Конгресс США одобрил закон о государственном финансировании, который среди прочего предусматривает выделение 228 млн долларов на «укрепление безопасности стран Балтии». Американцы практичны: они выдали эту сумму в качестве «поощрения» трем маленьким государствам, которые и без того тратят на закупку оружия огромные деньги из своих госбюджетов.

Иван Шилов ИА Регнум

Значительная часть этих денег уходит американскому ВПК и, по сути, речь идет о немалой «дани», которую Вашингтон собирает со своих вассалов. Так что выдачу этих миллионов следует рассматривать как перекладывание средств из одного американского кармана в другой.

Из кармана в карман

США и НАТО создали несколько механизмов военного дотирования. В частности, посредством «Балтийской инициативы безопасности» (BSI), созданной в 2020 году, Министерство обороны США поддерживает развитие «независимого оборонного потенциала» прибалтийских республик.

В прошлом году в рамках этой «инициативы» странам Балтии было выделено 225 млн долларов, в 2022 году сумма поддержки составила 169 млн. При использовании финансирования в рамках BSI основной упор делается на развитие возможностей ПВО, морской обороны и сухопутных войск. Как эти 225 млн будут распределены между Литвой, Латвией и Эстонией, выяснится только осенью.

Есть и другие американские программы по военному дотированию союзников.

Так, США в этом году выделили Эстонии 47,3 млн долларов в рамках программы поддержки иностранного военного финансирования (FMF). Естественно, в Таллине по этому поводу выражают верноподданический восторг. «Это это по-прежнему четкий сигнал приверженности США как крупнейшего союзника НАТО нашей безопасности и стабильности в регионе», — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Тут, однако, следует знать, что средства, которые Вашингтон перечисляет зависимым от него государствам, совершенно незначительны в сравнении с теми суммами, которые они сами выделяют на оборону. Так охваченная экономическим кризисом Эстония сверстала свой военный бюджет на 2024 год на сумму 1,3 млрд евро (3,2% от национального ВВП).

В ходе недавнего визита в США эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил о готовности республики поддерживать расходы на оборону в размере более 3% ВВП. «Если же к нашему собственному оборонному бюджету добавится помощь в обеспечении безопасности со стороны США, мы сможем укрепить независимые оборонные возможности быстрее, чем планировалось», — добавил он.

Таллин активно ведет закупку оружия зарубежных производителей и очень активно платит, в частности, американским оружейникам. Так, в декабре 2022 года Эстония подписала с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Общая стоимость контракта составила более 200 млн долларов, и это стало крупнейшей военной закупкой в истории Эстонии.

«В рамках договора помимо реактивных систем залпового огня Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Также соглашение включает в себя решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров», — рассказал журналистам представитель эстонского Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

Attila Husejnow/Global Look Press РСЗО HIMARS

Эстонские военные подчеркивают, что этот вид вооружений стране крайне необходим. «Реактивные системы залпового огня HIMARS — это новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии», — отметил начальник отдела Генштаба Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу.

И он, и Липп особенно напирали на то, что Эстония приобретает HIMARS главным образом за счет помощи США — в 2022 году она составила 140,5 млн долларов. Также посол Эстонии в США Кристьян Прикк отметил, что до этого его страна использовала американскую финансовую помощь для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов.

Американский ВПК надо кормить

Рига тоже надежно «подсажена» на «иглу» американского ВПК. Не так давно Госдепартамент США дал понять, что не возражает против продажи Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS. В декабре Рига подписала соответствующий договор — о закупке как самих HIMARS, так и боеприпасов к ним на общую сумму около 180 млн долларов.

«Это ясный сигнал для любого потенциального противника: США и Латвия серьезно относятся к нашему общему обязательству защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО», — поощрительно сказал американский посол Кристофер Робинсон.

А в конце октября в Риге сообщили о том, что закупят также высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS. «Это еще один важный шаг в укреплении стратегического партнерства Латвии и США и развитии обороноспособности НАТО», — подчеркнул латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

Ожидается, что системы HIMARS могут быть получены Латвией в 2026–2027 г. г., а может быть и того позже. Американские производители оружия перегружены работой и очередь до выполнения заказов маленьких стран Балтии дойдет еще не скоро.

