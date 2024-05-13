Отставка Сергея Шойгу с поста министра обороны России и неожиданное назначение на этот пост Андрея Белоусова, ранее курировавшего экономический блок правительства, повергла в шок не только большую часть российского политического истеблишмента, но и западных экспертов, абсолютно не ожидавших подобного маневра от российского президента.

Михаил Метцель/ТАСС Андрей Белоусов

В России общественность в целом признала логичным объяснение пресс-секретаря президента, согласно которому рокировка в правительстве не коснется военной составляющей СВО. Стратегическое планирование и оперативное руководство в любом случае останется за начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, а новый министр обороны призван в первую очередь упорядочить вопросы, связанные с расходной частью бюджета министерства и проблемами выполнения госзаказа для ВПК. Но западные медиа и аналитики, озадаченные неожиданным кадровым решением, принялись искать в назначении особый подтекст.

Так, британская The Financial Times попыталась всесторонне проанализировать личность нового министра обороны. В палитре мнений главной британской экономической газеты наряду с настоящими инсайдерами, оказались и деятели, чью экспертизу можно охарактеризовать в лучшем случае как поверхностную.

Мнение первых довольно объективно:

«Назначение Белоусова, сторонника государственной промышленной политики и технократа, не имеющего собственной базы власти, указывает на то, что Путин хочет получить более жесткий контроль над рекордными расходами России на оборону в размере ₽10,8 трлн ($117,2 млрд) — и для этого ему нужен управляемый, деловой чиновник (…) Он абсолютно не коррумпирован».

Интересно, что во многих русскоязычных публикациях эта цитата (нередко и без ссылок на британский первоисточник) фигурирует в явно машинном переводе, в котором характеристики «a pliant, no-nonsense» изложена в абсурдном варианте «покладистый и беспринципный», что полностью противоречит сказанному.

Но вернёмся к характеристикам со стороны «лично знакомых» с новым министром людей, мнение которых приводит The Financial Times. «Белоусов (…) не будет делать вид, что руководит армией как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — отмечает издание.

Но вот характеристика некоего «бывшего высокопоставленного кремлёвского чиновника» смахивает уже нанеуклюжую попытку тривиализации, когда без обиняков говорится: «Он не тупой. У него математический склад ума, но менталитет у него вполне советский. У него дурацкая идея справедливости. Если кто-то зарабатывает много денег, то нужно их отнять. На мой вкус, это немного похоже на Китай».

Впрочем, все эксперты, процитированные британской газетой, сходятся во мнении, что при Белоусове финансы министерства окажутся более упорядочены, а его опыт как экономического статистика может помочь армии России более эффективно управляться с вопросами гособоронзаказа.

Что же касается Шойгу, то британцы уверены, что бывший министр обороны лишился своего поста в результате серии коррупционных скандалов, приведших, в частности, к аресту первого заместителя министра Тимура Иванова две недели назад.

Следует, однако, отметить, что в сравнении с новым главой оборонного ведомства Его Величества Грантом Шаппсом, британские медиа — сама адекватность и политкорректность. Упомянутый министр в социальном онлайн-сервисе Х позволил себе следующее высказывание, красноречиво свидетельствующее о снижении уровня элит Туманного Альбиона.

«России нужен министр обороны, который преодолеет катастрофическое наследие и положит конец вторжению на Украину, но все, что получит российский народ, — это еще одну путинскую марионетку», — заявил Шаппс.

Оставим, однако, вышеприведенное высказывание на совести господина министра, которому, судя по частым сменам кабинета в Вестминстере, осталось пребывать в должности от силы несколько месяцев. Поэтому вряд ли стоит упрекать Шаппса за вполне понятное желание оставить о себе хотя бы какой-то след в памяти народа Великобритании. Если не добрыми делами, то хотя бы скандальными заявлениями.

В американских медиа, в частности CNN, роль Сергея Шойгу в российской политике оценивается довольно взвешенно:

«Несмотря на критику, Шойгу остается популярным политиком в России. Проведя два десятилетия на посту министра по чрезвычайным ситуациям, он создал себе имидж отзывчивого чиновника, который приходит на помощь, когда она необходима».

