Большой скандал в Румынии на минувшей неделе вызвало участие граждан этой страны в Московском международном кинофестивале и связанных с ним мероприятиях. Возмутителем спокойствия стал кинорежиссёр Киприан Мега и его коллеги по съёмочной группе художественного фильма «21 рубин».

Софья Сандурская/ТАСС

Фильм был представлен на кинофоруме и вошёл в финальную его часть. Тем самым румыны проигнорировали бойкот Московского кинофестиваля со стороны западного киносообщества. В 2022 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), как известно, приостановила аккредитацию кинофорумов в Москве и Петербурге.

Примечательно, что румынский фильм вызвал неоднозначную реакцию на родине и столкнулся со сложностями в национальном прокате. Вероятно, это связано с демонстрацией тотальной зависимости румынских политиков от евроатлантических структур.

Роль госсекретаря США, решающего кому быть генеральным прокурором в Бухаресте, сыграл Микки Рурк. Фильм показывает дехристианизацию и моральное разложение западных элит.

Как полагает Мега, его фильм был проигнорирован кинофорумами в Румынии после личного вмешательства премьер-министра страны. «В Румынии цензура жёстче, чем в Москве», — прокомментировал это режиссёр.

Столь решительную неполиткорректность автора нашумевшего фильма можно объяснить его религиозностью. Мега — настоятель православного прихода в городе Орадя, недалеко от румынско-венгерской границы. 21 апреля ему, кстати, представилась возможность провести церковную службу в одном из храмов Московского кремля.

Румынские СМИ распространили информацию, что благословение на это дал сам патриарх Кирилл. Лояльность к предстоятелю русской церкви, поддержавшему СВО, также вменяется режиссёру-священнику в вину.

Наконец, третье обвинение состоит в том, что Мега в Москве «имел наглость» побеседовать со спикером российского МИДа Марией Захаровой, депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и даже — о ужас! — с самим президентом Владимиром Путиным.

О последнем событии рассказал сам режиссёр. Беседа лидера России и зарубежного гостя произошла, по его словам, после церковной службы и была посвящена культурным ценностям румынского кино.

Путин, кстати, хоть и косвенно, но представлен в фильме «21 рубин». Коллективное письмо против него по сюжету подписывает отец жениха главной героини киноленты — кандидата на пост генпрокурора. Эту роль сыграл сын Алена Делона Энтони Делон.

Его герой — потомок русских эмигрантов во Франции по имени Юрий Афанасьев, ни слова не знающий на родном языке. В одном из эпизодов он в радиоэфире задаётся вопросом: «Назовите мне причину, по которой сегодня кто-то захотел бы говорить по-русски».

Разумеется, приватная встреча соотечественника с российским президентом была очень негативно воспринята бухарестской пропагандой, а участие Меги в кинофестивале назвали позором.

Кадр из видео Киприан Мега

Но режиссёр к этому отнёсся снисходительно. «Меня больше интересует, как мои слова найдут отклик в вечности. Вечность христианина — с Христом», — ответил он публично на все угрозы.

«У искусства нет границ. Не надо целоваться в губы с русскими, но надо жить по-человечески», — это слова снявшегося в фильме известного в Румынии актёра Дорела Вишана. Он также посетил кинофестиваль и очень хвалил русское гостеприимство.

В Москве режиссёра Мегу посетил анонимный представитель румынских спецслужб и призвал срочно покинуть Россию. Кинодеятель остался не в восторге от такого внимания к себе и пообещал обнародовать фотоснимки этого офицера.

Строптивое духовенство

Владимира Зеленского режиссёр-священник в интервью для СМИ называет «слабым актером и человеком без характера». В этом он близок другому румынскому вольнодумцу — настоятелю Банченского мужского монастыря на Украине митрополиту Лонгину (Михаилу Жару). Действия этого украинского иерарха румынского происхождения очень раздражают официальный Киев.

Ещё в 2014 году он фактически осудил братоубийственную войну в Донбассе, а после начала мобилизации на Буковине отказался благословлять прихожан, направляющихся воевать с русскими единоверцами.

Лонгин не боится заявлять, что за конфликтом, как и за церковным расколом на Украине, стоят корыстные интересы США. В прошлом году он был отстранён от руководства монастырём из-за своих выпадов против властей.

От физической расправы митрополита ранее спасал высочайший авторитет среди буковинской паствы. Священник широко известен своим подвижничеством: строительством монастырей, церквей, созданием приюта для детей-сирот с тяжелыми недугами. В 2008 году он даже удостоился звания Героя Украины за усыновление более 400 сирот с изъянами развития.

В начале 2024 года румынский телеканал Antena3 показал интервью митрополита Лонгина, в котором он рассказал о репрессиях со стороны режима Зеленского. «Теперь нельзя даже молиться Богу, оставаться и спать со страхом в доме. Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) вошли ночью в Черновицкую митрополию, они вошли ночью в дома с автоматами, они поставили их (священнослужителей. — Прим. ред.) к стене, они разбили окна. Они заходили в женские монастыри, сбивали монахинь с ног, давили каблуками на головы», — поведал священник.

Такие жёсткие действия были обусловлены тем, что румыноязычная паства отказывалась переходить в лоно раскольничьей ПЦУ. В связи с этим священников обвинили «в работе на Москву», а столь жёсткие действия украинских силовиков сопровождались обысками и выемками необходимых им документов.

Сам митрополит был обвинён в «разжигании межрелигиозной розни». Судебный процесс против него в Черновицкой области начался в конце прошлого года. Поддержать святого отца к зданию суда приходили сотни верующих.

«Оставайтесь всегда верны Господу Богу, нашей канонической православной Церкви», — обратился к ним Лонгин. Под таковой подразумевается Украинская Православная церковь Московского патриархата.

В январе 2024 года священник был жестоко избит. На этой почве и в условиях затянувшегося судебного процесса пошатнулось здоровье митрополита, в феврале он перенёс сердечный приступ во время досмотра его автомобиля на блокпосту в Киеве.

Кадр из видео Митрополит Лонгин (Михаил Жар)

Конечно же, преувеличивать степень русофильства румынского священства не стоит: оно является неотъемлемой частью румынского общества, а значит, также подвержено насаждаемым здесь антироссийским стереотипам. Не стоит забывать и о том, что благодаря системе государственных субсидий Румынская церковь очень зависима от правительственных структур.

В то же время антисистемные выступления Киприана Меги и Михаила Жара являются результатом серьёзного давления, оказываемого на церковь и государство в условиях евроинтеграции.

В первом случае это стремление лишить православную церковь её особых исторически обусловленных прав, легализовать в Румынии однополые браки и т.п.

Во втором — торжество политики евросолидарности в Бухаресте и активная правительственная поддержка Украины даже в ущерб национальным интересам. И Россия в этом случае выступает как объективный союзник консервативной румынской общественности.