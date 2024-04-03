Всего за десять месяцев фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений от ветеранов СВО, от ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, от родных и близких погибших бойцов. О масштабах работы фонда его руководитель Анна Цивилёва рассказала 2 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум

Фонд, который занимается адресной помощью — «персональным сопровождением» бойцов и их семей — существует всего год. 3 апреля 2023 года глава государства подписал соответствующий указ, а 1 июня прошлого года филиалы «Защитников Отечества» заработали во всех 89 регионах России, в том числе на новых территориях.

Помощь нуждающимся военным и их близким (а это требует личностного подхода — дойти до каждого автора письма, вникнуть в проблему, быть на связи в режиме 24 на 7 и постараться как можно скорее решить вопрос) — задача более 3,5 тысячи социальных координаторов. Из них триста человек — сами либо ветераны спецоперации, либо члены семей погибших бойцов СВО.

Координаторы «работают в каждом муниципалитете, в каждом малом городе, для того чтобы проактивно приезжать к ребятам, которые проживают в деревнях, на отдалённых территориях», — рассказала Цивилёва. Каждому ветерану помогает персональный координатор.

По числу обращений «мы приближаемся к миллиону», отметила руководитель фонда и подчеркнула — качество работы определяется тем, насколько оперативно фонд может решить вопросы, с которыми обращаются воины и их близкие.

Удалось решить уже 780 тысяч проблем, упомянутых в обращениях. Чаще всего люди обращаются по поводу получения социальной поддержки (в фонд пришло свыше 144 тысяч писем на эту тему) и из-за проблем с денежными компенсациями — таких обращений было больше 96 тысяч.

Это притом что круг тех, кому требуется помощь, расширяется. Если изначально предполагалось, что главными адресатами будут ветераны спецоперации, то сейчас 70% обращений поступают от действующих военных, добровольцев и бойцов ЧВК, рассказала президенту Цивилёва. «И нами было принято решение, что мы будем помогать по мере возможности своей, в том числе и содействовать этой категории граждан», — отметила руководитель фонда.

Многое ещё предстоит сделать.

Есть трудности с выдачей удостоверений ветерана боевых действий и статуса инвалида — как правило, это касается бойцов ЧВК и защитников Донбасса, передала президенту Цивилёва.

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«Ребята не проходят военно-врачебную комиссию, только МСЭ (медико-социальную экспертизу. — Прим. ред.), где получают статус инвалида по общему заболеванию. Кроме того, что это несправедливо, это ещё и сказывается на объёме и уровне социальных выплат», — цитирует Цивилёву сайт Кремля.

Вопрос с ветеранами-ополченцами Донбасса уже решается — профильные чиновники начали работать, исполняя поручение президента от февраля этого года (правительство подготовило проект постановления). Но те, кто участвовал в боях в составе ЧВК, был ранен или потерял здоровье, остались «вне поля зрения».

С этим вопросом разберутся, подчеркнул президент. Глава государства откликнулся и на предложение, которое передала Цивилёва.

Необходимо обеспечить ветеранов (а это зачастую молодые люди) с тяжёлыми ампутациями автомобилями с ручным управлением, включить такие машины в перечень средств реабилитации.

«Для ребят очень важно также социализироваться, они хотят работать… Для молодого человека это будет, возможно, судьбоносным решением. Он сможет ездить и на работу, особенно когда проживает в деревне, и в магазин. Нам не нужно дополнительное финансирование, мы это сделаем в рамках того финансирования, которое выделено фонду», — сказала Цивилёва. Более того, подчеркнула она, опыт такой помощи уже есть у отделений «Защитников Отечества» в некоторых регионах.

Илья Питалев/ РИА Новости

«Будем считать, что этот вопрос решён», — ответил Путин.

ИА Регнум ранее сообщало, 17 марта президент поручил представить предложения, как обеспечить ветеранов СВО средствами реабилитации, в том числе протезами. Поручение было дано правительству совместно с фондом «Защитники Отечества».

Поиск необходимых протезов, инвалидных колясок (в том числе колясок-ступенькоходов, без которых не «одолеть» лестницы), лекарств, путёвок в санатории — это лишь одно из многочисленных направлений работы фонда.

По словам коллег Цивилёвой, вернувшимся с фронта бойцам чаще всего требуются помощь психолога (для того чтобы справиться с тем, что называют ПТСР — посттравматическим стрессовый синдром) и сурдолога — специалиста по нарушению слуха, очень частому последствию контузий.

По инициативе фонда и при помощи ФМБА России обязательную психологическую консультацию и сурдологический скрининг включили в расширенную диспансеризацию бойцов — которая, как подчёркивают в «Защитниках Отечества», проходит на базе ведущих региональных клиник.

В 89 региональных филиалах фонда работают юристы, которые помогают оформить удостоверение ветерана — участника боевых действий, собрать пакеты документов для социальных выплат и облегчить другую бумажную работу.

