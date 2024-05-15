Самым часто употребляемым аргументом, почему принятие закона об иноагентах в Грузии невозможно и даже преступно, последний год было то, что он «российский». Об этом твердила европейская пресса и ныли релоканты, пугающие грузин тем, что всё это «толкает страну в объятия Путина». Ужасные тоталитарные практики, немыслимые в свободном западном мире.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако правящая партия «Грузинская мечта» и другие сторонники закона также всегда открыто говорили, что за основу был взят соответствующий американский документ, только в очень смягчённой форме. Тогда неумолимая логика подсказывает, что толкать он должен как раз в объятия Запада, к своим иноагентам беспощадного.

И при всём этом у нас перед глазами всегда есть пример Украины, где «иноагенты» не просто не были запрещены — они в итоге сами стали властью, устанавливая «свободу и демократию» с таким рвением, что никакой свободы слова, прессы и собраний не осталось даже теоретически.

Таким образом, само собой напрашивается сравнение: а как же фактически отличается или чем похоже законодательство об иностранных агентах. И является ли российский вариант таким уж страшным, что профессиональные иноагенты пугают им детей — как своих, так и чужих.

США: иноагент — тот же шпион

Первым законодательный акт под названием «Закон о регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят ещё в 1938 году в США. Изначально закон обосновывался необходимостью защиты от усиливающейся нацистской пропаганды в Штатах. Однако не был отменён после Второй мировой войны, поскольку его перенаправили уже против коммунистических идей, и активно применяется вплоть до сегодняшнего дня.

Закон требует, чтобы агент иностранного принципала (физического или юридического лица, уполномочившего кого-то на действие) зарегистрировался в США официально и раскрывал сведения о себе. Также по FARA необходимо маркировать информационные материалы, передаваемые в США в интересах зарубежного интересанта.

При этом как физическое лицо, так и организация могут быть признаны «агентами», если финансируются из-за рубежа более чем на 50%. А иностранным принципалом в США считают правительства, политические партии, любые организации, созданные или имеющие своё основное коммерческое предприятие за рубежом.

Как видим, формулировка очень широкая и позволяющая подвести под статью практически любого, кто хоть как-то связан с другими странами. Под статью в самом правильном, уголовном смысле. Что, собственно, американские власти и не стесняются делать.

Положения закона часто применяются тогда, когда власти США хотят «прижать к ногтю» кого-то из иностранцев или связанных с ними людей, не имея каких-то веских доказательств, свидетельствующих об их связях с зарубежными спецслужбами.

Так, в 2018 году в США по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента была арестована гражданка России Мария Бутина (ныне депутат Госдумы), которую тогда власти США подозревали в работе на российскую разведку, но доказать это не могли. Что не помешало им посадить Бутину на какое-то время в тюрьму, воспользовавшись тем, что санкции FARA предполагают в том числе и такую возможность.

В частности, за умышленное нарушение FARА возможно лишение свободы на срок до пяти лет, штраф до 250 000 долларов или и то, и другое. За некоторые другие нарушения — лишение свободы на срок до шести месяцев, штраф до 5000 долларов или и то, и другое.

В отдельных случаях — судебный запрет на деятельность до регистрации в соответствии с положениями закона.

Жёсткость американского закона проявляется даже на уровне используемой в нём риторики. Так, один из параграфов закона озаглавлен без всяких околичностей как «Регистрация иностранных пропагандистов».

Так что правительство США имеет инструмент, с помощью которого можно легко открыть уголовное преследование любого физического лица в мире, которое покажется властям США подозрительным и беспокоящим их в плане смыслового влияния на американское общество. При этом преследованиям по внутреннему закону могут подвергаться граждане других стран, даже если они не находятся и не работают на территории США.

Россия: просим зарегистрироваться

Начиная с 2012 года в РФ было принято несколько законодательных актов, определяющих статус иностранных агентов. Само это понятие в правом смысле появилось в России после принятия поправок к федеральному закону «О некоммерческих организациях».

В июле 2022 года уже был принят федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Наконец, в июле 2023 года заработал ряд документов, определяющих ограничения для лиц, признанных иноагентами.

Таковыми могут считаться организации и лица, получающие средства из-за границы и при этом занимающиеся политической деятельностью на территории России. Речь идёт не только о некоммерческих организациях, но и о СМИ, так как они участвуют в формировании общественного мнения по политическим вопросам.

