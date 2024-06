8 февраля 2024 года звезда американских консервативных масс-медиа Такер Карлсон — бывший ведущий высокорейтингового телешоу «имени себя» на Fox News, один из самых известных сторонников Дональда Трампа, а ныне независимый журналист — взял интервью у Владимира Путина. В этот день имя Такера Карлсона, до этого «гремевшего» в США, стало известно всему мир. За первые три дня видео в YouTube и соцсетях набрало суммарно почти 200 млн просмотров.

Gage Skidmore Такер Карлсон разговаривает с участниками фестиваля AmericaFest 2022 в конференц-центре Феникса в Фениксе, штат Аризона

Одновременно с этим Такер Карлсон принял на себя колоссальный поток критики, больше похожий на истерику. Например, Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» и представителем «пятой колонны».

Но пророссийским журналиста не назовёшь. Он хоть и не верит в миф демократов о «вмешательстве» Москвы в выборы 2016 года, но придерживается принятой в Штатах точке зрения о «вине» России в украинском конфликте. Впрочем, именно Карлсона лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел назвал виновником задержки выделения военной помощи Киеву — телеведущий якобы поспособствовал «демонизации Украины».

Такер Свонсон Макнер Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско. Будущий «анфан террибль» американской журналистики — выходец если не из deep state, то во всяком случай из семьи, которую в Советском Союзе назвали бы номенклатурной.

Его отец, Ричард Карлсон, — крупный медийный магнат, связанный с верхушкой Республиканской партии, директор «Голоса Америки» (1986-1991), руководитель пропагандистского «Радио Марти», вещавшего на Кубу, посол США на Сейшельских островах (1991–1992).

Мать Такера — художница Лиза Макнир, урожденная Ломбарди. С материнской стороны Карлсон потомок богатой и влиятельной семьи Ломбарди, история которой начинается с мигрантов из Швейцарии, прибывших в Америку в 1860-х годах. В биографиях Такера Карлсона также подчёркивается, что по линии матери он — прапраправнук «короля скотопромышленников» Калифорнии Генри Миллера, а имя получил по фамилиям других прапрапрадедов — Такера и Макнира.

Но отец, Ричард Карлсон, до того как стать медийным функционером и дипломатом, поднялся из низов. Урождённый Ричард Бойнтон (Карлсон — фамилия приёмных родителей) был подкидышем, плодом несчастной подростковой любви (15-летняя мать до последнего скрывала беременность и морила себя голодом, 18-летний отец застрелился, узнав, что девушка отказалась бежать с ним и ребёнком). Далее в духе диккенсовских историй — сирота при живой матери, воспитанник приюта Дик Бойнтон попадает в несколько приёмных семей, последняя из которых — состоятельная семья Карлсонов — даёт ему свою фамилию.

Повзрослев, Дик Карлсон стал настоящим репортёром, работающим «на земле» в духе «гонзо-журналистики» Хантера Томпсона, добывая сенсации для калифорнийской United Press и телекомпаний штата. Завистники называли Карлсона-старшего «грязекопателем», но имя он себе сделал — особенно после того как Ричард раскопал связи мэра Сан-Франциско Джозефа Алиото с организованной преступностью. Так что Карлсон-младший, Такер, лишь продолжил «трудовую династию».

BuzzFeed News Карлсон в школе Бакли в 1975 году

С семейной жизнью всё складывалось негладко. В 1976-м, когда Такеру было всего 7 лет, Лиза Макнир покинула мужа и детей (Такера и его младшего брата), заявив, что она предпочитает продолжать богемную жизнь, и уехала в Европу. Больше мальчики ее не видели. В 1979 году Ричард Карлсон женился на Патрисии Кэролайн Свонсон, наследнице Swanson Enterprises, крупной продуктовой корпорации, Патрисия приняла сыновей нового мужа и усыновила их.

Такер учился в богатой частной школе, после чего поступил в колледж во французской Швейцарии, откуда его через год выгнали, что, впрочем, не сильно расстроило молодого человека. Среднее образование по итогу он получил в школе Святого Георгия, школе-интернате в Миддлтауне (Род-Айленд), где он встретил свою будущую жену Сьюзан Эндрюс, дочь директора школы. В 1991 году Такер Карлсон окончил Тринити-колледж в Хартфорде (Коннектикут) со степенью бакалавра по истории.

После получения диплома Такер попытался устроится на работу в ЦРУ, но не прошел собеседование. После чего Карлсон-отец и посоветовал сыну пойти по своим стопам и начать карьеру в области журналистики, куда, по его словам, «берут вообще всех».

