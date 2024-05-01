В последние годы экономика стран Балтии столкнулась с серьезными трудностями. Это произошло из-за санкций ЕС против России, вызвавших в Прибалтике резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако власти балтийских республик активно поддерживают антироссийские ограничения, а также призывают к их ужесточению. Расплачивается же за эту политику население, вынужденное экономить и сокращать потребление.

Насколько усложнилась жизнь рядового литовца, латыша и эстонца? Об этом лучше говорить на языке конкретных цифр.

На что уходят деньги

Недавно литовский филиал Swedbank опубликовал своё исследование, посвященное бремени повседневных расходов, которое вынуждены тащить на себе жители Прибалтики.

По идее это исследование должно подбодрить жителей Вильнюса — оказалось, что они, если сравнивать с рижанами и таллинцами, тратят наименьшие суммы на еду, жилье и транспорт.

У вильнюсцев эта сумма составляет 817 евро в месяц, иначе говоря, 26% дохода одного домохозяйства. В Эстонии все необходимые домашние расходы составляют в среднем 997 евро — это около 28% дохода. Хуже всего обстоят дела в Латвии, где приходится отдавать 988 евро, или 37% семейного дохода.

При этом, что существенно, во всех странах Балтии большую часть расходов среднестатистической семьи составляет питание — каковой факт везде и всегда считался признаком бедности.

«Вильнюсцы тратят на еду в среднем 544 евро в месяц — на 23% больше, чем в 2021 году. Между тем, в Риге продовольственная корзина выросла на 32%, до 640 евро, а в Таллине на целых 37%, до 737 евро», — пояснили сотрудники банка.

Проведенное исследование также показало, что по кошелькам жителей всех трех столиц ударили и возросшие расходы на содержание жилья.

Самые высокие расходы на коммунальные услуги зафиксированы в Риге — по сравнению с 2021 годом, они выросли на 60% и составляют 288 евро в месяц. В Таллине эта сумма составляют 260 евро, это почти наполовину больше, чем было три года назад. В Вильнюсе совокупная «коммуналка» выросла на 68%, до 209 евро в месяц.

Зато у жителей Вильнюса оказались более высокие, чем в Риге и Таллине, транспортные расходы. Если предположить, что семья из четырех человек передвигается только на общественном транспорте, то в Вильнюсе такое семейство потратит 64 евро, а в Риге 60.

В Таллине же жители с 2013 года пользуются общественным транспортом бесплатно, но новая правящая коалиция, возможно, эти льготы отменит.

По данным того же исследования, сегодня средний ежемесячный доход семьи из четырех человек в Вильнюсе составляет 3126 евро. Авторы труда исходили из предположения, что в такой семье зарабатывают оба родителя, вся семья живет в собственной квартире площадью 70 квадратных метров и пользуется общественным транспортом.

В Таллине подобное домохозяйство имеет средний доход в месяц 3576 евро, а в Риге 2655 евро. По мнению аналитиков Swedbank, после трат на продукты питания, коммунальные услуги и транспорт у домохозяйства в Таллине в среднем остается 2579 евро, в Вильнюсе — 2309, а у семьи в Риге — 1667. Правда, вот как раз эти цифры представляются существенно завышенными.

В марте служба изучения общественного мнения Norstat провела свое исследование об экономии жителей стран Балтии. 48% опрошенных сообщили, что экономят на продуктах питания. Вторым по популярности стал ответ «одежда и обувь».

На своем внешнем виде пытаются сберечь деньги 42% респондентов. Еще 38% сказали, что экономят на развлечениях. Чаще всего люди отказываются от сладостей и деликатесов, они стали реже покупать говядину и рыбу.

Главным двигателем торговли сейчас стали скидки. На них обращают внимание 80% жителей, ежедневно выбирая продукты по акции. Второй критерий для самых внимательных — это цена за килограмм: исходя из неё делают покупки 70% опрошенных.

А самые активные (таких оказалось 37%) специально ходят по разным магазинам, чтобы прямо на месте выбрать продукты по наивыгоднейшим скидкам. И ещё, как показало исследование, каждый четвёртый покупатель выбирает продукты под брендами торговых сетей, потому что они обычно дешевле.

Некоторые литовские парламентарии уже выступают с требованиями немедленно начать тщательное расследование роста цен на продовольствие. А в Ассоциации мясопереработчиков Литвы предупредили, что стоимость мясных продуктов в ближайшее время не снизится, в том числе из-за неадекватно высокой стоимости электроэнергии.

Бегство капиталов

Еще один характерный для стран Балтии признак нашего времени — все более частые жалобы на то, что иностранные бизнесмены теперь опасаются вкладываться в экономику этого региона.

