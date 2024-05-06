Масштабные пропалестинские протесты в США выставили на первый план поколенческий разрыв в американском обществе. Старшие поколения в массе своей активно поддерживают Израиль в противостоянии с Хамас. Но вот молодёжь в США, наоборот, симпатизирует палестинцам. И это далеко не единственное, в чём она идеологически расходится с предыдущими поколениями.

Иван Шилов ИА Регнум

Американская молодёжь мыслит совсем не по-американски. И она может перевернуть с ног на голову всю привычную нам американскую действительность.

Демонстрации в поддержку Палестины идут в США почти безостановочно с октября 2023 года. Однако сейчас в них на первый план вышла одна демографическая группа — это студенты крупнейших американских университетов. Причём вне зависимости штата — они выходят митинговать и в либеральной Калифорнии, и в консервативном Техасе. И на западном побережье в Беркли, и на восточном — в Колумбийском университете или Йеле с Гарвардом.

Где-то студентов очень жёстко разогнали.

В других случаях им удалось заставить свои колледжи пойти на уступки. Например, Университет Брауна уже согласился рассмотреть возможность разрыва связей с Израилем. Молодёжные протесты наверняка будут продолжаться и в течение лета, когда учёба закончится.

Демократы в США уже опасаются, что партийный саммит в Чикаго, который пройдёт в августе, закончится побоищами с пропалестинскими протестующими. И повторит печально знаменитые погромы 1968 года — на похожем съезде в Чикаго — с участием антивоенных активистов.

Кто-то в выступлениях студентов сразу ищет заговор.

В университетах уже годами действуют пропалестинские организации, которые заранее готовили скоординированный протест по всей стране. Платят им небезызвестные организации вроде «Отрытого общества» Алекса Сороса, который сейчас активно раскачивает лодку и внутри США. Но это всё накладывается на общий настрой бунтующей американской молодёжи.

Syndi Pilar/Global Look Press

Больше половины представителей так называемого поколения «зумеров» (рождённых в период между 1997 и 2014 годом) высказывают откровенную нелюбовь к Израилю и его политике.

Резко негативно они относятся и к внешней политике США — с бесконечными войнами по всему миру, на которые уходят триллионы долларов. Это неудивительно — ведь именно американской молодёжи придётся разбираться с долгами старших поколений, которые уже превышают размер экономики США.

Среди американских зумеров есть как демократы, так и республиканцы. Но практически всех из них объединяет общий пессимистичный настрой по поводу будущего своей страны.

Большинство зумеров полагают, что «американская мечта» для их поколения уже умерла. Они не смогут получить качественное образование, не влезая в долги на всю жизнь, построить успешную карьеру и зарабатывать больше своих родителей.

Американские зумеры гораздо хуже, чем старшие поколения, относятся к основным институтам США — будь то президентство, Конгресс, правоохранительная система или СМИ.

Они считают, что все эти институты заточены под сохранение власти и влияния богатой геронтократии. Причём не только на политическом Олимпе в Вашингтоне, с 80-летними сенаторами и президентами. Но и в частном бизнесе, корпорациях и финансовом секторе.

Они критично настроены и к службе в армии — поэтому Пентагон уже который год подряд испытывает острую нехватку рекрутов. И жалуется на отсутствие «патриотизма» у поколения зумеров.

При этом пессимизм американской молодёжи распространяется не только на личное — собственные жизненные перспективы, но и на общее.

Они не верят в «американскую мечту» не только потому, что считают для себя её несбыточной. Многие зумеры в целом не видят перспектив у США — и ожидают, что ситуация будет только ухудшаться как в их родной стране, так и в остальном мире.

Значимая доля зумеров не считает США «исключительной страной».

А ведь именно на этом базировалось мировоззрение предыдущих поколений американского общества. Молодёжь ожидает дальнейшего упадка Америки. А многие и вовсе опасаются, что с США в будущем приключится тот или иной форс-мажор — будь то климатическая катастрофа, раскол страны из-за политических противоречий или даже некий гражданский конфликт.

Ведь зумеры успели застать как кризис 2008 года, так и пандемию с нынешними войнами. Поэтому они и ждут дальнейшей дестабилизации.

Среди них становится популярным образ жизни так называемых «препперов». Сразу 40% представителей молодого поколения в США запасаются продуктами питания, медикаментами или оружием на случай каких-то радикальных сценариев.

Набирает популярность и движение релокантов.

Ty O’Neil/Global Look Press

Многие зумеры думают просто сбежать куда подальше от всех проблем в американской действительности. 25% молодёжи в США недовольны дороговизной своего здравоохранения — и они хотят переехать в страну бесплатной медициной. 18% зумеров не хотят всю жизнь выплачивать студенческие долги, которые уже приближаются к 2 триллионам долларов. Они ищут страны с бесплатным и качественным высшим образованием.

Многие просто не тянут расходы на жизнь в США, с нынешним инфляционным кризисом, когда один только рост цен на продовольствие составил целых 50% за три года.

Ну а часть молодёжи надеется сбежать от культурных войн и политического раскола США, который только усугубляется от одних выборов к другим. Накал противостояния представителей старшего поколения многим зумерам совсем не нравится.

Любопытен и список стран, куда американские зумеры были бы не против уехать.

Это и Япония с Вьетнамом или Таиландом. И некоторые не самые дорогие страны Центральной и Восточной Европы, где есть бесплатная медицина и образование. Далеко не все из желающих эмигрировать из США всё же пойдут на такой шаг. Но очевидно, что уехавших зумеров точно будет немало.

У американской молодёжи действительно есть объективные поводы для пессимизма о будущем своей страны.

Госдолг США растёт стремительными темпами и уже приближается к 35 триллионам долларов. Этот тот «подарочек», который старшие поколения американцев оставят своим детям. Америка расколота как никогда — и неясно, какими потрясениями закончатся скорые выборы. Элитарии в Вашингтоне уже совсем теряют связь с реальностью — а равно и со своими избирателями.

Часть молодых американцев пытается бунтовать под теми или иными предлогами, лишь бы изменить ситуацию в стране. Но чаще всего безуспешно. Другие уходят во внутреннюю эмиграцию и самоустраняются от политики, занимаясь своей карьерой или бизнесом. Третьи подумывают об отъезде из США — или уже уехали в другие страны.

Но всех объединяет одно — разочарование в американской действительности.

И не зря аж 75% американской молодёжи уверены, что страна движется в неправильном направлении. И они в итоге окажутся у разбитого корыта. Как изменить ситуацию, они пока не знают.

Но у них есть понимание, что без большой перезагрузки США не обойтись. Её-то мы и наверняка увидим в среднесрочной перспективе. Когда нынешнее поколение зумеров возьмёт власть в свои руки и будет пытаться вытащить Америку из той безысходности, в которую её загоняет вашингтонская геронтократия.