На «Бессмертный полк» в столице Кыргызстана Бишкеке в этом году люди вышли вопреки официальному запрету. Несмотря на то что в апреле организаторы получили согласие властей на проведение шествия, собиравшего в прошлые годы до 50 тысяч человек, в последний момент его отозвали. Как заявил на на пресс-конференции замглавы Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов, решение принято для того, чтобы «не допустить возможных провокаций и терактов».

Надежда Хохлова ИА Регнум

Однако ни провокаций, ни терактов не случилось, а акция всё равно состоялась.

«Многие как обычно приехали на площадь Победы, принесли портреты. Я спрашивала почему они здесь, говорят: «По-другому не можем, мы ждали этот день, нам нужно помянуть своих ветеранов, не было бы их — не было бы и нас». И пожилые так говорили, и молодые. Многие, конечно, портреты оставили дома, побоялись, что могут не пустить. Но всё равно собрались. По дороге не разрешили идти, ведь у нас же всегда очень массово это проводилось, такая, знаете, любимая акция. Так что люди пошли просто по тротуарам. Никто их не трогал», — рассказывает ИА Регнум Надежда Хохлова, сестра милосердия из Бишкекской епархии РПЦ и одна из организаторов акции.

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В этот раз она получилась немногочисленной, но все равно собрала порядка трех тысяч человек. А палатка с металлоискателем, установленная на центральной площади, в итоге оказалась никому не нужна и только изображала повышенные меры безопасности. Да и «Бессмертный полк» был единственным мероприятием, которое власти запретили — официальной части, включавшей парад и концерты в разных частях города, «риски нарушения правопорядка» не грозили.

Как считают сами люди, всё это связано с политикой: «Бессмертный полк» всегда был индикатором добрых отношений России и Кыргызстана, который теперь пытается от них отстраниться. А кроме того, это не официоз, а низовое, народное движение.

«В этом году объявили виртуальный «Бессмертный полк», но это не зашло. Мы думали, что люди будут рассказывать свои истории в соцсетях, хештег запустили, но все хотят собраться, принести портреты. У них есть внутренняя потребность этот день провести как-то по-особенному, со своими героями», — говорит Надежда.

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Тем более что праздник теперь проводится очень скупо: город не украшается, песни военных лет, как раньше, не звучат на улицах. «Отошел от центра — и тишина, как будто ничего не происходит».

Поэтому, когда сестры милосердия устроили у Вечного огня импровизированный концерт с помощью принесенной колонки, вокруг них мгновенно образовалась толпа. Люди вставали рядом, подпевали, фотографировались, потому если бы не всё это — то День Победы в Бишкеке был бы похож на обычный день.

А он всегда был и остается особенным.

«У нас такие истории происходили в колонне, вы не поверите. Две женщины шли рядом, не знакомы были, и одна из них узнала на портрете в руках соседки мужчину, который был на фотографиях её папы. Папа был живой тогда. Она взяла координаты, показала папе, а он разрыдался — говорит, я этого друга искал очень долго после войны и не нашел. И мы организовали встречу с родственниками, они рассказали, какая у него жизнь была, привезли фотоальбом, и дедушка старенький был просто счастлив. Представьте такое совпадение, в многотысячной колонне», — рассказывает Хохлова.

Надежда Хохлова ИА Регнум

Всё это движение и родилось, что называется, снизу. Многолетний организатор акции Зульфира Хайбуллина в обычной жизни управляет кафе. И в 2014 году её сотрудница пересказала слова своего сына, который видел в России шествие «Бессмертного полка» и пожаловался, что тоже хотел бы вот так пройти с портретом своего деда.

Зуля написала в соцсетах об идее устроить подобное в Бишкеке, и все как будто ждали именно этого момента. Первую акцию власти тоже не разрешили, и люди тогда точно так же вышли вопреки запрету. Так что в последующие годы все стало делаться уже организованно. Киргизские чиновники не помогали сохранять память о Великой Отечественной, но и не мешали.

По словам Надежды, все движения, связанные с политикой памяти, вывозили добровольцы-общественники, такие как руководитель поискового движения «Биздин Жениш — Наша Победа» Светлана Лаптева, инициатор создания электронной Книги Памяти Кыргызстана. Но если бы не они — все это государству не особо не нужно. А молодежь теряет свои корни, у неё нет потребности поддерживать связь со своими предками.

«Много молодых людей получает очень скудное образование. Молодежь до 25 лет вообще этим не интересуется, особенно кыргызскоязычная, вынужденная выживать с максимум девятью классами образования. Это не их вина, это их беда. Культурная надстройка для них не существует, надо базовые потребности удовлетворить. Мы и 9 мая таких не видели, приходили люди с детьми, семейные, у которых сохранена преемственность — для них важно. А есть куча тех, кому без разницы, для них память не ценность», — сетует Хохлова.

Поэтому и «Бессмертный полк» сестра милосердия воспринимает как важную социальную миссию. Пока память предков сохраняется — человека невозможно переубедить, что все было по-другому, обесценить подвиг его отца или деда. «Поэтому наш «Бессмертный полк» как кость в горле: это народная прививка от беспамятства. Как бы пафосно ни звучало, это так и есть», — уверена она.

И пока есть люди, для которых День Победы не пустой звук, «Бессмертный полк» будет ходить по улицам Бишкека.