Храм в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского в центре Гамбурга, самый большой в Германии, в тёплое время года украшен пышной зеленью. Величественное церковное здание, построенное в неороманском и одновременно восточном стиле, венчают купол и пять золотых крестов. В кронах деревьев утопает и фигура самого святого, размещённая на стене церкви, справа от входа.

Иван Шилов ИА Регнум

Храм красив не только внешне. Переступая порог, ты будто попадаешь в бескрайний простор под высоким куполом — по всему круговому периметру здания из больших окон льётся утренний свет. Фресковый иконостас отражает его настолько мягко, что ноги сами несут к алтарю. И только потом замечаешь «тканые» узоры мраморного пола. Всё это удивительное, гармоничное пространство наполнено верующими — от малых деток до почтенного возраста прихожан.

Здесь находится главный центр не просто православной, но и русской жизни: при соборе действует «Дом Чайковского», духовно-культурный и образовательный центр, где занимаются дети и проходят симфонические концерты.

Мы посмотрели множество великолепных номеров, представленных на сцене детьми и преподавателями: начиная от театральной постановки, выступлений изящных гимнасток и заканчивая произведениями известных композиторов. Рассматривали рисунки на стенах зала и улыбались светлым, счастливым лицам вокруг. Даже ватрушки, которыми нас угощали, тут в шутку называют «русскими гамбургерами».

По пути в кабинет протоирея Сергия Бабурина, настоятеля храма и вдохновителя всех здешних активностей, то и дело встречались труженики и воспитанники.

«Наша задача — объединить диаспору. Дети очень быстро теряют русский язык. Кроме того, такие культурные мероприятия, как-то, на которое Вы попали сегодня, — не совсем церковные, они скорее светские. Человек, пришедший на праздник, однажды зайдёт и в храм. Это такое ненавязчивое миссионерство. Вместе с тем наш Дом — культурная площадка для немецкоязычной публики, которая очень высоко ценит классические концерты, проводимые здесь», — объясняет священник, который служит в Гамбурге уже 20 лет.

До 2022 года здесь вполне официально действовал Центр русской культуры и филиал фонда «Русский мир», велась большая работа, но затем партнёрство с Россией стало невозможным. Это дало неожиданный эффект: другие гамбургские школы, работающие в культурной сфере, сдружились и дают совместные концерты.

Случилось и ещё одно важное изменение: община приросла беженцами с Украины. Их теперь практически половина прихода, и в храме после службы можно услышать украинскую речь. В этих новых условиях, когда с одной стороны есть политическое давление, а с другой — возможный внутренний конфликт, священники храма смогли сохранить в приходе мир и избежать внутреннего раскола.

Настоятель считает, что это возможно: ведь «подлинное единство может вернуться только от Чаши Христовой».

Ненависть равно разрушение

На фоне изменившегося в мире отношения к России и РПЦ в Гамбурге тоже ожидали сложностей. Однако, удивительным образом, ничего особо ужасного не случилось: нападки со стороны отдельных личностей, журналистов, звонки, злобные письма — такое есть, причем чаще от немецких граждан. Два банковских счета закрыли, какие-то штрафы, придирки. Но это, считает настоятель, такие комариные укусы, которые вообще не стоят внимания.

Другое дело, когда русские и украинцы, официально названные врагами, встречаются в одном пространстве, приходят на литургию и стоят в одной очереди к причастию. По нынешним временам звучит такое фантастически. А в Германии в этом смысле пересечение неизбежно: около 1,5 млн граждан ФРГ говорят дома на русском языке, около 300 тысяч имеет российское гражданство. А в январе текущего года там зарегистрировано 1,13 млн граждан Украины, нашедших новый дом.

И в этом доме пришлось заново налаживать жизнь — включая и посещение храма.

Тех, кто ушёл, хлопнув дверью, в приходе Иоанна Кронштадтского оказалось всего несколько человек, говорит отец Сергий, и на их место пришло в десять раз больше украинцев. Но он уверен, что и ушедшие, скорее всего, вернутся: «Здесь они прошли духовное становление и никогда никакой политики не видели. Только любовь. Тем, кто остался, говорю: не трогайте их, не беспокойте. Просто дайте время».

Священник убеждён, что настоящие православные украинцы воспитаны своими духовниками в непростые годы, когда Церковь постоянно находилась под давлением. Нужно было держаться за веру — так они и стоят. Может, им и нелегко порой, но они воспитаны в твердом убеждении: каноническая церковь — прежде всего.

ИА Регнум

При этом в городе имеются приходы канонической Украинской православной церкви, украинских греко-католиков и даже политической ПЦУ. В приходе Иоанна Кронштадтского есть верующие, которые ходят в храм РПЦ на всенощное бдение, а на литургию — в храм УПЦ. Изначально паства здесь была интернациональная, и конфликт национальностей всегда старались сглаживать. Набрались, так сказать, опыта.

В свое время грузин утешали, вспоминает настоятель, успокаивали, когда они на войну против русских собирались. «Куда вы поедете? — я им говорил. — Подождите, переждите, потому что всё это политика, и всё это пройдет». Они мне потом отвечали: «Спасибо, батюшка, что не пустили».

Новые испытания переживали тоже вместе, с 2014 года здесь поминают на панихидах всех жертв «братоубийственной распри». Конечно, были те, кто этим возмущался, на что отец Сергий отвечал: не нравится — не ходите. Священник из Киева, служивший в этом храме, имел возможность в разные дни служить для украинцев в сербском храме, теперь он возглавляет приход УПЦ. Там звучат церковнославянский и украинский языки, у людей есть выбор — важно, что они получают духовное утешение.

