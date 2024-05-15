В Киев нагрянул госсекретарь США Энтони Блинкен. Это для него первый визит на Украину за более чем восемь месяцев — с сентября 2023 года. Просто в октябре началась война на Ближнем Востоке. И с того момент фокус внимания Госдепартамента переместился на Израиль.

Иван Шилов ИА Регнум Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен вместе со своими аппаратчиками начал постоянно гонять между Израилем, Катаром и Египтом. В одном только Израиле он успел побывать семь раз за полгода. И вот только теперь — под конец весны 2024-го — добрался до Киева.

В сентябре 2023 года он приезжал на Украину сразу после провала разрекламированного летнего «контрнаступа».

Тогда же в Киеве обострился конфликт Владимира Зеленского, и госсекретарь пообещал выбить в Конгрессе новые транши, а также поужинал в киевском «Макдональдсе» с Дмитрием Кулебой. Впрочем, транши удалось согласовать лишь через восемь месяцев. Ну а ситуация на фронте для Украины начала стабильно ухудшаться.

Нынешний визит прошёл в гораздо более тяжёлой обстановке.

Армия России смогла добиться значимых успехов при наступлении в Донбассе, со взятием Очеретино и близлежащих сёл. А также началась наступательная операция в Харьковской области с многокилометровым прорывом украинского фронта. Боевики из теробороны и нацбатов массово сдаются в плен — и прямо в момент переговоров Блинкена в Киеве пришли сообщения о том, что Россия освободила Волчанск, а вместе с ним и ряд других населённых пунктов.

На этом фоне усиливаются и противоречия между Вашингтоном и властью в Киеве в лице Офиса Зеленского.

Американцы ещё с прошлого года требовали от Зеленского и его «серого кардинала» Андрея Ермака проведения выборов. Но те отказались объявлять и президентские выборы, и выборы в Раду. Теперь идёт борьба за переформатирование украинского кабмина. Администрация Байдена хочет продавить назначение на должность премьер-министра Оксаны Маркаровой, посла Украины в США и креатуры американцев.

Susan Walsh /AP/TASS Посол Украины в США

Этому всячески противится уже британское лобби, на которое ориентируются Зеленский и Ермак.

Они хотят сделать именно Ермака премьером — и замкнуть на него принятие всех управленческих решений. Зеленский же в любом из таких сценариев превращается в «свадебного президента» с нулевой легитимностью после 21 мая. Он будет получать в свой адрес весь негатив за провалы на фронте и кризис внутри Украины, но при этом потеряет возможность хоть что-то решать.

Особняком стоит вопрос с дальнейшим финансированием украинского проекта.

Сейчас в Киеве активизировалась Пенни Прицкер — представительница влиятельного клана американских миллиардеров. Её предки сами были родом из Киевской губернии. Она же де-факто является главной «смотрящей» от США за расходованием средств на нужды киевского режима. Влияние Прицкер только увеличилось с началом выделения траншей Украине после длительной заминки.

А в Киеве усиливается грызня из-за провалов в Харьковской области.

Ведь там были истрачены миллиарды гривен на строительство укреплений, которых просто не оказалось. Офис президента и его приближённых, а также руководство ВСУ открыто обвиняют в коррупции. А тут ещё и Счётная палата США констатирует непрозрачное расходование средств на украинском направлении.

Вопросы коррупции можно эффективно использовать как рычаг давления на Зеленского.

Показательно, что кроме Блинкена в Киев приехал и Алекс Сорос, наследник огромной империи своего отца. Ведь его гвардия — так называемые «соросята» — сейчас ведет открытую войну с Зеленским. Они подхватили и антикоррупционную повестку. И заодно требуют заканчивать с бесконечным «телемарафоном» на украинском ТВ, чтобы можно было и с экранов телевизоров критиковать Зеленского с Ермаком.

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Одновременно активничают и британцы, которые не хотят лишаться своих ставленников в Киеве на руководящих постах.

Недавно на Украину приезжали Дэвид Кэмерон с Грантом Шаппсом. А теперь в Киеве побывал и Дэвид Лэмми — кандидат на должность главы Форин-Офис в следующем лейбористском правительстве, которое придёт к власти этой осенью. Они уже заранее выстраивают отношения с украинским политикумом, чтобы транзит власти в Лондоне не повлиял на расклад сил в Киеве.

Ну а Блинкен — вместе с попытками переформатировать украинскую политику под себя — пообещал в виде «пряника» нарастить поставки вооружений. Но только к июлю, хотя к тому моменту украинский фронт может коллапсировать на разных направлениях.

Блинкен же требует всячески усилить мобилизацию для восполнения резервов, которых Киеву остро не хватает. Так что концепцию войны до последнего украинца пока никто не отменяет.

Впрочем, самым странным стало выступление американского гостя с песней Rocking in the Free World Нила Янга 1989 года.

Блинкен известен своим любительским участием в рок-музыке. Но его игра на гитаре в Киеве — пока Украина проигрывает на всех фронтах — напомнила многим в Америке поведение какого-то Нерона, наблюдавшего за горящим Римом.

Причём сама эта композиция только на первый взгляд кажется гимном американскому патриотизму.

На самом деле она представляет из себя тонкую иронию над милитаризмом США эпохи поздней холодной войны и Джорджа Буша — старшего. Он тогда призывал Америку стать более доброй нацией. Ну а Янг в свой песне констатировал наличие у США лишь «доброй» руки, стреляющей из пулемёта во все стороны.

Brendan Smialowski/ AP/TASS

Впоследствии Rocking in the Free World стала одной из песен, ассоциировавшихся с падением социалистического блока в Восточной Европе. Наверняка поэтому Блинкен её и пел в Киеве. Но для Украины скорее ближе оригинальное значение песни, ведь именно она стала площадкой для экспериментов нынешнего американского милитаризма.

Впрочем, вполне возможно, что глава Госдепа уже особо и не стесняется.

Ведь он в любом случае сбитый лётчик в конфигурации американской власти.

За последние полгода госсекретарь с грохотом провалил и переговоры между Израилем и Катаром о приостановке войны в секторе Газа. Он же очень неудачно съездил в Китай. Блинкен — почти гарантированно кандидат на вылет с поста. Причём при любом сценарии выборов в США.

Brendan Smialowski /AP/TASS

Если побеждает Дональд Трамп, то он сделает госсекретарём кого-то из своих советников — вроде Ричарда Гренелла, экс-посла США в Германии. Если переизбирается Джо Байден, то он скорее всего заменит нынешнего главу на Билла Бёрнса, директора ЦРУ. Тот уже давно присматривается к новой позиции. И Бёрнс сам по себе более сильный аппаратчик, чем любитель рок-н-ролла.

Поэтому нынешние его визиты, вполне вероятно, уже последние.

Блинкен окончательно превращается в хромую утку. И именно его и попытаются сделать крайним за все провалы команды Байдена — что на Ближнем Востоке, что на Украине. Хоть и самому Байдену не удастся избежать удара — особенно в случае повторения афганского сценария на Украине с коллапсом фронта в самый канун ноябрьских выборов в США.