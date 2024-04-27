«Опять китайцы унизили западных гостей!» — подобные комментарии нередки в наших медиа. И, по идее говорящих и пишущих, должны вызывать у наших сограждан чувство уверенности в будущем: вот, мощный Китай с нами, хотя на него давят наши западные противники.

Иван Шилов ИА Регнум

Но на самом деле эти суждения не вызывают ничего, кроме возмущения и стыда за тех, кто пишет такую чушь. Стыда — потому что это откровенная ложь, а возмущения — потому что она не укрепляет нашу уверенность в победе, а лишь вредит, создавая ложное представление о реальности. Которая куда сложнее, интересней и серьёзней, чем её пытаются изобразить неграмотные или просто лживые комментаторы.

Завершившийся визит в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена часто тоже подавался через такой же «фильтр». Мол, посмотрите, при встрече в Шанхае ему не постелили красную дорожку, да и встречал его всего лишь какой-то вице-мэр! Недавний визит германского канцлера Олафа Шольца комментировали таким же образом.

И из этого делается вывод о том, что китайское руководство специально таким образом унижает западных визитёров и не намерено прогибаться под их давлением по поводу отношений с Россией. Второе в целом правда, но первое-то — абсолютная ложь!

И, привязывая одно к другому, горе-комментаторы оказывают медвежью услугу не только своей аудитории, но и своей стране. Потому что дают нашим противникам повод говорить и о неадекватности восприятия мира Россией, и о том, что Китай является нашей единственной надеждой в противостоянии с Западом.

В реальности же церемониал встречи иностранных гостей в Китае не меняется уже давно. И при посещении провинции делегацию встречают именно заместители руководителя региона. В случае с Шанхаем, который является городом центрального подчинения, это и есть вице-мэр.

Именно такого уровня чиновник встречает не только госсекретаря, то есть министра иностранных дел, но и премьеров, и президентов. И не только западных, но и любых, включая руководителей России.

Бывают, конечно, исключения, но они связаны или с тем, что гость уровня главы государства осуществляет так называемый государственный визит — высший уровень визита, или с тем, что гостя в поездке в провинцию сопровождает кто-то из китайского руководства. Тогда и уровень встречающих будет, естественно, выше.

Так что никакого унижения со стороны китайцев не было и быть не могло. А поездка Блинкена на самом деле заслуживала внимания по совершенно понятным причинам: отношения США и Китая переживают очень напряжённый момент. Момент ещё не прямой конфронтации, но уже давно и не обычной, управляемой конкуренции.

Штаты давят на Китай из-за России, и Блинкен не скрывал своих намерений обсудить российско-китайские связи. Но это давление является лишь частью общего фронта растущих американо-китайских противоречий. Очень важной частью — но вовсе не ключевой.

Потому что даже если бы мы не начали в 2022-м операцию на Украине, отношения Пекина и Вашингтона продолжали бы ухудшаться. Америка открыто взяла курс на сдерживание и окружение Китая с целью лишить его возможности бросать вызов американской гегемонии.

Эта политика открыто началась при Трампе, но и до него всё шло к разрыву так и не состоявшегося двухстороннего партнерства. Еще пятнадцать лет назад на тот момент вице-президент Джо Байден предлагал образовать «большую двойку» для управления миром, на что китайцы не купились.

Сейчас все противоречия обострились, в том числе и благодаря открытому конфликту России с Западом. И никаких признаков их возможного смягчения не наблюдается.

Хотя при этом обе стороны сейчас вроде бы не настроены на эскалацию. Вашингтону она не нужна в первую очередь по внутриполитическим соображениям, а Пекину вообще не свойственно стремление повышать ставки и нагнетать. Не говоря уже о том, что это не отвечает китайской стратегии и интересам.

Однако не происходит не то что улучшения, но даже торможения процесса деградации отношений. Потому что он, что называется, пошёл, и по большому счёту уже предопределён.

Причина в том, что Америка не хочет отказываться от стратегического курса на подавление Китая, а Пекин, естественно, не собирается молча наблюдать за тем, как его окружают, отключают и демонизируют. Никакие взаимные заверения в настрое на исправление ситуации никого не обманывают — стороны просто не доверяют друг другу.

