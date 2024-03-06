В Америке подошёл к концу Супервторник. В этот день — первый вторник марта — на партийных праймериз голосуют одновременно множество штатов. В этом году в Супервторнике приняли участие избиратели сразу 15 из них. Включая самые густонаселенные — Калифорнию и Техас. На конкурентных праймериз, где нет одного очевидного фаворита, Супервторник играет очень важное значение. Именно в этот день может решаться исход всей партийной гонки за звание кандидата на президентских выборах.

Иван Шилов ИА Регнум

Так было, например, в 2020 году, когда Джо Байдену удалось обойти Берни Сандерса в большинстве штатов и стать лидером на праймериз Демпартии. Но в этом году особой конкуренции на праймериз не наблюдается, причём у обеих партий.

У Байдена имеется пара технических спарринг-партнёров — духовный гуру и коуч Мэриэнн Ульямсон и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс. Но они оба набирают лишь считаные проценты голосов. У Дональда Трампа остаётся один серьёзный конкурент — ястреб-неокон Никки Хейли. Она старается откусить часть электората республиканцев, но всё равно сильно отстаёт от лидера.

Поэтому оба основных кандидата — Байден и Трамп — рассчитывали в Супервторник влёгкую выиграть вообще во всех штатах и территориях. Это у них почти получилось, но всё же именно почти. Байден неожиданно проиграл в Американском Самоа. А Трамп также неожиданно слегка уступил Хейли в либеральном штате Вермонт, где его не выносят.

В остальных штатах Байден с Трампом победили и получили львиную долю от всех делегатов, которые определяются в Супервторник. Число выигранных Трампом делегатов на партийном съезде, который пройдёт в июле, приближается к одной тысяче. Формально же ему нужно получить 1215 делегатов для официальной победы на праймериз.

Похожая ситуация и у Байдена — у него тоже под тысячу делегатов, а получить нужно 1968. Оба кандидата смогут достичь заветных цифр к середине марта.

Но это лишь формальная сторона вопроса. Никто и не сомневался, что Трамп и Байден на своих праймериз победят. Важнее то, как именно им удастся выиграть и консолидировать вокруг себя партийный электорат. А с этим сейчас проблемы и у республиканцев, и у демократов.

Для Хейли победа в Вермонте — история во многом символическая.

Она также смогла выиграть ещё в Округе Колумбия, но при этом реальных шансов на успех на праймериз у неё нет. Хейли могла надеяться на то, что Трампа каким-то чудом снимут с выборов, тогда её кандидатура могла бы «выстрелить». Но и здесь незадача — Верховный суд США единогласно принял решение о допуске Трампа на выборы.

У Хейли не запланировано никаких предвыборных мероприятий после Супервторника. На неё оказывается всё более мощное давление с требованием уйти с праймериз, где она не способна победить, и поддержать Трампа. Но Хейли всё ещё пытается создавать ему проблемы. Отдельные оппоненты Трампа даже предлагают ей стать независимым кандидатом в президенты и спойлером для республиканцев на выборах в ноябре.

Теоретически это могло бы стать рабочим вариантом.

Штаб Хейли за последние месяцы собрал десятки миллионов долларов пожертвований, в основном от спонсоров Демпартии. У неё есть известность, и Хейли вполне может рассчитывать получить пару-тройку процентов на президентских выборах. Конечно, она не победит, но расколет электорат республиканцев и может помешать Трампу обойти Байдена.

У Байдена, в свою очередь, уже имеются сразу несколько откровенных кандидатов-спойлеров. Это и Роберт Кеннеди, который идёт на выборы, находясь на левой антивоенной платформе. И левый философ и активист Корнел Уэст, ярый критик Израиля.

Оба они играют на руку Трампу, поэтому боссы Демпартии и подыскивают спойлера уже для него, чтобы уравнять шансы. И таковой Хейли вполне может стать, ведь на праймериз она получила немало — в среднем 20–30% в большинстве штатов.

У демократов тоже обострились проблемы.

Байден выиграл праймериз везде, ну, или почти везде, но его победу нельзя назвать в полной мере уверенной. В ряде ключевых колеблющихся штатов немалая доля демократов демонстративно проголосовала против всех. Например, в Северной Каролине такой выбор сделали 13% демократов, а в Миннесоте их доля достигла аж 20%.

Это хрестоматийное протестное голосование.

Его запустили представители левого крыла Демпартии, которые возмущены поддержкой Израиля и бомбёжками сектора Газа. Сначала в Мичигане, а затем и в Миннесоте мусульманская диаспора массово проголосовала против всех. Они не могут как-то помешать Байдену на праймериз, но осложняют для него задачу победить на ноябрьских выборах.

Эти 15–20% демократов в ряде колеблющихся штатов могут запросто изменить итог всей президентской гонки. Если они будут бойкотировать выборы, то Байден однозначно проигрывает. Поэтому ему и приходится сейчас хотя бы на словах критиковать Израиль и призывать к перемирию. Но Вашингтон при этом продолжает поставку вооружений ЦАХАЛ, так что риторика и реальные действия Белого дома совсем никак не сходятся друг с другом.

Поэтому Байдену, как и Трампу, нужно будет потратить следующие несколько месяцев на попытки консолидировать вокруг себя партийный электорат. Задача осложняется низкой популярностью и слабыми рейтингами действующего президента. Лишь очень небольшая доля американцев с энтузиазмом воспринимает переизбрание Байдена на второй срок. Большинство же озабочены его когнитивными проблемами и неспособностью исполнять президентские обязанности. Особенно на фоне всех кризисов эпохи байденизма, которые так и не приблизились к разрешению.

Демократы надеялись выиграть за счёт создания многочисленных судебных проблем, создаваемых Трампу. Но пока что ему удаётся вполне эффективно от них отбиваться. Сейчас в Верховном суде ещё заслушивается иск о его президентском иммунитете. Это позволяет юристам Трампа замедлить следственные мероприятия по всем его уголовным делам. Высока вероятность того, что вердикты будут вынесены уже после выборов и тогда они не смогут повлиять на исход президентской гонки.

В последних четырёх опросах от разных американских медиа и социологов Трамп уверенно обходит Байдена. И он уже де-факто начинает выступать в роли некоего квази-президента. Например, активно давит на республиканцев в Конгрессе, требуя не согласовывать украинские транши. И влияние Трампа там явно сильнее, чем у Байдена, поэтому выделение денег опять переносится — теперь куда-то на апрель.

При этом большинство американцев не хотят повторения выборов 2020 года и противостояния очень возрастных кандидатов. Но именно его они, скорее всего, и получат. И в любом случае вне зависимости от исхода президентской гонки раскол в США будет только усиливаться. А политический кризис с дисфункцией Вашингтона и недовольством населения собственной элитой уже давно носит перманентный характер.

Пока это играет на руку Трампу. Но если он победит, а центробежные процессы внутри США продолжатся, то и его рейтинги могут быстро пойти ко дну.