«Мы, православные христиане, не можем приветствовать войну, смерть, страдания. Что же касается геополитики, то мы оставляем её за порогом церкви. Да, сегодня образовался сложный, переплетённый воедино болезненный клубок, и невозможно понять, как его распутывать. Мы переживаем период всеобщего ослепления и озлобления, но как верующие люди понимаем, что Господом это попущено. При этом мы, священники, подчёркиваем, что отдать себя ненависти — значит продолжать войну вокруг себя и в первую очередь разрушать себя», — объясняет протоиерей.

Напряжение в семьях сегодня огромное. Так что в гамбургской общине стараются постоянно напоминать о принципе древней Церкви: единство — в главном, свобода — в частном, и во всём — любовь. Политический фактор относится к области частного. Из-за частного мнения другого человека неразумно рвать с Церковью и отлучать себя от духовной жизни. Люди остаются в православии не потому, что им политически приятно что-то слышать (и в этом главное отличие от тех, кто выбрал «государственную церковь» Украины). Вера — это область главного и вечного, а это совсем другой выбор.

В поисках родства

«У нас практически у всех есть родственники на Украине. Моя жена — из Харькова. Я в Карпатах во Львовской области служил в армии, еще в советское время. Нас, верующих солдат, до сих пор там помнят. Нужно учиться принимать людей такими, какие они есть, не осуждать. Православный человек не может ненавидеть, у него сознание по-другому устроено. Главное, что мы всех понимаем, принимаем. И сочувствуем…» — говорит батюшка.

В приходе запрещены политические дискуссии, обмен новостями. Договорились, что все оставляют за порогом храма «всякое житейское попечение» и друг другу помогают. Прихожане пытаются вместе решать проблемы с жильём, работой, образованием, помогают, кому нужно, с переводами. Бывает, конечно, что «зацепятся» немного люди, но другие сразу увещевают, что здесь не место спорам.

Был интересный случай.

Один батюшка, беженец из Харькова, оказался в лагере для беженцев в немецком городе Хузуме, на границе с Данией — самом северном приходе благочиния. Первую литургию в этом приходе служили вместе. А тут, такое совпадение, на службу пришла бывшая епископ Лютеранской церкви Гамбурга Мария Йепсен (первая женщина-епископ — ред.), которая с выходом на пенсию перебралась в Хузум, на свою малую родину. Она подарила общине икону Спасителя с дарственной надписью на немецком языке «Благословение Святейшего Патриарха». Этот образ ей передал в свое время патриарх Алексий II за многие благотворительные инициативы лютеран в Санкт-Петербурге.

Стоя на богослужении, она недоумевала, сопоставляя то, что происходит в мире, и то, что она видит здесь. Дальше отец Сергий воспроизводит их беседу:

«Вы видите полный храм, — сказал я ей, заметив её задумчивое лицо. — Половина — русских, половина — украинцев. Никто не подрался. Стоят два священника — один из России, другой с Украины. Мы причастились и обнялись. Потом причастили всех, кто в храме был. Разве это не чудо?» — «Чудо!» — «Поэтому я благодарю Вас за поддержку. Наше подлинное единство может вернуться только от Чаши Христовой, расходясь кругами и на все прочие сферы в жизни».

Чудесны были и последствия: лютеране почти благотворительно уступили в Хузуме церковь с возможностью служить и вместе собираться. К священнику из Харькова теперь тянутся и беженцы-украинцы, и русские верующие. В приходе царит мир. И все надеются, чтобы так было и дальше, хотя у многих «обстоятельства». Кто-то потерял всё и не может этого забыть. Кто-то не приживается в чужой стране, едет дальше — кто-то домой, несколько семей отправились в Россию, хотя понимали, что там будет тоже непросто, но куда легче в душевном плане. У кого-то семьи разорваны, и люди переживают о тех, кто остался на Украине, особенно если это дети.

По глубокому убеждению о. Сергия, родители взрослых детей могут только ждать и молиться о них, а любовь сильнее любых разделений, если они случились в семье. Если любовь сильнее политических воззрений и национальных чувств, то любое испытание можно пройти. Главное — щадить и жалеть друг друга и навсегда определиться — что прежде всего и сильнее всего.

«Многие хотят, иногда просто требуют, чтобы ты обязательно занял какую-то сторону. Вот вам конкретный случай. Когда мой сын Никон учился в начальной школе, его спросили учителя: «У вас в семье за кого?» Он отвечает: «У меня две бабушки — одна в России, другая на Украине. За кого я могу быть». Так же и я, который из России, на 1/8 часть украинец, жена моя — с Украины, — объясняет наш собеседник свои обстоятельства. — Я им отвечаю, вопрошающим немцам: «Поймите, у вас свои шахматные игры. Вам нужно разобраться, какая за кем пешка — белая или черная. А как нам быть? Сердце пополам разорвать? Вам это не понять, потому что вы издалека за этим следите, как в компьютерной игре. А мы все живём с этой кровоточащей раной. Ложимся с ней, встаем с ней, она и во сне нас не покидает. Вы в состоянии это понять? Так оставьте нас в покое, с нашей болью».

Всё пройдёт, всему своё время, а чтобы пройти испытания — нужно говорить только о Христе. Умение правильно расставлять приоритеты и является счастьем человека, считает настоятель гамбургского храма. По случаю он приводит слова митрополита Антония Сурожского: «В первую очередь ты человек. Во-вторых, ты христианин. В-третьих — русский, англичанин, украинец или ещё кто-то».

Если мы таким образом расставим ценности и приоритеты, то любого человека сможем принимать как брата или сестру во Христе и чувствовать его бездонную человеческую сущность. В объяснении другим этой простой, но сложной для принятия мысли священник и видит своё призвание.