Не случайно во время встречи с Блинкеном Си Цзиньпин сказал, что Вашингтон должен перестать «говорить одно и делать другое» и прекратить обращаться с Пекином как с врагом: «Наши страны <…> должны быть верны своим словам. Мы должны помогать друг другу процветать, а не вредить».

Ответ Блинкена о том, что США стремятся развивать отношения, «чтобы принести пользу обоим народам», ничего не стоит на фоне поведения американского Конгресса. Буквально накануне визита госсекретаря там приняли законы с различными антикитайскими мерами — выделение военной помощи Тайваню, угроза запрета «Тик-Тока», если китайцы не продадут его американцам, и так далее.

Более того, спикер палаты представителей прямо назвал Китай частью «оси зла» вместе с Россией и Ираном. То есть, хотя визит Блинкена и задумывался в развитие состоявшейся в прошлом ноябре встречи Байдена и Си, атмосфера изначально была провальной.

В итоге стороны обменялись достаточно красноречивыми заявлениями, а достигнутые договорённости о встречах, консультациях, в том числе и по вопросам безопасности в регионе, не способны переломить общий тренд.

Китай устами министра иностранных дел Ван И предложил «уважать основные интересы друг друга и призывает американскую сторону не вмешиваться во внутренние дела Пекина, не подавлять развитие и не пересекать «красные линии» Китая, когда речь идёт о суверенитете, безопасности и интересах развития страны».

При этом было отмечено, что «китайско-американские отношения по-прежнему сталкиваются с растущими негативными явлениями и различными сбоями, законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы постоянно подвергаются сомнению».

Это более чем жёсткие оценки.

А ведь Ван И ещё и прямо поставил перед Блинкеном вопрос:

«Вопрос о том, должны ли Китай и США придерживаться правильного пути стабильности или повторить ошибку нисходящей спирали, является основным вопросом, стоящим перед двумя странами, который проверяет искренность и возможности обеих сторон.

Мир ждёт, будут ли две страны возглавлять международное сотрудничество для решения глобальных проблем и достижения взаимовыгодных результатов, или же будут противостоять друг другу, перейдут к конфликтам и придут ситуации, когда проиграют все».

На самом деле, вопросы это риторические. У Китая нет иллюзий в отношении желания и способности США изменить стратегию. Штаты не свернут со своего пути, а Китай пока что продолжит отказываться от прямого столкновения (на которое, сами того не понимая, его порой провоцируют американцы своей политикой по Тайваню и Южно-Китайскому морю), наращивать свою мощь и укреплять своё влияние в мире.

В том числе и благодаря связям с Россией, которая является для него стратегическим тылом в противостоянии с Америкой. Как, кстати, и Китай для нас. Масштабы противостояния, конечно, разные, однако у нас с китайцами много общих тем.

Поэтому любое давление на Китай с целью принудить его уменьшить поставки продукции двойного назначения в Россию бессмысленны.

Американцы, естественно, их продолжат с целью осложнить работу нашего ВПК (потому что для обхода санкций даже китайскому банковскому сектору требуется время), но в итоге добьются только роста недоверия и недовольства Пекина очередным фронтом американского давления.

Примечательно, что Блинкен шантажировал Китай и сворачиванием сотрудничества с Европой, намекая на то, что технологическая поддержка Китаем России повредит отношениям Поднебесной с ЕС:

«На моих встречах с союзниками по НАТО в начале этого месяца и с нашими партнёрами по «Большой семёрке» на прошлой неделе я услышал один и тот же месседж: подпитывание российской оборонно-промышленной базы угрожает не только украинской, но и европейской безопасности.

Пекин не может добиться улучшения отношений с Европой, продолжая поддерживать самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны.

Как мы уже некоторое время говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы».

Эта ставка Вашингтона не нова, там уже давно обещают Китаю проблемы с Европой. А теперь уже по сути угрожают мерами против европейско-китайской торговли. То есть не просто санкциями против Китая за торговлю с Россией, но и ударом по связям Пекина с ЕС.

Пока что это просто угрозы, потому что для США это будет означать начало торговой войны с ЕС, который не может позволить себе после России потерять ещё и Китай.

Но в любом случае ставки растут, а география противостояния расширяется. И ни Китай, ни США не собираются уступать в принципиальных для них вопросах, стремясь при этом если не избежать, то хотя бы максимально отложить прямое столкновение.