При этом, в отличие от США, иноагентами признаются те, кто получает финансирование из-за рубежа в любом, даже минимальном размере, включая физических лиц. С 2020 года иностранным агентом могут признать человека (независимо от гражданства), который одновременно занимается политической деятельностью и (или) ведёт целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности России, и получает помощь от иностранных источников.

Иноагенты не могут быть назначены на должности в органы власти РФ, им могут отказывать в доступе к государственной тайне, а также они не могут участвовать или препятствовать выдвижению кандидатов на выборах и не могут финансировать организацию политических мероприятий или перечислять пожертвования партиям.

Санкции за нарушение законодательства об иноагентах варьируются от предупреждения Минюста до штрафов. Для граждан — в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тыс рублей.

Уголовного наказания за нарушение российского законодательства об иноагентах в принципе не предусмотрено. А их реестр ведет Министерство юстиции РФ.

Грузия — не Украина

Принятый 14 мая в Грузии закон называется «О прозрачности иностранного влияния». Там есть, по сути, всего одно требование к проводникам иностранного влияния: предоставление ежегодного отчёта о финансировании.

Так, предоставлять отчётность о своём заработке будут обязаны юридические лица, у которых поступления от иностранных доноров в виде денег и другого имущества превышают 20% от всего годового дохода. Таким организациям придётся зарегистрировать свой статус проводника интересов иностранного государства и ежегодно предоставлять в министерство юстиции отчет о доходах и расходах.

В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари (около 9500 долларов).

При этом закон не затронет спортивные федерации, организации, основанные административными органами, представителей дипломатии и должностных лиц других стран.

Не касается всё это и физических лиц.

Никакого уголовного наказания за нарушение грузинский закон об иноагентах тоже не предполагает.

Таким образом, простое сравнение показывает, что самым жёстким является американское законодательство, касающееся как юридических, так и физических лиц и предусматривающее уголовное наказание с тюремным заключением и огромные штрафы от 250 тысяч долларов. И опытные в этих делах американцы, активно использующие «мягкую силу» для раскачивания других государств и смены в них власти, явно знают, зачем нужно делать именно так.

Ближайший пример такой работы — Украина, где в своё время принять закон об иноагентах не дали.

16 января 2014 года, в разгар Евромайдана, Верховная рада, в которой на тот момент большинство составляли ещё Партия регионов с союзниками, приняла ряд законов, вводивших среди прочего понятие «иностранные агенты, «.

Так должны были обязать называть себя неправительственные организации (НПО), принимающие участие в политической деятельности на территории страны и получающие финансирование из-за рубежа: от иностранных государств, зарубежных и международных неправительственных организаций, а также физлиц-неграждан. Упоминание об «общественном объединении, выполняющем функции иностранного агента» должно было стать обязательным во всех его материалах.

Принятое тогда законодательство обязывало НПО ежемесячно подавать отчеты о финансировании в регистрационный орган. За нарушения был предусмотрен запрет деятельности.

Однако, не выдержав давления Запада и беснующейся улицы, для которых принятие этих законов, названных тогда «диктаторскими», послужило поводом для резкой эскалации силовых уличных акций, тогдашняя власть во главе с Януковичем уже через пару недель всё отменила.

Чем это закончилось — хорошо известно.

Победой Майдана, где одну из главных ролей сыграли те самые иноагенты — вроде журналиста Мустафы Найема, с призыва которого выходить «с горячим чаем и хорошим настроением» и начался путь, приведший Украину к катастрофе.

Именно нежелание пойти по той же дорожке и послужило одной из причин того, что грузинские власти проявили завидное упорство при принятии своего законодательства об иноагентах, не поддавшись диктату и угрозам Запада.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя возможность грузинского майдана, исключил вероятность возникновения в республике своего Майдана по украинскому сценарию:

«Я хочу вам напомнить, что тут не Украина Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия».

Более чем наглядный пример Украины служит хорошим уроком для всех: наличие законодательства об иноагентах и готовность его применять — не блажь зловредного диктатора. Это один из обязательных признаков суверенного и независимого государства, желающего развиваться в своих интересах, а не выступать в качестве инструмента в чужих руках.