Такая ситуация явно противоречит риторике местных политиков, доказывающих, что оборону нужно строить прямо сейчас — потому что, мол, Россия способна напасть в любой момент, причем уже в нынешнем году.

В связи с этим латвийский военный аналитик Мартиньш Вердиньш ещё год назад предупреждал, что в закупках вооружения не все упирается в деньги. Существует длинная очередь заказчиков, и на то, чтобы получить желаемое, Латвии понадобится 5–10 лет.

То есть, по сути, речь идет не о «срочном обеспечении безопасности», а о «подкормке» предприятий американского военно-промышленного комплекса.

В таком же контексте следует рассматривать и известие от 8 декабря прошлого года. В этот день Андрис Спрудс и Кристофер Робинсон объявили о подписании Ригой договора с американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg о приобретении противокорабельных ракетных систем Naval Strike Missile.

U. S. Navy photo by Mass Противокорабельная ракета Naval Strike Missile

Эта система способна поражать цели на море и на суше на расстоянии до 185 км. и состоит на вооружении нескольких стран НАТО — США, Польши, ФРГ, Норвегии и других.

Общая сумма закупки составит 105 млн долларов. При этом 70% суммы на покупку противокорабельных ракетных систем берут на себя Соединенные Штаты. То есть Вашингтон пользуется Латвией как предлогом для того, чтобы бросить кусок своим военным предприятиям и заставить заказчика им платить. А поставки начнутся лишь в 2027 году.

Заработок на страхе

В литовском минобороны новость о выделении странам Балтии 228 млн долларов откомментировали в том смысле, что пустят свою долю на укрепление «критически важных возможностей вооруженных сил» — на усиление ПВО, активизацию мониторинга морской среды, закупку боеприпасов, наращивание артиллерийского потенциала.

«США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона», — заявил новый литовский министр обороны Лауринас Касчюнас.

По данным тамошнего Минфина, в прошлом году через различные механизмы военного финансирования США выделили Литве около 200 миллионов долларов. Однако это очень небольшая сумма, если сравнить ее с той, что Литовская Республика отдает на вооруженные силы, вынимая из собственного бюджета и выжимая из граждан в виде налогов.

На военные расходы государство отводит 2,45% от ВВП страны. Всего в ближайшие десять лет на военные нужды будет направлено около 23 млрд евро. Литовская Республика активно скупает оружие.

В конце 2022 года годы Литва заключила с американцами соглашение о закупке восьми установок HIMARS с боеприпасами за 495 млн долларов. Прибытие первых изделий ожидается в этом году. Также Вильнюс закупит у США 36 ракет средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) на сумму 94 млн евро. Эти ракеты могут использоваться в системах ПВО средней дальности NASAMS, которые Литва уже купила у норвежского производителя.

Недавно в республику доставили полсотни американских бронированных вездеходов JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) — это уже третья поставка такого рода. Бронемашины прибыли в Литву в рамках реализации контракта на закупку 200 вездеходов от 2019 года.

Daniel Löb/Global Look Press Американский бронированный вездеход JLTV

В текущем году начнутся поставки в республику американских внедорожников производства компании Oshkosh Defense — в рамках контракта на 300 машин, подписанного в 2022 году.

Также Литва закупает у США беспилотники Switchblade, противотанковые ракетные комплексы Javelin, два вертолета Black Hawk, оборудование связи.

Иногда американцы всё же проговариваются, что они не столько стремятся защитить страны Балтии, сколько зарабатывают на создании страха перед «непредсказуемой Россией».

Так, недавно постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон отнюдь не считает, что нападение РФ на страны Балтии является неизбежным. Впрочем, она тут же добавила: «Мы прикрываем вас, думаем о вашей безопасности и ежемесячно принимаем все больше мер в НАТО, чтобы ответить на ваше очень реальное беспокойство по безопасности». Только несите нам денежки…