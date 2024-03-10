Такой концентрации акций, митингов и шествий, как на уходящей неделе, польская столица не видела давно.

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Ярче всех прошла довольно агрессивная демонстрация польских фермеров, шахтёров и лесников 6 марта. Обстановка начала накаляться уже перед зданием сейма, куда пришли протестующие. Начав с традиционного сожжения флагов Евросоюза и навоза, в этот раз они пошли дальше и подожгли гроб с надписью «Фермер: жил 20 лет, убит «Зелёным курсом».

Затем один из участников акции попытался перекинуть гроб через заграждение, за которым стояли полицейские, возникла потасовка. Очевидцы рассказывают, что люди начали толкаться, не позволяя пожарным службам затушить пламя, и это также спровоцировало столкновения.

Так или иначе, в ходе акции митингующие начали бросать в офицеров полиции камни, булыжники с мостовых, петарды, за что в ответ получали удары дубинками и газ. Всего были арестованы несколько десятков человек, большая часть обвиняется в нападении на правоохранителей — пострадали 14 офицеров. По данным организаторов, в акции приняли участие 150 тысяч человек.

Практически одновременно с выступлением фермеров прошли женские протесты в память о погибшей жительнице Белоруссии.

В ночь на 25 февраля в Варшаве девушка Елизавета возвращалась домой после встречи с друзьями. В самом центре столицы на неё напал мужчина в балаклаве, затащил в подворотню, начал душить, раздел, а затем изнасиловал. Девушку он оставил лежать голой на ступеньках подъезда, где её позднее и обнаружил консьерж. Полиция в тот же день задержала подозреваемого, им оказался 23-летний житель Варшавы Дориан С.

Врачи долгое время боролись за жизнь пострадавшей, но спустя несколько дней она скончалась в больнице. Парень Елизаветы рассказал, что она сбежала из Белоруссии после выборов в республике в 2020 году, побоявшись «репрессий».

Мимо, безусловно, трагической истории не смогли пройти различные феминистские организации, часть из которых в Польше финансируется небезызвестным спонсором цветных революций и миллиардером Джорджем Соросом. Организаторы протестов особенно подчёркивали то обстоятельство, что Елизавета приехала в Польшу, чтобы быть в безопасности. А в итоге подверглась страшному нападению в центре польской столицы.

Смерть девушки вызвала в Польше дискуссию о введении более жёсткого наказания для виновных в сексуальных преступлениях. Заместитель министра юстиции страны Мария Эйхарт заявила, что изменения в законодательстве необходимы.

В дополнение к этим шествиям 9 марта в Варшаве прошёл антивоенный марш под лозунгом «Польша за мир», организованный по инициативе польских женщин и поддерживаемый партией «Конфедерация польской короны» политика Гжегожа Брауна. В преддверии акции организаторы указывали, что польские женщины массово выступают против того, чтобы подталкивать своих сыновей, мужей и отцов к участию в боевых действиях на Украине.

При этом было подчёркнуто, что, хотя акция и проводится женщинами, приглашение адресовано всем, поскольку это в первую очередь «марш мира». Участникам предлагалось взять национальный флаг и надеть белую или светлую одежду или народные костюмы.

В целом марш прошёл спокойно, без провокаций и агрессии, чего, в принципе, и хотели организаторы. В их задачи явно не входил штурм сейма или канцелярии премьер-министра.

Нельзя сказать, что лозунг «Не наша война» для поляков хоть сколько-то нов. Демонстрации с таким слоганом проходят уже давно, просто они не имеют должной поддержки в медиа. Такие акции также являются проявлениями более широкого движения «Стоп бандеризация (украинизация) Польши».

Во всех этих инициативах активное участие принимают именно Гжегож Браун и «Конфедерация». Для газет и телевидения Польши такие признаки означают одно — широким массам о них не расскажут ни за что. Такая уж в стране демократия. Целью субботней акции и было привлечение внимания медиа для разогрева внутренней аудитории, и в этот раз организаторы, несомненно, своего добились.

Запрос на выражение антивоенной позиции в Польше, безусловно, есть. Особенно ярко он начинает проявляться именно сейчас, на фоне чуть ли не ежедневных заявлений и дискуссий европейских политиков о том, будут ли они отправлять своих военных на Украину. Тут же стоит отметить, что такие заявления делаются на фоне абсолютного молчания Киева, который никак не реагирует на намерения особо рьяных лидеров стран, готовых без просьб и разрешений стартовать на танках в его сторону.

Браун неоднократно выступал с довольной резкой критикой современных связей Польши и Украины. Также он не раз заявлял о том, что в попытке выслужиться в гонке за звание «лучшего друга Киева» в Варшаве забыли о собственной стране и гражданах.

Его сторонники выступают против втягивания Польши и поляков в конфликт на Украине. Браун с соратниками не единожды отмечали, что польские политики и СМИ «без устали пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны», в то время как в Польше должен быть мир, а те, кто подталкивает граждан принять участие в чужом конфликте, должны понести ответственность.

Уже ясно, что властям так или иначе придётся реагировать на происходящее, учитывая то, с каким накалом в последнее время вся политическая жизнь страны строится исключительно вокруг внутренних проблем. Нельзя не отметить не только своевременность, но и своеобразную аккуратность акции Брауна. Она призвана обратить внимание правительства на проблемы внутри страны и делает это с позиции «мягкой силы», что не может не вызывать к себе явные симпатии.