Так, литовский аналитик крупнейшего в Прибалтике агентства по недвижимости Ober-Haus Раймондас Регинис свидетельствует, что общий объем инвестиций представителей стран ЕС в коммерческую недвижимость региона в прошлом году сократился на 50%.

По его словам, «если посмотреть глубже, то можно увидеть тенденцию — иностранный капитал уходит из Литвы, уходит с литовского рынка».

По информации аналитика, до 2022 года иностранные инвестиции в коммерческую литовскую недвижимость составляли около 65% — тогда она активно скупалась бизнесменами из Эстонии, Германии и стран Скандинавии.

Теперь же зарубежные инвестиции в литовскую недвижимость сократились до 20%. «Это показывает, какова глобальная ситуация и как она повлияла на рынки. Доверие иностранцев к нашему региону резко снизилось», — сказал Регинис.

В последнее время нередки новости о том, что иностранный и местный капитал покидает литовские, латвийские, эстонские предприятия. Нежелание многих инвесторов вкладываться в страны Балтии — реальный факт.

Среди основных причин — страх перед боевыми действиями, ведь политики стран Балтии ежедневно кричат, что «агрессивная Россия» может вот-вот напасть.

Свежайший пример нагнетания: популярное французское издание Le Parisien пишет о том, что, «чувствуя угрозу со стороны России, Латвия призывает своих жителей превратить подвалы в бомбоубежища».

В связи с чем латвийский оппозиционный публицист Илья Козырев ядовито отмечает: «Какие выводы можно сделать, прочитав о Латвии в заголовках мировой прессы? Латвия станет полем боя; никаких инвестиций в Латвию; никаких долгосрочных контрактов с фирмами из Латвии; никаких поездок в Латвию».

Также крест на экономических перспективах региона ставят хронический дефицит рабочей силы (собственное население разъехалось по другим странам, а гастарбайтеров из стран Глобального Юга прибалты из-за присущего им национализма приглашать не торопятся), недостаток высококвалифицированных кадров, непредсказуемая налоговая политика, изношенная, деградирующая инфраструктура, отсутствие доступа к дешёвым энергоресурсам, превращение региона в логистический тупик с «железным занавесом» на востоке.

Увеличение налогов

В ситуации экономического спада власти стран Балтии вынуждены увеличивать и без того тяжелый финансовый груз, лежащий на плечах жителей этих стран.

Наиболее характерными в этом плане стали действия властей Эстонской Республики. Оказавшись перед лицом углубляющегося экономического спада, правительство решило пополнить казну государства за счет роста поборов.

В начале этого года в Эстонии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Общая ставка налога с оборота увеличилась с 20% до 22%, что привело к росту цен на товары и услуги на 1,67%.

Влияние этого роста цен на инфляцию в 2024 году достигло 1,4%. Налог на землю вырос на 10%. С нового года ежемесячная ставка, которая является основанием для уплаты социального налога, повысилась с 654 до 725 евро. Таким образом, минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составила 239,25 евро в месяц. Акцизы на алкоголь и табак повысились на 5%.

С 1 мая в Эстонии также повысились и другие акцизы: на топливо — на 7%, на природный газ — на 20%, на электроэнергию — на 45%.

Ситуация в соседних прибалтийских «сестрицах» ничуть не лучше. В первом квартале нынешнего года внутренний валовый продукт Латвии сократился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 0,2%.

По предварительной оценке, на ВВП повлияло падение на 1,4% в обрабатывающей промышленности и на 1,1% в секторе услуг. Налогов на продукты собрано на 0,4% меньше, а субсидии на них, сокращающие ВВП, уменьшились на 60,2%.

В 2023 году ВВП Латвии по сравнению с 2022 годом сократился на 0,3%. В этих условиях кабинет министров повысил акцизы на алкогольные и табачные изделия, а также существенно поднял ставки налога на природные ресурсы в отдельных отраслях.

Налог на микропредприятия (ближайший российский аналог — ИП) теперь составляет 25%. Банковских и небанковских кредиторов обязали вносить авансовый платеж по подоходному налогу с предприятий в размере 20% от прибыли предыдущего года.

В Литве валовой внутренний продукт в прошлом году составил 72,1 млрд евро в текущих ценах, что на 0,3% меньше, чем в 2022-м.

В литовском Государственном агентстве данных объясняют этот спад плохими результатами деятельности промышленных предприятий и фирм оптовой и розничной торговли, а также компаний, занимающихся транспортными перевозками и связанных с операциями с недвижимостью.

На этом фоне Литва, впрочем, как и другие страны Балтии, тратит огромные деньги на скупку оружия. Власти озвучивают требования поднять налог на прибыль до 17%, чтобы с этих средств еще больше нарастить финансирование «обороны».

Учитывая такой фон, становится понятно, что перспектива большинства населения страны — прозябание.