Телеканал также цитирует бывший министра обороны США Марка Эспера, заявившего, что «перестановки Путина — это «важный» и «интересный шаг».

«Главный аргумент, который сейчас звучит из Москвы, — это то, что Россия переходит к военной экономике (…) Одна из разочаровывающих вещей, связанных с пребыванием Шойгу на посту министра заключается в том, что мы думали, по крайней мере, во время моей работы в Пентагоне, что российская армия становится профессиональнее, что она модернизирует все свое оборудование, свою доктрину, как она обучается и сражается, однако мы действительно не увидели этого на поле боя», — уверен господин министр.

Весьма показательное заявление экс-главы Пентагона.

Оно демонстрирует, что если за океаном чего и не увидели на поле боя, так это то, что за два с лишним года российская армия проделала огромный путь в своем развитии. В частности, полностью переосмыслив такие аспекты современной войны, как использование беспилотных летательных аппаратов, нового поколения средств РЭБ и инновационных методов прорыва глубоко эшелонированной обороны противника.

Такая недооценка американскими военными кругами реального боевого опыта, накопленного армией России, может быть чревата новыми, куда более неожиданными разочарованиями.

Немецкие медиа, в частности, Spiegel, в своей оценке Белоусова часто ссылаются на мнение Александры Прокопенко — бывшего консультанта российского Центробанка, а ныне аналитика Российского евразийского центра Карнеги. Впрочем, на этот раз госпожа Прокопенко, обычно не скрывающая своего негативного отношения к российским чиновникам высшего ранга, дала новому министру более или менее объективную характеристику.

«Его характеризуют как эффективного исполнителя и человека, который работает в первую очередь в интересах государства, а не экономики. Белоусов — сторонник жесткого и далеко идущего государственного регулирования. Он давно призывает к дальнейшему увеличению государственных расходов (…) В отличие от большинства более либеральных экономических функционеров, он считается сторонником жесткой линии. Он считает, что Россия окружена врагами», — пишет она.

Озабочен немецкий еженедельник и тем, какой круг вопросов будет решать Сергей Шойгу после своего назначения на пост секретаря Совета Безопасности, и какое влияние на оборонный блок он сохранит в новой должности. Заботит немцев и то, как будут уживаться новый председатель и его заместитель экс-президент и премьер-министр Дмитрий Медведев.

А вот эксперт по Восточной Европе и России Сабина Фишер считает, что назначение Белоусова — признак стратегической переориентации российской экономики.

«Российская военная экономика теперь станет еще более важной, она перестраивается на длительную перспективу», — заявила Фишер в интервью радио Deutschlandfunk.

Довольно жесткой, хотя и относительно трезвой оценкой кадровых перестановок в российском правительстве отметилась столичная газета Berliner Zeitung. По ее мнению, хотя новый глава российского оборонного ведомства и принадлежит к экономически либеральному кругу российской элиты, никакой либерализации системы власти в России ожидать не следует. Во-первых, по мнению берлинского издания, Белоусов относится к консервативно-этатистскому крылу в либеральных экономических кругах.

А во-вторых, в политической системе российской власти с 2018 года и особенно интенсивно с 2022 года происходят реакционные сдвиги.

«Назначение эксперта-экономиста на пост министра обороны свидетельствует о том, что война России против Украины достигла ядра российской экономики. Кремль не хочет сдаваться, сосредоточился на масштабном перевооружении и адаптации экономики к потребностям длительной войны. Поэтому назначение Андрея Белоусова — крайне тревожное событие не только для Украины, но и для Запада», — заключает BerlinerZeitung.

Так что в итоге мы имеем два блока заявлений. Первый — это отдельные политики и эксперты, играющие малозначительную роль в принятии решений на высоком уровне, которы стараются добавить себе политического веса при помощи эпатажа. И второй — западные медиа и лидеры мнений, которые кадровые перестановки в российском правительстве оценивают относительно объективно.