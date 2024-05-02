Венесуэла одна из тех стран, которые в 2024 г. ждут во многом судьбоносные выборы — в июле страна будет избирать президента. При этом Венесуэла полностью поддерживает действия России в СВО на Украине и также находится под санкциями Запада (хотя в гораздо меньшем объеме). Процессы, происходящие в этой стране, ставшей нашим основным союзником в западном полушарии, представляют для нашей страны особый интерес.

Иван Шилов ИА REGNUM

Еще четверть века назад в России мало кто знал Венесуэлу. Хорошо о стране знали лишь узкие специалисты по Латинской Америке, а среднестатистические граждане, в лучшем случае помнили название страны из уроков географии.

Но после прихода к власти в Венесуэле Уго Чавеса начались реформы не только во внутренней политике, но и смена внешнеполитического вектора. Венесуэлу открыли и у нас, во многом благодаря личной инициативе Чавеса. С годами отношения крепли, превратившись в стратегическое партнерство.

При Чавесе более-менее нормальные отношения у Венесуэлы сохранялись и с США (туда отгружалась нефть, что способствовало росту ВВП страны), хотя он публично называл Джорджа Буша младшего «дьяволом», а Барака Обаму «клоуном».

А еще Уго Чавес одним из первых среди мировых лидеров начал на постоянной основе отстаивать идею многополярности. Ему же принадлежит концепция оси добра (куда входят, помимо Венесуэлы Иран и КНДР), а также ряд региональных инициатив. Вместе с Фиделем Кастро президент Венесуэлы стоял у истоков ALBA — Боливарианского альянса для народов нашей Америки и в 2003 г. поддержал создание международной Сети интеллектуалов и людей искусства в защиту человечества.

Николас Мадуро, как его легитимный преемник, продолжает курс Уго Чавеса с 2013 г. В целом, это уже не просто реформы, а государственная идеология, известная под названием чавизм. У чавизма есть характерные особенности — это ярко выраженная социальная политика, поддержание контактов с левыми правительствами и движениями по всему миру, солидарность с борцами против колониализма и неоимпериализма США, а также регулярные консультации властей с народом, для чего в стране проводятся плебисциты.

Например, в декабре 2023 г. проходило голосование по принадлежности спорной с соседней Гайяном территорией Эсекибо, где подавляющее большинство признало ее частью Венесуэлы. Хотя Каракас настроен на мирное решение вопроса, на этой малонаселенной территории уже началась раздача паспортов, а также строительство школ и больниц. Такая социализация явно придется по душе уже бывшим гражданам Гайяны, где уровень жизни оставляет желать лучшего.

При этом Венесуэла не исключает и силовой сценарий. Судя по последним поставкам современным боеприпасам из Ирана, правительство Мадуро хорошо усвоила тезис В. И. Ленина о том, что «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».

Кстати, свою Боливарианскую революцию в Венесуэле защитили уже дважды.

Первый раз в апреле 2002 г., когда была совершена попытка переворота против Уго Чавеса и его несколько дней удерживали вдали от столицы. Второй раз уже при Николасе Мадуро, когда с помощью США было сформировано оппозиционное движение, а Вашингтон и ЕС оказывали на страну дипломатическое давление.

Тогда Венесуэла была в сложной ситуации из-за огромного внешнего долга и внутренних проблем с коррупцией. Кстати, лицо оппозиции, которая выступила против чавистов при Мадуро, Энрике Каприлес пытался состязаться еще с Чавесом. В итоге, как и многие российские либералы, он теперь сидит в США и оттуда призывает вводить больше санкций против собственного народа. Очередной плебисцит прошел 21 апреля 2024 г. Эти консультации были посвящены внутренним вопросам — здравоохранению, инфраструктуре, образованию, безопасности, общественному пространству и социальным службам. Причем для каждого региона и коммуны эти проблемы уникальные, и граждане, которые там проживают, высказывали свое мнение о предлагаемых проектах.

В чем-то эта система напоминает приложение Активный гражданин в Москве, только этот опрос проходил по всей стране, для чего было задействовано 4500 избирательных пунктов на базе советов общин.

Автор этих строк лично посетил ряд общин в Каракасе, включая знаменитые трущобы. Кстати, в этих «трущобах» есть вода и электричество и к ним проложены асфальтированные дороги. Поскольку они разбросаны на склонах гор, то без личного транспорта туда добраться невозможно. Возникает вопрос — можно ли эти домики называть трущобами по типу бразильских фавелл, если у их жителей есть не только удобства, но и личный транспорт?

Кстати, автомобилей в стране много и довольно новых моделей. Хотя широко распространены и мотоциклы, по всей видимости, на них передвигаются менее состоятельные граждане.

По сравнению с социалистической Кубой, которая тоже находится под санкциями США, в Венесуэле на сегодняшний день нет проблем с продуктами питания или товарами бытового назначения. В центре Каракаса в торговых центрах полки ломятся от изобилия товаров, при этом заметно довольно много покупателей. Цены на все умеренно высокие, если сравнивать с Москвой. Хотя, по рассказам местных жителей, зарплаты иногда бывают и по 35 долларов США в месяц.

На самом деле ситуация сейчас стабилизируется, поскольку был период времени, когда в стране были перебои с поставками продуктов питания и подачей электричества, чем и пользовалась оппозиция. И сейчас, как ни странно, многие местные олигархи поддерживают чавистов, поскольку видят в них залог стабильности.

Кстати, относительно недалеко находится известная «финансовая прачечная» под названием Панама, поэтому для обхода санкций местный бизнес использует и эту возможность. Да и среди среднего класса многие люди имеют банковские счета и в Панаме, и в США, чтобы избежать возможных проблем с транзакциями.

Поэтому если говорить о грядущих выборах президента страны, назначенных на конец июля, то можно вполне быть уверенным, что снова победит Николас Мадуро. И вопрос не только в административном ресурсе — вся оппозиция раздроблена, они не смогли договориться о консолидации, и каждая партия или группа выдвигала своего кандидата.

В заключение стоит сказать и несколько слов о российско-венесуэльских отношениях.

На официальном уровне они продолжают развиваться, однако и по линии общественной политики или народной дипломатии заметны сдвиги. Все больше венесуэльцев хочет учить русский язык, что стало понятно из проведенных встреч с представителями различных организаций.

В самом центре Каракаса появился мурал с лицами Екатерины Великой и Франциско Миранды, символизирующий давние контакты и дружбу между нашими народами.

Наконец, стоит вспомнить и геополитический фактор, ведь Венесуэла, по сути, — это мягкое подбрюшье США, и это хорошо понимают стратеги в Белом доме, из-за чего и относятся столь враждебно к правлению чавистов.

В текущей ситуации было бы правильно использовать этот аспект в адекватном ключе.

Что касается туризма, то наши соотечественники, в основном, летят на остров Маргарита, где созданы специальные «тепличные» условия. Но все же лучший способ понять, чем живет страна, — лично погрузиться в текущую социальную атмосферу. Желательно не раз. И не два. Тогда станут понятны прелести не только местной кухни, флоры и фауны, но также неповторимый дух, которым живет страна и ее народ.