Есть специалисты-техники, которые адаптируют жильё под нужды инвалидов — не только устанавливают пандусы или меняют дверные блоки, но и, например, настраивают систему «умный дом» с дистанционным открытием окон, автоматическими розетками, роботами-пылесосами.

Если ветеран или член семьи погибшего на СВО бойца хочет получить или продолжить высшее образование, то к его услугам льготные условия для поступления в ведущие вузы страны, включая МГУ, Финансовый университет при правительстве или Российский государственный социальный университет. Программа стала возможной благодаря соглашениям, которые фонд заключил с Минобрнауки и непосредственно с «универами».

Благодаря тому что фонд создан и действует при поддержке высшего руководства страны, удалось призвать к социальной ответственности крупные компании. Добавим, что принять на работу вернувшихся с СВО бойцов, в том числе инвалидов боевых действий, готовы госкорпорации — в том числе «Ростех», «Росатом», РЖД и другие серьёзные структуры, заключившие с фондом соглашения по трудоустройству.

За год, прошедший с начала работы фонда «Защитники отечества», в его филиалы поступило более 3 тысяч обращений от участников спецоперации с просьбой о содействии в поисках работы.

Параллельно работают проекты по повышению квалификации и новых навыков по наиболее востребованным профессиям. К примеру, фонд заключил соглашение со Сбербанком — идёт набор в программу «Школа 21» по обучению IT-специалистов, и с госкорпорацией ВЭБ.РФ (которая записывает участников СВО на свои курсы по созданию и продвижению бизнес-стартапов).

Для молодых ветеранов открыта возможность участвовать в программе «Время героев» — специальном проекте РАНХиГС, который готовит высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО. Выпускники проекта смогут получить работу управленца в муниципалитете или госоргане или устроиться в те же госкомпании. Сейчас уже 40 участников СВО прошли все необходимые образовательные и психологические тесты и готовы участвовать в программе, рассказала Цивилёва.

Ещё одно направление помощи в возвращении к полноценной жизни — спорт.

«Мы приезжаем в госпитали и непосредственно после ранения ребят подхватываем», — сообщила президенту глава фонда «Защитники Отечества». Благодаря помощи Паралимпийского комитета и федерального Минспорта, у ветеранов-инвалидов есть возможность не только посещать тренировки, но и участвовать во всероссийских соревнованиях по многим видам спорта — от следж-хоккея и настольного тенниса до пулевой стрельбы и пауэрлифтинга.

Если спортивная реабилитация — сравнительно новое явление, то работа с молодежью (в формате «встреч с ветераном») — это то, что было почерпнуто из советского опыта. Более 3 тысяч вернувшихся с передовой бойцов уже встретились со школьниками, студентами колледжей, техникумов и университетов.

Некоторые ветераны нашли в преподавании свое призвание — как уже говорилось выше, в ведущих вузах страны есть возможность получить педагогическую специальность по льготе участника СВО.

Социальная ответственность государства перед ветеранами существовала и в советские годы. Но, как подчеркнула Цивилёва, структуры, подобной фонду «Защитники Отечества», никогда ранее не было — «ни после Великой Отечественной войны, ни после локальных войн и конфликтов».

С недавних пор у фонда, который сотрудничает одновременно с госпиталями, спорткомплексами, юридическими фирмами, вузами и госкорпорациями, появились новые полномочия и новые задачи.

Два месяца назад президент своим решением расширил список полномочий фонда. Так, теперь у «Защитников Отечества» есть возможность доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны СВО покупают по электронному сертификату Социального фонда России.

В ведении фонда — перечисление средств от пожертвований благотворительным организациям, занимающимся помощью демобилизованным бойцам и семьям погибших. Опрос ветеранов и их семей с просьбой оценить качество государственной соцподдержки — также прерогатива фонда, который ведёт мониторинг на эту тему. Еще одна задача — защита прав бойцов СВО на международном уровне.

Последнее — крайне актуальный вопрос, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются иностранные добровольцы — участники спецоперации.

Ранее ИА Регнум рассказывало о том, как в ручном режиме пришлось выручать участника боёв за Артёмовск — уроженца Узбекистана Александра Бабкова. Бойцу, получившему награду за отвагу, на родине грозил уголовный срок за «наёмничество».

Несмотря на боевые заслуги, у него были трудности с получением гражданства России, а также с получением удостоверения ветерана боевых действий и официальным трудоустройством. Благодаря участию руководства МВД, проблемы удалось решить.

Но, как уже говорилось выше, помощь — в том числе на межгосударственном уровне — должна стать не разовым исключением, а правилом.

Расширившаяся сфера компетенций подразумевает и большую ответственность — с февраля этого года о результатах своей работы фонд должен будет отчитываться непосредственно президенту.