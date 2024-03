Президент США Джозеф Байден выступил с посланием к Конгрессу — ежегодной речью, в которой глава государства должен рассказывать стране и миру о состоянии дел в Соединенных Штатах. Собственно, дословный перевод этого послания — State of the Union, или «состояние дел в Союзе» (то есть в США) — к этому располагает.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подошел он к этой речи, мягко говоря, не с самыми лучшими рейтингами. Как верно писала The New York Post, неудачником. Лишь 39% американцев в целом одобряют его работу, тогда как 56% уверены в том, что он с ней не справляется. Доля же тех американцев, кто считает, что при Байдене страна движется в правильном направлении, еще меньше — лишь 23%. А 67% граждан уверены, что в неправильном.

Неудивительно, что при таких цифрах электоральные перспективы Байдена выглядят мрачно. Если исходить из нынешней социологии, то Трамп выигрывает в большинстве спорных штатов и в перспективе набирает 293 выборщика (против 245 у Байдена). И это еще до дебатов, до открытой предвыборной кампании, темпа которой нынешний глава государства может просто не выдержать.

Именно поэтому в обращении к нации — по сути, грандиозном предвыборном выступлении, которое точно посмотрит или прочтет вся страна — Джозеф Байден попытался каким-то образом отыграть ситуацию.

Во-первых, показать населению, что страна и мир находятся в критической точке. Байден прямым текстом сравнивал себя с Франклином Рузвельтом, который «в беспрецедентный для США» момент обращался к нации в январе 1941 года. «Целью Рузвельта тогда было разбудить Конгресс и предупредить американский народ… что свобода и демократия стали жертвой нападения в мире», — поясняет президент. И утверждает, что сейчас такая же ситуация и у него такая же цель: «Со времен президента Линкольна и Гражданской войны свобода и демократия в США не были под такой угрозой, как сейчас».

И в качестве источников угрозы Байден назвал двух игроков, которые, судя по его словам, являются либо одним целым, либо как минимум играют в четыре руки.

Главным внешнеполитическим злом назначен Владимир Путин. И всю первую часть речи Джозеф Байден посвятил ему. Американский президент уверяет, что российский президент «вторгается на Украину, сеет хаос по всей Европе и за ее пределами», и «если кто-то в этой комнате считает, что Путин на Украине остановится, то это не так».

И, соответственно, через образ Владимира Путина Байден демонстрирует себя жестким, решительным лидером. Готовым противостоять «российскому злу» до победного конца. «Мое послание президенту Путину, которого я давно знаю, очень просто: мы не уйдем. Мы не склонимся. Я не склонюсь», — заявил Байден, видимо, косплея кого-то из Дома Мартеллов.

Но в то же время он хочет выглядеть лидером разумным, трезвым и не готовым втянуть США в прямой военный конфликт с Россией. «Украинцы просят лишь оружие, а не американских солдат. По факту американских солдат на Украине нет, и я намерен сделать так, чтобы их и не было», — говорил Байден.

По его мнению, на пути мешаются лишь те, кто не позволяет поставить украинцам это оружие, то есть внутриполитическое зло. Им назначены республиканцы и конкретно бывший президент США Дональд Трамп, который, по мнению Байдена, как раз перед Путиным склонился. И которого Байден, кстати, ни разу на протяжении всей своей речи не назвал по имени — лишь «республиканским президентом» или «моим предшественником».

И дело тут не в обиде или боязни произносить вслух его имя, а в обычной политтехнологии. Спичрайтеры Байдена хотят показать Трампа республиканским, а не американским президентом. Предшественником, чье время ушло, а не кандидатом на новый срок. Ну и, наконец, стремятся дегуманизировать его через лишение имени.

По сути, прямая и опосредованная критика республиканцев являлась стержнем всего выступления Байдена. Ведь, по его мнению, они мешают не только победить Россию, но и побороть все проблемы страны — начиная от незаконной миграции и заканчивая уменьшением количества чипсов в пакетиках. Да, про чипсы Байден тоже говорил.

К сожалению для президента, его речь американских экспертов и журналистов не особо впечатлила. Да, кто-то оценил пунктуацию в выступлении. «Г-ну Байдену пришлось отстаивать не только свою репутацию и свои планы, но и мировоззрение, основанное на американской силе и оптимизме. И за счет большой энергии — его текст содержал 80 восклицательных знаков — Байдену во многом это удалось», — объясняет The Washington Post. Однако те, кто комментировал сущностную часть выступления, были настроены более скептически.

Так, The Wall Street Journal называет речь Байдена не State of the Union, а State of the Disunion (игра слов, которая вольно переводится как «состояние раскола»). «В большинстве подобных речей президент пытается или, по крайней мере, делает вид, что пытается преодолеть межпартийные разногласия. В нынешней же этого не было сделано даже в вопросе помощи Украине, где Байден больше всего нуждается в поддержке республиканцев», — поясняет издание.

То есть вместо того, чтобы искать компромиссы, Байден, отыгрывая образ непреклонного, несгибаемого, не сдающегося президента, выставляет республиканцам ультиматумы по каждому из пунктов. И требует от них согласиться с позицией демократов или расписаться в предательстве американского населения. «Здесь не было ничего для избирателей Никки Хейли или республиканцев, которые не хотят второго срока Трампа и могут подумать о голосовании за Байдена», — резюмирует The Wall Street Journal.

Таким образом, выступив с подобным посланием к Конгрессу, Байден, возможно, и убедил кого-то в своей жесткости и решимости. Но в средне — и долгосрочной перспективе политических очков не набрал.