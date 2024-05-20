Российские войска продолжают развивать успех на нескольких направлениях в зоне СВО. Ожесточённые бои продолжаются на Донбассе, в первую очередь в районе города Часов Яр. Также ВС РФ наступают в Харьковской области, чтобы создать буферную зону и отодвинуть противника от государственной границы.

Иван Шилов ИА Регнум

Главным узлом обороны ВСУ в приграничной зоне стал районный центр Волчанск, куда стянуты мощные резервы украинской армии. По сообщениям властей Харьковской области, ВСУ контролируют 60% территории города, в то же время российские источники говорят, что Волчанск фактически поделен пополам.

Также командование ВСУ уверяет, что ситуация в городе и в целом на Харьковском направлении находится под контролем украинской армии. Якобы ВСУ удаётся отбрасывать противника на исходные позиции и даже контратаковать. В реальности же ситуация иная. Несмотря на то, что темпы наступления российской армии несколько замедлились, ВСУ продолжают отступать.

Ключевой вопрос при штурме Волчанска — взятие под контроль мостов через реку Волчья, разделяющую город на две части, а также многоэтажек в центре, рассказал ИА Регнум источник, находящийся на харьковском направлении.

ВСУ используют высотные здания для корректировки огня танков, артиллерии, а также для размещения снайперских гнёзд и пунктов наблюдения. Артиллерия противника действует примерно в 5-10 километрах от города — в районе Белый Колодезь-Юрвенково. По выявленным целям отрабатывают российские беспилотники, но приоритетная задача — лишить артиллерию «глаз» в самом Волчанске.

До зачистки района лобовой штурм города может обернуться серьёзными потерями. Поэтому там пока действуют ограниченные штурмовые группы, выявляющие очаги обороны ВСУ.

«Противник огрызается, используя все ресурсы, в том числе авиацию, которую обычно стараются беречь. Используют французские авиабомбы JASSM, кассетные боеприпасы, дроны. Город никак не хотят терять, это ощущается», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Авиационные боеприпасы AGM-158 JASSM, адаптированные для использования самолётами советского производства, обладают проникающей боевой частью с программируемым взрывателем. Боевая часть пробивает крышу здания, а взрыв происходит уже внутри.

Несмотря на регулярные поставки ракет, ВСУ испытывают острую нехватку самолётов-носителей и квалифицированных лётчиков, поэтому на использование авиации командование решается только в критических случай. Очередной рейд на Волчанск стоил потери как минимум одного самолёта, сообщили официальные источники ВВС Украины.

«Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк», — сообщил официальный аккаунт 831-й бригады тактической авиации.

Но даже украинская авиация не может затормозить продвижение российских войск. По данным источников ИА Регнум, бои продолжаются в районе моста через реку Волчья, на улице Гагарина. Под контролем российской армии находится северная часть города, включая предместья и промзоны.

Ключевой очаг обороны ВСУ организован в жилых массивах вдоль улицы Соборной и в административном квартале города.

Анна Рыжкова ИА Регнум Харьковская область 19.05.2024

Скорее всего, при дальнейшем продвижении российской армии, ВСУ отступят на другой берег реки Волчья, где тоже созданы рубежи обороны: в первую очередь в районе железнодорожной станции Волчанск и прилегающей промзоне. При этом украинские войска сознательно затягивают городские бои, пытаясь успеть построить новые оборонительные сооружения.

Это фактически признаёт глава военно-гражданской администрации региона Олег Синегубов. По его словам, «в приграничной зоне в Харьковской области совершенствуются уже построенные линии обороны и возводятся новые».

Источники ИА Регнум сообщили, что инженерная техника действительно работает на расстоянии 20-30 километров от границы. Но организовать оборону «в чистом поле» будет значительно труднее.

«Волчанск — единственный относительно крупный населённый пункт в приграничной зоне, поэтому обе стороны за него цепляются. По мере его освобождения от ВСУ стоит ожидать, что создание буферной зоны пойдёт быстрее и увереннее»,— уверен наш собеседник.

В Донбассе же главной горячей точкой остаётся район города Часов Яр. Примечательно, что здесь практически полностью повторяется ситуация Волчанска: районный центр, разделённый на две части рекой (каналом), с организацией обороны ВСУ вокруг многоэтажных зданий.

Но есть и отличия.

На левом берегу Северодонецкого канала расположен всего один район — Канал, в то время как основная часть города лежит на правом берегу. Подразделения ВСУ, удерживающие район, окружены с трёх сторон. При попытках российских войск продвинуться они вызывают артиллерийскую поддержку и дроны.

Анна Рыжкова ИА Регнум Часов Яр 20.05.2024

Поэтому и здесь ключевая задача — подавить наблюдательные пункты в многоэтажках. Когда эти точки подавляются, штурмовые группы продвигаются и теснят противника, рассказывают источники ИА Регнум.

«Рубеж обороны — высотки по улице Горбатова. Штурмовые группы заходят, отходят. Есть закрепления. Была информация, что наши силы прорвались вглубь района — об этом говорить еще рано. Но противника удаётся продавливать», — добавил наш собеседник.

В северной части района основная тяжесть боёв пришлась на перекрёсток улиц Зелёная и Образцова в северной части района, где ВСУ создали узел обороны. Также под постоянными ударами — переправы противника через Северодонецкий канал.

Украинские источники пишут, что очень активно работают российская авиация и артиллерия. Это затрудняет переброску в город свежих сил и не даёт сформировать новый рубеж обороны.

Еще одна задача нашей авиации — препятствовать отступлению ВСУ с левого берега канала на правый.

«Есть информация, что планы по отходу у них уже разработаны, но приказ не будут отдавать до последнего. И подтвердились слухи, что часть сил, которые должны были прислать на наше направление, сейчас едет в Харьковскую и Сумскую области, где ждут прорыва. Так что, может, на нашем участке стоит ждать перемен к лучшему, если противник решит, что этот участок для него не так важен»,— говорит собеседник ИА Регнум.

Западные СМИ прогнозируют, что ближайшие пару месяцев станут решающими для ситуации на фронте: ВСУ слабеют, а российские войска набирают темп и продавливают оборону противника.