Buspar Карлсон на мероприятии Рона Пола 2007 года

В 1991 году Карлсон начал работать в Policy Review в качестве фактчекера, человека, отвечающего за проверку фактов в статьях, предложенных на публикацию. После работал обозревателем в Arkansas Democrat-Gazette, в 1995 году перешел в Weekly Standard.

В 1999 году Такер Карлсон взял интервью у Джорджа Буша-младшего (тогда — губернатора Техаса) для журнала Talk.

В ходе интервью Буш позволил себе насмешку над приговоренной при нем к смертной казни в Техасе Карле Фей Такер, что стало антирекламой для Буша в ходе его президентской кампании в 2000 году.

В дальнейшем в своей печатной карьере Карлсон работал обозревателем в журналах New York и Reader’s Digest, писал для Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast и The Wall Street Journal.

Карьеру телеведущего (в каковом качестве его узнали все Соединённые Штаты, а потом и мир) Такер Карлсон начал в 2000 году. До 2005-го вёл передачи на CNN, а с 2009-го перешел на работу в телеканал Fox News. Именно на этой площадке журналист приобретет повсеместную известность. Конкретнее, звездой американских СМИ он стал после ноября 2016 года, став ведущим программы Tucker Carlson Tonight — «Вечер с Такером Карлсоном».

Mark Taylor Пол Бегала (слева) и Том Макдевитт с Карлсоном в 2012 году

Выходя в эфиры с обзором новостей, журналист продвигал свой взгляд на актуальные проблемы, такие как миграция, внешняя политика, экономика, выборы и даже COVID-19.

При этом Такер Карлсон постоянно подвергался нападкам со стороны американских политиков из Демократической партии и крупных корпораций, обвиняющих ведущего в клевете на влиятельных лиц и распространении фейков. Несмотря на это, начиная с 8 июня 2020 Tucker Carlson Tonight стало самым рейтинговым кабельным новостным шоу в США, собрав в среднем 4 миллиона зрителей.

К октябрю 2020 года «Вечер с Такером Карлсоном» в среднем посмотрели 5,3 миллиона зрителей, а среднемесячная посещаемость шоу на тот момент стала самой высокой среди всех новостных программ кабельного телевидения в истории.

Но после победы Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году аудитория шоу начала постепенно снижаться, а нападки ужесточаться.

В итоге утром 24 апреля 2023 года Fox News без предупреждения уволила Карлсона. Непосредственной причиной (точнее одной из причин) стал иск, который «трампистскому» телеканалу предъявила компания Dominion Voting Systems, производитель машин для голосования.

Edward Kimmel Карлсон работает корреспондентом Fox News на предвыборном митинге Хиллари Клинтон в Манчестерском общественном колледже в 2016 году

После ноябрьских выборов 2020-го, когда Байден был объявлен победителем, а Дональд Трамп несколько недель доказывал, что у него была украдена победа, Fox поддержал Трампа — тогда-то телеканал и высказал версию, что машины Dominion Voting Systems использовались для подтасовок. Канал проиграл суд по обвинению в клевете, выплатил крупнейшую в истории США компенсацию примерно в четверть годового дохода, а Такер Карлсон стал в этой истории «крайним».

9 мая 2023 года Карлсон объявил о продолжении вещания своего шоу на платформе Twitter (запрещен в РФ), первый выпуск программы «Такер в Твиттере» вышел в сеть 6 июня. В нем журналист сообщил о существовании внеземной жизни, поднял темы преследования православной церкви на Украине, террористических атак ВСУ по Каховской ГЭС и влиянии американских элит на события 11 сентября 2001 года.

В декабре 2023 года журналист запустил собственный потоковый сервис под названием Tucker Carlson Network, для которого журналист взял интервью у многих влиятельных персон, среди которых: экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей, глава правой испанской партии «Vox» Сантьяго Абаскаль, президент России Владимир Путин и владелец и основатель Telegram Павел Дуров.

Kremlin.ru Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина в феврале 2024 года

За время своей журналистской карьеры Такер Карлсон значительно поменял свои взгляды.

Начинал он как либертарианец — сторонник неограниченного рынка, затем постепенно пришел к необходимости защиты среднего класса, что невозможно без протекционистской экономики и борьбы с влиянием корпораций, которые, по мнению Карлсона, все больше подчиняют американцев руками Демпартии. Кроме того, журналист выступает за сохранение традиционных институтов семьи. Убеждения Такера Карлсона естественным образом привели его в лагерь трампистов.

