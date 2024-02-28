На 25-летнюю девушку-фельдшера из Владивостока внезапно обрушилась всероссийская известность. Инесса Колпакова работает в скорой помощи уже три с половиной года, но всего меньше двух недель назад она начала активно вести страничку в одной из социальных сетей. Практически моментально ее блог стал популярен, а посты и истории девушки набирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Иван Шилов ИА Регнум

В своих постах Инесса рассказывает о внутренней кухне работы скорой помощи, о тяжелых буднях медработников и своих пациентах. А отличительная черта популярных публикаций — шокирующие снимки. Например, окровавленная голова пациента с подписью «ночи доброй».

«Я одинаково хорошо отношусь ко всем пациентам: и бомжей, и наркоманов спасаю, никого не обижаю. Тот, кто думает, что я не люблю свою работу, сильно ошибается. Просто юмор у меня, как у всех медиков, такой… Немного чёрный», — пишет Колпакова.

По словам девушки, свой блог именно в таком формате она решила вести с целью популяризации работы скорой медицинской помощи. Инесса считает, что никакие законы она не нарушает: все истории обезличены, фото публикуются либо с согласия пациентов, либо с замазанными лицами.

При этом она отмечает, что «скорая помощь — это не всегда милые бабулечки с давлением, а кровь и прочие биологические жидкости, это потери пациентов, недопонимание их родственников, а также драйв, адреналин и безумная любовь».

Инесса увидела похожие профили в соцсетях и тоже захотела попробовать. Опыт оказался удачным: «За довольно короткое время залетело на один миллион просмотров одно из первых видео, где я рассказываю о случаях за одну смену», — делится она.

Теперь у девушки более 30 тысяч подписчиков, некоторые из них даже благодарны за то, что теперь могут знать, какой бывает работа в скорой.

«У меня несколько успешных сердечно-легочных реанимаций, я ставлю кубитальные катетеры в наружные яремные вены. В оперативном отделе меня называют «маленькая реанимация», — рассказывает Инесса, отмечая, что диспетчеры уже знают, что некоторые тяжелые вызовы могут дать именно ей.

Придраться не к чему

Вместе с тем местные жители, которые знают принципы работы медперсонала, задаются вопросом: откуда у девушки так много свободного времени для съемок своего рабочего процесса?

«Моё мнение как человека, который много раз сталкивался с работой скорой и в принципе работал с медиками. Фельдшеры жизни спасают людям, им иногда времени не хватает, извините, в туалет сходить. И даже если кто-то что-то ведёт в соцсетях, то делает это в свободное от работы время. Странно, что у молодого фельдшера вообще на это есть время», — пишут в комментариях к роликам Инессы пользователи соцсети.

Но по большей части комментарии к постам всё же положительные. Медработника благодарят за то, что в конечном итоге пациент все же спасен или хотя бы осмотрен.

«Сам недавно «катался» на скорой. И в её же духе могу написать мини-рассказ о том, что медиков надо слушать, а не корчить из себя сверхчеловека».

«Что сказать здесь можно… Обезличенные рассказы — да, они есть. Личное эмоциональное отношение автора — да. Общее впечатление от блога — крутые ребята, но работёнка у них, конечно…», — пишут пользователи.

Но одобрили подобный контент далеко не все. На девушку обрушилась волна оскорблений, а чуть позже рассказы молодого специалиста дошли и до регионального министерства здравоохранения. По словам Колпаковой, на нее пожаловался аноним, которому сильно не понравились публикации.

При этом непосредственное руководство каких-либо замечаний не делало. В местном минздраве также отметили, что фельдшер в целом не нарушает врачебную тайну, так как не раскрывает персональные данные и не демонстрирует фотографии пациентов, то есть оснований для административного наказания нет.

«Мы сожалеем, что данный сотрудник использует свои профессиональные обязанности для повышения личного рейтинга, а люди, которые подписываются на ее страницу, высказывают одобрение такому поведению. Однако вы можете помочь остановить данный непрофессиональный поток сообщений, написав жалобу на страницу в соцсети», — так ответили в ведомстве на жалобу.

Работа или желание прославиться?

«Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закреплены принципы охраны здоровья, к которым относятся в том числе приоритет прав пациента и соблюдение врачебной тайны», — подчеркнула в комментарии для ИА Регнум адвокат Екатерина Батурина.

Статьей 13 закона, говорит адвокат, установлено, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его здоровья, диагноз и другие сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, соблюдать которую обязаны любые медработники.

Но тем не менее сложилось практика, когда для размещения в Сети конкретных клинических случаев, в том числе для продвижения блогов, для контента, для сайтов, врач берёт у пациента согласие на фото и видео, часто взамен на скидки. «Споры по таким делам бывают, но редко, и они индивидуальны. В большинстве случаев пациенты осознают, на что идут, и сами соглашаются на это. Какого-то вреда это не несёт, а истории и фото размещаются как пример качественной работы врача», — отметила наша собеседница.

Но если согласия нет и сведения опубликованы, то подобные публикации могут попадать под понятие разглашения врачебной тайны при условии, если они отвечают определенным параметрам. По словам адвоката, в каждом деле следует учитывать присущие только ему особенности. Основную роль играет совокупность доказательств, по которым можно определить, что была разглашена врачебная тайна конкретного пациента.

Часто можно встретить мнение, что публикация сведений без ФИО и личных данных пациента не является разглашением, но это не всегда так. Если фото, видео, время, место и так далее можно сопоставить с конкретным человеком, то это может быть признано разглашением.

«Например, на видео запечатлено тело девушки, где видны татуировки, цвет волос, какие-то украшения, одежда, увидев которые, её знакомые безошибочно сопоставили все это с конкретным человеком. В таком случае это может быть признано разглашением», — подчеркнула адвокат, добавив, что мера ответственности зависит также от последствий и того, будет ли доказано умышленное размещение. А ответственность может быть не только административная, но и уголовная.

Размещать контент, описывающий клинические, необычные, сложные случаи, законом не запрещено, но нельзя давать повода сопоставить это с конкретным человеком. Если пациент увидел себя в блоге, он может обратиться с жалобой для проведения проверки в медучреждение и надзирающие органы, прокуратуру, резюмировала Батурина.

Остановиться невозможно

То, что делает Инесса, — это своего рода самопредъявление, считает клинический психолог Татьяна Маремпольская.

«Девушка популяризирует себя через профессию. Такая «помогающая» профессия накладывает на человека эффект постоянного присутствия и вызывает сильное напряжение. Это значит, что он попросту не может выключиться из рабочего процесса», — пояснила в беседе с ИА Регнум Маремпольская.

По ее словам, таким образом девушка снимала накопившийся стресс от сложной работы, причем сознательно выбрав именно способ самовыражения через соцсети. В ее случае это не погоня за славой, а попытка эмоционально разрядиться и избежать выгорания.

При этом психолог отмечает, что люди, которые получают одобрение в соцсетях таким образом, позже не могут остановиться. А при активной поддержке пользователей, которые любят контент «пожёстче», такой стимул плотно может закрепиться в сознании.

Причем подход автора может прогрессировать: от «простого» неэтичного контента человек может перейти к полнейшему «трешу».

«Эта история бесконечна. Пока люди «съедают» и хвалят такой контент — он будет. Пока Инессу не остановит комитет по этике или пока она совсем не выйдет за рамки», — отметила наша собеседница.

Фельдшер Инесса не планирует прекращать свою «побочную» деятельность, ведь благодаря блогу, как утверждает сама девушка, она обретает уверенность в себе и популярность.