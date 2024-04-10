Завершился двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Возможно, он станет ключевым политическим событием не только для российско-китайских отношений, но и нового миростроительства в целом.

Иван Шилов ИА Регнум

Китай под давлением США

Американцы всё-таки добились своего и серьёзно вывели из себя сдержанных китайцев. В конце марта — начале апреля «гегемон» старался всячески и самым наглым образом окоротить КНР: пугал, давил и увещевал.

Одним из главных поводов стал инцидент в Южно-Китайском море.

У Китая и Филиппин много, мягко говоря, спорных моментов в этом регионе. Практически каждую неделю между ними случаются какие-то инциденты. Кто-то кого-то куда-то не пускает, считая своей территорией, отгоняет водомётами, суда навалом и даже тараном пытаются вытеснить друг друга и так далее.

Филиппинская береговая охрана 5 марта заявила о повреждениях своего судна после столкновения с китайским кораблём, в результате чего пострадали четыре человека. Китайская сторона возложила ответственность за инцидент на Филиппины, указав, что их судно умышленно врезалось в китайский корабль, действуя непрофессионально и опасно.

При этом и филиппинские, и китайские официальные лица не горячатся, выражая готовность к диалогу.

А вот командующий Тихоокеанским флотом США Сэм Папаро в открытую грозит Китаю войной. Американский адмирал заявил, что если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин, то Вашингтон будет ждать запроса со стороны Манилы на реализацию пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. В этой статье говорится, что нападение на одну из сторон равносильно нападению на другую. И это не пустые слова.

7 апреля в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море прошли учения военных флотов США, Филиппин, Австралии и Японии.

Американцы также планируют разметить в регионе ракеты средней дальности, против чего резко выступает Пекин. Об этом 8 апреля заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Почти одновременно с этими событиями Южная Корея с подачи США захватила китайское судно, следовавшее во Владивосток, обвинив капитана-китайца в нарушении санкций. Произошло это в Пусанском проливе в рамках совместной операции с США. Береговая охрана Южной Кореи захватила в районе побережья города Йосу грузовое судно DEYI, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию.

До этого, 2 апреля Джо Байден и Си Цзиньпин провели первый за пять месяцев телефонный разговор.

Си заявил американскому президенту, что вопрос Тайваня — это «красная линия» в отношениях Китая и США, и Пекин «не станет закрывать глаза» на внешнюю поддержку его независимости. Однако Вашингтон продолжает поставлять Тайваню оружие. В свою очередь, Байден настоятельно советовал Китаю не сотрудничать с Россией.

ТАСС/U. S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ian Cotter

3 апреля стращать китайцев в Пекин прилетала министра финансов США Джанет Йеллен. По её словам, у неё был «тяжелый разговор» с китайским руководством по разным вопросам национальной безопасности.

Она грозила китайцам всеми возможными экономическими карами — от санкций до ограничений поставок и тарифных блоков в случае продолжения китайско-российского экономического сотрудничества. Пострадают ваши банки, бизнес, всё — пугала она. Американская чиновница провела в Китае целую неделю и, видимо, задействовала весь инструментарий аргументов для вразумления принимающей стороны.

О том, что американцы решили взяться за КНР серьёзно, говорит и то, что в ближайшие недели Пекин собирается посетить госсекретарь США Энтони Блинкен, а глава Пентагона Ллойд Остин планирует скоро созвониться со своим китайским коллегой.

«Двойное противодействие»

Но визит Лаврова ответил на все так беспокоящие Америку вопросы.

Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности с привлечением государств-единомышленников и наладить «двойное противодействие» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны Запада — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И в Пекине. По словам Лаврова, эту формулу придумал глава китайского МИД.

Как следует из заявлений министров, Москва и Пекин будут «стоять спина к спине, плечом к плечу на пути попыток затормозить объективный ход истории» и искать пути урегулирования ситуации на Украине с учётом интересов России.

Это важнейшие посылы как американской стороне, так и всему коллективному Западу. В частности, главе МИД Швейцарии, который заявил 8 апреля, что ведётся подготовка к проведению «саммита мира» по Украине по «формуле Зеленского». И канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который тоже собирается в Пекин в ближайшее время.

Китай такой позицией фактически подтвердил информацию агентства Bloomberg, распространённую накануне визита российского министра, о том, что Пекин создал «глубокий союз» с Москвой.