В Демократической партии Карлсон видит разрушительную силу. «Они выдвигают наименее талантливых, наиболее деструктивных персонажей. О чем это говорит? Изменилась сама цель. Если раньше была установка на построение лучшего будущего для наших детей и внуков или хотя бы на сохранение того, что досталось нам. Ты получил наследство — не промотай его! А сейчас цель прямо противоположная», — подчёркивает журналист.

По мнению Такера Карлсона, цель правящих элит (или по выражению Трампа «вашингтонского болота») — деградация, демонтаж, выдвижение наихудших.

«Я наблюдаю это повсюду, — сетует обозреватель. — Взгляните на обложки женских журналов. У их героинь физически отталкивающая внешность. Или это вообще мужики в женском платье. И ты такой: что происходит?!.. Нам навязывают уродство, безграмотность, злобу, тупость, разврат. Все то, от чего мы прежде бежали, нынче агрессивно выдвигается на самый передний план. Что это? Что за дух разрушения такой, которому нет рационального объяснения, а есть лишь духовное, сверхъестественное. Что происходит? Цивилизационный суицид!».

Gage Skidmore Карлсон с Чарли Кирком в 2018 году

До последнего времени самой скандальной частью взглядов Такера Карлсона считалось его отношение к проблемам миграции и феминистского движения, создавшее ему в либеральной среде репутацию «сторонника превосходства белой расы».

По сути же Карлсон выступает лишь за введение мер по ограничению миграции и против пропаганды ЛГБТ (запрещено в РФ). По мнению журналиста, власти США за счет притока мигрантов и снижения рождаемости планируют провести замену населения США, в краткосрочной перспективе же поток мигрантов уже способствует росту полулегальных вбросов за демократическую партию на выборах. Влияние Мексики на политику Штатов, считает Карлсон, гораздо значительней мифического «вмешательства Кремля».

Кроме того, Такер Карлсон является противником абортов и ограничения права на ношение оружия.

Что касается внешней политики, то обозреватель не раз призывал обдумывать каждый шаг Америки на мировой арене. В 2003 году он раскритиковал вторжение в Ирак, касательно Сирии Карлсон последовательно призывал объединить усилия США и России для борьбы с ИГИЛ (запрещённая в РФ и признанная террористической организация).

Карлсон считает, что ни Россия, ни Иран, ни КНДР не являются угрозами для США. Единственной же действительной опасностью, по его мнению, остается Китай, который Карлсон многократно критиковал в том числе за угнетение этнических меньшинств. Пандемия COVID-19, по мнению журналиста, стала плодом утечки вируса из секретной китайской лаборатории.

Gage Skidmore Такер Карлсон разговаривает с участниками фестиваля AmericaFest 2022 в конференц-центре Феникса в Фениксе, штат Аризона

Отношение Такера Карлсона к России в последнее время нельзя назвать однозначным. После начала СВО он в одном из выступлений возложил на Россию вину «в том, что мы сейчас наблюдаем на Украине». При этом уже после изгнания с Fox в дебютном выступлении в Твиттере (в июне 2023 года) журналист в числе прочего нелицеприятно отозвался о Владимире Зеленском и назвал Украину ответственной за атаку на Каховскую ГЭС.

В целом отношение Такера к внешней политике можно назвать изоляционистским.

Как уже говорилось выше, в силу своих убеждений Карлсон стал одним из самых видных медийных сторонников Дональда Трампа. Показательно, что Трамп, выступая в ноябре 2023-го на передаче «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», заявил, что рассмотрит кандидатуру журналиста на пост вице-президента. И, как говорится, в этом есть лишь доля шутки.

Впрочем, отношения Такера с 45-м (и, возможно, 47-м) президентом США не так гладки, как часто считают. Журналист раскритиковал убийство иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Трампа в 2020 году. Под конец срока последнего Такер вообще обвинил президента в «предательстве трампизма». Однако куда хуже отношения журналиста с действующим президентом.

«Джо Байден теряет способность говорить. В его возрасте это нормально, ему 80 лет. Ненормально, что вся Демократическая партия отрицает влияние возраста на здоровье. У Джо уже просто нет интеллектуальных сил, чтобы просто управлять страной», — отмечал Карлсон.

Ещё одно показательное высказывание:

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку с возможностью отстранить президента? Так продолжаться не может! Мы находимся на грани ядерного конфликта и мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть».

Это толкает журналиста дать Трампу второй шанс, несмотря ни на что.

