Публикация The New York Times, рассказывающая о сотрудничестве ЦРУ с украинскими спецслужбами, вызвала бурную реакцию в США. А вот на самой Украине её восприняли гораздо спокойнее.

Иван Шилов ИА Регнум

Вышедший 25 февраля лонгрид The New York Times под названием «Шпионские войны: как ЦРУ помогает Украине бороться с Путиным», начинается так: «На протяжении более чем десяти лет Соединённые Штаты поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России».

А дальше журналисты рассказывают о секретной базе ЦРУ под Киевом.

«Подземный бункер, построенный взамен разрушенного в первые месяцы конфликта командного пункта, является секретным нервным центром вооруженных сил Украины. Есть и ещё один секрет: база почти полностью финансируется и частично оснащается ЦРУ. «На сто десять процентов», — так оценивает этот вклад генерал Сергей Дворецкий», — указано в тексте.

Должности Дворецкого американские журналисты не называют, отмечая лишь, что он руководит базой ЦРУ, которая собирает разведывательные данные о России. Однако благодаря странице в соцсетях Генштаба ВСУ можно узнать, что в 2021 году Дворецкий — тогда генерал-майор — возглавлял приёмную комиссию в Житомирском военном институте им. С. П. Королёва.

После этого американские журналисты углубляются в историю и сразу же лукавят.

О чем «забыли» американские журналисты

«Это партнёрство началось не в военное время — и Украина не является его единственным бенефициаром. Оно зародилось десять лет назад, формируясь постепенно при трёх очень разных президентах США. Его развитию способствовали отдельные ключевые лица, которые часто шли на смелый риск. В результате Украина, чьи разведывательные службы долгое время, как считалось, находились под российским колпаком, превратилась в одного из важнейших разведпартнеров Вашингтона в альянсе против Кремля», — пишут они.

Тем самым один из главных посылов The New York Times оказывается как под кальку списанным с посыла вышедшей ещё 23 октября 2023 года статьи The Washington Post. Посыл этот прост: США начали сотрудничать с разведкой Украины и активно вливать в неё деньги лишь после госпереворота в феврале 2014 года.

Но это неправда.

И об этом в своё время рассказывал один из героев статьи — бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Ещё в сентябре 2023 года в интервью журналистке Наталье Мосейчук Кондратюк нисколько не стесняясь сообщил: уже во время первого — «оранжевого» — Майдана украинская военная разведка саботировала приказы руководства страны и поддержала прозападную оппозицию во главе с Ющенко.

В том интервью Кондратюк вспоминал бывших начальников ГУР МОУ Игоря Смешко, Александра Галаку и Сергея Гмызу, которые, по его словам, и заложили основы «непокорности» и прозападности этой структуры.

И Смешко, и Галака, и Гмыза имеют опыт дипломатической работы в странах-членах НАТО. Более того, Галака и Смешко в своё время прослушали спецкурсы Альянса. Тот же Смешко нанёс важный удар по украинской контрразведке, когда ещё во времена Кучмы был поставлен руководить СБУ. Смешко запретил работать сотрудникам службы безопасности в органах власти и силовых структурах, тем самым «прикрыв» проамериканское ГУР.

Статья же The New York Times убеждает читателя в том, что украинцы якобы долго обивали пороги американских разведывательных органов перед тем, как им стали доверять.

Как пример приводится случай с Кондратюком, который в 2015 году будучи начальником ГУР МОУ пришёл на встречу с замдиректора ЦРУ и передал тому пакет секретных документов, в котором, как утверждается, были «сведения о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о конструкциях новых российских атомных подводных лодок».

Авторы пишут, что инициатором сотрудничества разведок изначально был возглавивший СБУ после госпереворота 2014 года Валентин Наливайченко. Он и взял себе в заместители Кондратюка, с которым они создали «новое военизированное подразделение», задача которого заключалась в «проведении в тылу противника операций и сборе разведданных, которые ЦРУ и МИ-6 не могли предоставить».

Но тот же Наливайченко сотрудничать с США начал ещё после первого Майдана, когда также возглавлял СБУ. Именно при его руководстве в 2008 году дипломы выпускникам академии этой спецслужбы вручал ни много ни мало посол США на Украине Вильям Тейлор.

Этого авторы не упоминают.

Не уволили, а повысили

Зато они рассказывают об успехах украинцев и их американских коллег, среди которых — шпионаж ряд убийств, например — Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола» и Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви», а также операции вроде «Золотой рыбки». Последняя проводилась и т. ч. на 12 базах ЦРУ, построенных на Украине вдоль границы с Россией и была направлена на похищение данных, и т. ч. и со спутников.