Что в рамках тесного сотрудничества Китай снабжает Россию данными спутниковой разведки, поставляет микроэлектронику и станки для производства самой разнообразной передовой военной техники и боеприпасов. Что поддержка Китая также включает в себя поставку оптических приборов, топлива для ракет, сотрудничество по морской составляющей и многое другое.

Ван И заверил, что КНР будет «решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина». Таким образом, стороны чётко дали понять: Китай ни при каких обстоятельствах не допустит военного поражения России и будет всячески помогать пресекать попытки подорвать её изнутри. А наша страна, в свою очередь, сделает всё, чтобы не допустить экономического кризиса и торможения развития КНР.

Это уже не «регулярный политический диалог», а действительно полноценное союзническое сотрудничество нового типа, о котором не так давно говорил лидер КНР.

Китай и Россия искренне пытались дружить с Америкой, стремились стать её полноценными партнёрами в экономической, политической, культурной, научной, образовательной и туристической сферах. Шли на уступки и компромиссы, порой в ущерб своим национальным интересам.

Но «гегемон» воспринял это не как жесты доброй воли и благие намерения во имя будущего, а исключительно как проявления слабости. Еще в 2012 году Путин сказал: «У меня такое впечатление иногда складывается, что Соединенным Штатам не нужны союзники. Им нужны вассалы».

Но этот тотальный вассалитет не может продолжаться вечно. Всё больше стран хотят жить и интегрироваться на других началах и принципах.

Лавров ответил и на эту злобу дня, пояснив на пресс-конференции, что Москва и Пекин будут вместе «противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, затормозить давно назревшие процессы демократизации и справедливости». На этом пути Россия и КНР будут противодействовать Соединенным Штатам и их союзникам в их стремлении увековечить своё несправедливое положение в международной системе, сказал российский министр.

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И

Российская Федерация и Китай будут противостоять «гегемонии и политике силы». Эти жёсткие заявления говорят о том, что время толерантных заискиваний закончилось. Вещи, наконец, начинают называться своими именами.

Вполне возможно, что китайское руководство этими посылами, с одной стороны, обозначает свою позицию в преддверии визитов Блинкена, Шольца и звонка Остина, демонстрируя крайнее недовольство происходящим. А с другой, создаёт фундамент для будущей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ожидается, что российский лидер совершит в Китай свой первый зарубежный визит после инаугурации. Вероятно, это произойдёт во второй половине мая. О том, что подготовка к этому визиту идёт, сказал и Лавров. Очевидно, от этой поездки стоит ждать много интересного.

Кроме того, по словам главы российского МИД, Путин и Си планируют встретиться на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в июне и октябре 2024 года. По линии этих организаций плодотворное сотрудничество тоже идёт полным ходом.

Россия и Китай, к примеру, совместно с другими странами БРИКС уже приступили к разработке прямого конкурента SWIFT — системы международных расчетов BRICS Pay. «Это опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие», — цитирует Forbes экономиста Яниса Варуфакиса, бывшего министра финансов Греции.

Страх Америки

Китай и мы (правда, в виде догоняющего) озабочены одним и тем же — созданием идеальной системы для построения будущего. Системы, способной производить современные технологии во всём — от ИИ и промышленности до моделирования социума XXI века.

Это особенно важно на фоне потери Штатами своего запаса прочности, позволяющего быть впереди остальных.

США удалось стать мировым лидером благодаря, с одной стороны, экономическим и политическим свободам и построенным на их основе политэкономическим институтам, а с другой — двум мировым войнам, которые разорили и разрушили Европу и находящиеся там государства-лидеры.

Сегодня США повторяются. Они устроили новую разорительную войну в Европе, пока, правда, в гибридном виде. Тем не менее, как в старые добрые времена, они вновь сбросили с пьедесталов экономически успешные европейские государства и питают за их счёт своё дряхлеющее величие.

Никаких новых институтов и привлекательных идей у США нет. Именно в этом стоит искать причину американского страха перед растущим Китаем. Не перед его увеличивающимся ВВП, количеством выпущенных электромобилей и солнечных батарей, а перед активным поиском новых идей, попытками построения новой идеальной системы для производства технологий будущего.

И Россия стремится идти по этому же пути. Вот почему американцы пытаются всеми силами не допустить нашего тесного сотрудничества в этом направлении.

Ведь если Китаю и России удастся создать такую систему для себя, и остальной мир увидит, что это хорошо работает, то удержать его в Западной модели развития станет невозможно.