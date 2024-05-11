Президент Чехии Пётр Павел в интервью немецкой телерадиокомпании ARD заявил, что в июне прибудут первые 180 тысяч артиллерийских снарядов, закупленных Чехией в третьих странах для Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Впервые о планах закупки в незападных странах Павел объявил в середине февраля — в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Ключевых причин было три. Во-первых, у ВСУ критически не хватало боеприпасов. Во-вторых, арсеналы западных стран истощались. В-третьих, ВПК стран НАТО не сможет в ближайшее время произвести нужные объёмы.

В итоге власти Чехии решили использовать давние связи по военной линии со странами нынешнего Глобального Юга. Они остались со времён, когда социалистическая Чехословакия, имевшая развитую оборонную промышленность, была одним из главных поставщиков вооружений и боеприпасов для многих стран, ориентировавшихся на СССР и страны Варшавского договора.

Тем более, сам Павел — кадровый военный, начинавший службу ещё в рядах армии социалистической Чехословакии.

В феврале 2024 года были анонсированы поставки 800 тысяч артиллерийских снарядов, из которых 300 тысяч якобы уже были закуплены, а начать отгрузку чешский президент обещал в «ближайшие недели». Однако даже в ближайшие месяцы никакой информации, что поставки случились, не поступило.

Финансируют операцию около 20 европейских стран, присоединившихся к инициативе — включая Германию и Францию.

Спустя два месяца, в середине апреля, премьер-министр Чехии Томаш Фиала заявил: уже закуплено 500 тысяч снарядов, к концу года цифра может вырасти до миллиона штук.

Теперь же выясняется, что их всего 180 тысяч. К тому же Украине снаряды до сих пор не передали — поставки, если верить Павлу, начнутся не раньше июня.

Запутывание следов и обвинения в адрес союзников России

Почему же чешский лидер фактически путается в показаниях? Причин может быть несколько — от желания ввести в заблуждение российское военное командование до реальных трудностей с закупками снарядов, вызванных в том числе противодействием Москвы.

Примечательно, что власти Чехии не называют страны — поставщиков боеприпасов. В статье Wall Street Journal, опубликованной ещё в марте, конкретные страны тоже не назывались, но утверждалось, что среди них есть и союзники России.

Немецкое же издание Bild предполагает, что поставки осуществляются из Южной Кореи, Турции и ЮАР. Отдельно стоит отметить, что последнюю в списке страну США в прошлом году обвинили в поставках вооружения и боеприпасов в… Россию.

При этом власти ЮАР категорически отвергают обвинения в возможном экспорте оружия и боеприпасов в зону боевых действий любой из сторон и заявляют о своей нейтральной позиции. В то же время ЮАР, входящая вместе с Россией в состав БРИКС, сделала ряд заявлений с критикой поставок западного оружия Украине.

Опровергает поставки оружия и боеприпасов на Украину и Южная Корея, говоря лишь об отправке гуманитарной помощи и военного оборудования, не относящегося к летальному вооружению.

Если же говорить о союзниках России, откуда гипотетически могли бы поступать закупаемые через Чехию снаряды, их можно разделить на две группы.

Первая группа — страны, реально выступающие союзниками России в ходе СВО: Белоруссия, Иран и КНДР. У этих стран действительно есть значительное количество боеприпасов и развитое военное производство, но, естественно, никто из них продукции военного назначения на Украину не поставляет и поставлять не может.

Вторая группа — страны, являющиеся союзниками России формально, путём членства в ОДКБ. Здесь возможны варианты. В ОДКБ входит в том числе Армения, нынешний лидер которой, Никол Пашинян, пытается переориентировать страну на Запад.

Впрочем, сообщения о закупке снарядов для Украины у союзников России могут быть банальным вбросом с целью посеять взаимное недоверие и запутать следы.

В любом случае ясность с источниками поставок артиллерийских снарядов вряд ли наступит раньше, чем снаряды реально окажутся на Украине. Сомнений же, что они таки попадут (или уже попали) на фронт, мало.

У ВСУ действительно ощущается критическая нехватка боеприпасов, на Западе их взять негде, при этом в мире существуют страны, готовые продать снаряды. Вопрос только в количестве и в сроках, когда они попадут на поле боя. Если речь идёт о 180 тысячах боеприпасов, как заявил Пётр Павел, их поставка ситуацию на фронте не переломит.

По словам украинского военного эксперта Владислава Селезнёва, сейчас ВСУ для паритета с российской армией «должны тратить 10 тысяч снарядов в сутки: в этом смысле партии из 180 тысяч боеприпасов хватит на ведение двух недель боевых действий».

Чешское общество — против

По результатам соцопроса, проведенного в марте 2024 года, уже после заявлений Павла о закупках Чехией боеприпасов большинство чехов, 63,4%, считают, что их страна не должна продолжать поставлять оружие на Украину. А более 70% полагают, что правительство должно поддержать начало мирных переговоров. Многие жители страны понимают, что существует реальный риск втягивания их государства в войну, и очень опасаются этого.

Однако, несмотря на настроения в чешском обществе, власти ведут прямо противоположную политику.

Президент Павел в том же интервью ARD заявил:

«Запад поддерживает Украину технически и финансово, но мы приближаемся к моменту, когда человеческие ресурсы и поддержка украинского населения все больше станут ограничивающими факторами. В этой ситуации — и я давно это пропагандирую — необходимо всеми силами поддерживать Украину…

Российские ценности совершенно отличаются от наших. Поэтому было бы очень наивно подходить к России с позиции уступки, с позиции попытки достичь взаимовыгодного решения. По сей день Россия знает только «выиграл» и «проиграл».

Кардинальные различия позиций большинства граждан Чехии и её властной верхушки говорят как минимум о двух вещах.

Во-первых, нынешняя власть работает не на национальные интересы Чехии, а обслуживает глобалистские круги коллективного Запада. Их цель — нанести военное поражение России, пусть и путём разрушения подчинённой им Украины, и при необходимости других стран-лимитрофов вроде Чехии.

Во-вторых, эти глобалистские круги отлично умеют выращивать, приводить к власти и удерживать там своих прямых агентов. Пётр Павел тому яркий пример. Бывший офицером Чехословацкой народной армии, членом Коммунистической партии Чехословакии Павел после распада социалистического лагеря в Европе многократно проходил военные курсы в Великобритании, работал в США. После чего, сформировав «правильное» мировоззрение, сделал великолепную карьеру, включавшую пост председателя Военного комитета НАТО в 2015–2018 годах, а затем и президентство в Чехии.