«Новое партнерство стало приносить столько необработанных разведданных о России, что их пришлось отправлять в Лэнгли для обработки», — пишут авторы издания.

И тем самым подтверждают информацию, которую в октябре публиковала The Washington Post, также сообщавшая о нехватке на Украине средств для обработки всего огромного массива похищаемой и добываемой в России информации.

Рассказывали авторы и о проблемах между США и Украиной, в частности о приведшей США в бешенство попытке устроить теракт в Крыму в 2016 году. По данным The New York Times от операции Кондратюка пытался отговорить директор ЦРУ Джон Бреннан. Но Кондратюк не послушал «старшего товарища», что стоило в итоге ему должности.

Уже после выхода статьи в интервью «Украинской правде» Кондратюк поправил американских журналистов.

«Не уволили, а повысили до ложности заместитель главы Офиса президента Украины. Можно ли это считать увольнением? Да, есть такая категория — увольнение путём повышения», — указал Кондратюк.

Он также отметил, что Бреннан его не отговаривал от операции и не отчитывал после неё.

«В то время я действительно получил предупреждение, но не от директора [ЦРУ] Бреннана — это одна неточность в статье — а от посла Соединённых Штатов, который передал обеспокоенность Государственного департамента и, значит, вот такие вещи. Но после того я имел очень серьёзный разговор с представителями американской разведки и сказал, что не считаю территорию Крыма российской территорией, поэтому все американские обеспокоенности о проведении операций на российской территории, а Крым — это Украина — считаю безосновательными. И в случае поднятия в дальнейшем вопроса в таком контексте наше сотрудничество может быть завершено. И после этого действительно был разговор с директором Бреннаном, в котором мы нашли понимание», — также рассказа Кондратюк.

Статья в The New York Times если и добавляет что-то новое в информацию о сотрудничестве украинской и западной разведок, так это драматизма. Так, авторы утверждают, что перед началом СВО американские и британские спецслужбисты прибыли «прощаться» с украинскими коллегами.

Завершается статья рассказом о том, что в придачу к 12 секретным базам ЦРУ были построены ещё две и теперь «ГУР производит больше разведывательной информации, чем когда-либо за все время конфликта — и большей частью оно делится с ЦРУ».

«Такую информацию нельзя получить нигде — только здесь и сейчас», — хвастался Дворецкий.

Цена вопроса

Публикация вызвала неоднозначную реакцию в США. Некоторых американцев лонгрид The New York Times возмутил.

«ЦРУ строило шпионские базы на Украине вдоль границы с Россией, начиная с 2014 года. Интересно, как бы мы отреагировали, если бы Россия или Китай построили шпионские базы на границе США и Мексики? Со всем своим сбором информации и недавно обученными оперативниками они не смогли свести на нет конфликт между Украиной и Россией. На самом деле, похоже, что ЦРУ только усугубило ситуацию», — заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

А вот украинцев, напротив, сам факт публикации воодушевил. Более того, они утверждают: публикация была сделана намеренно.

«Насколько мне известно, эта статья была согласована с руководством Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов и, соответственно, с администрацией президента Байдена. Почему? Потому что на этой неделе пройдут важные голосования за законопроект о помощи Украине. <…>

Я видел отзывы экспертов, которые были знакомы с материалами или возможностями украинской разведки. Они доказывают, что та информация была больше не так для нас, как для них критическая, для их национальной безопасности, для будущего принятия решений. И поэтому они подчёркивают этой публикацией, насколько Украина важна для Соединённых Штатов <…> — это также и вопрос национальной безопасности Соединённых Штатов. И именно поэтому эта публикация была подготовлена именно в воскресенье — накануне той недели, которая будет крайне важна в борьбе за интересы Украины», — заявил всё тот же бывший начальник ГУР МОУ и экс-глава СВР Украины в комментарии «Украинской правде».

Нисколько не преуменьшая значимость для США добываемой совместно с украинцами развединформации по России, можно также отметить, что налицо банальный шантаж инвесторов неоднозначного бизнес-проекта: инвестируйте в проект больше, иначе ваши предыдущие инвестиции сгорят.

Иными словами, администрация Байдена через публикацию в The New York Times пытается убедить американцев: Украина — не чёрная финансовая дыра, а весьма выгодное капиталовложение.

Только вот так ли угрожала Россия США и стоило ли ради добычи данных портить с Москвой отношения, толкая её к всё более тесному сотрудничеству с Пекином — реальным стратегическим противником США? На эти вопросы ни журналисты либеральных американских изданий, ни Белый дом ответа не дают.