной стране» — такими словами закончил свое выступление президент Республики Сербской во время масштабной акции протеста против принятия резолюции, проходившей в Баня-Луке. Вчера Милорад Додик официально объявил о подготовке плана мирного разделения с мусульмано-хорватской федерацией: он будет представлен через 30 дней. На Западе Додика принято обвинять в сепартизме. Однако именно мировое сообщество, взявшее на себя роль судей и наделившее себя правом навесить на один из народов ярлык «геноцидного», собственными руками толкает руководство Республики к выходу из состава Боснии и Герцеговины, создавая немыслимые условия для ее выживания.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999

Будет ли оно мирным, учитывая этническую напряженность, рост радикальных настроений в мусульмано-хорватской федерации и усиление в регионе западного военного контингента? Едва ли. Резкий всплеск напряженности можно спрогнозировать и в соседних странах. Характерной чертой голосования стало то, что все государства, некогда входившие в Югославию, проголосовали «за» признание сербского народа «геноцидным». В Черногории в тот же вечер начались массовые акции протеста. Более 40% населения до сих пор считают себя сербами, несмотря на взятый властями курс на монтенегризацию страны. Под проливным дождем, так не свойственным солнечной Черногории, люди вышли на улицы с сербскими и российскими триколорами, скандируя «Предательство!». Митинги и автопробеги с сербскими флагами начались и в Косово и Метохии, а ведь с последней эскалации в крае прошло не так много времени. Чем обернется принятие резолюции, пока можно только предполагать. Но совершенно очевидно одно: стараниями стран-инициаторов на Балканах прямо сейчас формируется новый очаг геополитической нестабильности.

Вместо соблюдения завершивших кровопролитную боснийскую войну Дейтонских соглашений, гарантами которых западные страны стали в далеком 1995 году, на Западе сегодня решили достичь «примирения народов» через создание очередного этнического раскола. За долгую и богатую историю Балканского полуострова мы видели достаточно много примеров того, как «пороховая» бочка Европы вспыхивала буквально в один момент. Так кому и зачем понадобилось поджигать ее тлеющий фитиль?