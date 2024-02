Вчерашний страйк российских Вооружённых Сил, всего за день выбивших американский основной боевой танк Abrams, французскую САУ «Цезарь» и зенитно-ракетный комплекс NASAMS, не остался незамеченным в американских медиа.

Иван Шилов ИА Регнум

Начать стоит с того, что мастодонты американской журналистики — газеты The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post на момент публикации этого материала продолжают хранить неловкое молчание, что несомненно является верным признаком тщательно скрываемого конфуза.

Однако второй эшелон прессы США — журналы Forbes, Newsweek и The National Interest, а также ряд специализированных новостных порталов уже успели прокомментировать безрадостное событие. Их реакция оказалась на удивление взвешенной и далекой от иллюзий.

Напомним, что в соответствии с обещанием, данным еще в начале 2023-го года, в минувшем сентябре США анонсировали отправку на Украину 31-го отремонтированного танка M1A1, надеясь, что 69-тонные монстры обеспечат Киеву преимущество на поле боя.

Однако спустя пять месяцев после поставки, пришедшихся в основном на 47-ю механизированную бригаду ВСУ, американской стороне уже пришлось подсчитывать потери, нанесенные гордости отечественного военпрома. И, что должно быть особенно обидно, потеря первого Abrams произошла всего через три дня после того, как его появление на поле боя получило первое документальное подтверждение.

Скорбный счет «минус один Abrams» отлично вписался в итоговый список потерь украинской стороны, озвученный российским Минобороны в середине февраля 2024 года — более 15 100 танков и бронемашин противника.

Журнал Newsweek собрал хорошую подборку цитат российских военных экспертов, военкоров, журналистов и государственных деятелей, среди которых канал Mash, газета «Московский Комсомолец», военкор Александр Коц, губернатор Владимир Сальдо и другие.

Хотя Newsweek признает, что кадры с подбитым Abrams, который скромно именуется «горящим танком на отдельном видео низкого качества, из которого неясно, на самом ли деле он является М1», пока что не получили независимого подтверждения, судя по публикации, американские мастера печатного слова уже смирились с неизбежным.

По мнению журналистов, несмотря на то, что Abrams был очень неудачно потерян прямо накануне переговоров в Париже, где должно было быть принято решение о расширении помощи Украине со стороны западного альянса, Франция и Нидерланды в итоге поддержали план Чешской Республики по закупке сотен тысяч боеприпасов для Киева за пределами ЕС. Так что ничего критичного на украинском фронте вроде бы и не произошло.

Журнал The National Interest отметил, что инцидент в потерей Abrams лишь «подчёркивает меняющуюся динамику современной войны, в которой использование беспилотников и противотанковых средств может бросить вызов даже самым сложным и тяжелобронированным машинам».

Впрочем, несмотря на эту неудачу, американские эксперты склонны полагать, что основные боевые танки по-прежнему имеют решающее значение для конфликтов высокой интенсивности, играя жизненно важную роль как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

«Потеря одного танка, хотя и является заметной, отражает более широкий контекст войны, в которой обе стороны несут значительные потери. Продолжение использования танков, в том числе M1 Abrams, необходимо Украине для противодействия российской агрессии, что иллюстрирует сложный баланс между технологическим прогрессом и тактическими инновациями на поле боя», — заключает TheNational Interest.

Одним словом, «shit happens». Дело-то житейское…

Журнал Forbes отмечает, что «реакция русских была ожидаемой, поскольку она повторяет ту же схему, что и при уничтожении первого Leopard 2 немецкого производства весной прошлого года и первого Challenger 2, поставленного Великобританией, в сентябре».

Из потерь дорогой и распиаренной западной техники делается отличный инфоповод, благотворно влияющий на поднятие боевого духа как армии, так и гражданского населения. Однако, успокаивает своих читателей автор статьи, «даже самый лучший танк в мире все еще не является чудо-оружием». Поэтому сдаваться на Украине пока рано.

Дабы подсластить пилюлю от неприятной потери, Forbes уверяет читателей, что по данным открытых источников «за последние 24 месяца в России было уничтожено более 3 000 танков, включая несколько высоко оцененных танков Т-90, а Кремль потерял в ходе боевых действий больше танков, чем имелось в его арсеналах до начала войны».

Российские военные, по мнению американского журналиста, из-за этого были вынуждены переоборудовать и модернизировать старую бронетехнику времен Холодной войны.

Кроме того, журналист Питер Сучье уверен, что потеря одного танка Abrams вряд ли может сравниться с недавними потерями российской стороной самолета-разведчика А-50 или ракетного крейсера «Москва». Впрочем, как справедливо замечает тот же журналист, до взятия Авдеевки уничтожение отдельного танка, пусть даже и американского, по масштабу события также не дотягивает.

В другой статье Forbes журналист Дэвид Экс призывает не скорбеть раньше времени по украинской 47-й бригаде.

Ведь несмотря на неприятную потерю, в строю подразделения до сих пор остаются порядка 30 машин Abrams M1A1, а в целом — по оценкам редакции — украинские вооруженные силы, несмотря на потерю 700 танков за два года, по-прежнему располагают еще 2000 танков.

«Это, по крайней мере, столько же танков, сколько было до нападения русских в феврале 2022 года. Сотни подаренных танков и еще сотни захваченных российских танков с лихвой восполнили потери на поле боя. Не обращайте внимания на российскую пропаганду, празднующую эту первую потерю М1. Ни один танк не является неуязвимым. И почти все танки особенно уязвимы для атак сверху (…) в войне, где каждая сторона запускает десятки тысяч беспилотников в месяц, а средства ПВО и электронные помехи не успевают за ними, ни один танк не защищен», — заключает Дэвид Экс.

Журнал Military Watch Magazine подтверждает уничтожение M1A1 Abrams, добавляя, что танк был обстрелян беспилотником-камикадзе одноразового использования, а затем получил как минимум одно попадание из переносного противотанкового гранатомета, после чего моторный отсек боевой машины был охвачен огнем, а отсек с боеприпасами выгорел.

В материале также отмечается, что танк M1A1 Abrams продемонстрировал лишь очень ограниченную живучесть даже в условиях боевых действий гораздо меньшей интенсивности, например, в ходе операций в Ираке. Тем более, что отсутствие брони из обедненного урана остается ключевым отличием между моделями, экспортируемыми на Украину, и теми, что стоят на вооружении армии США.

В целом, американские медиа отреагировали на потерю первого M1A1 Abrams стоически.

К тому, что американская бронетехника так или иначе будет выбиваться русскими, в журналистском сообществе США, судя по всему, были готовы. Однако тот факт, что уничтожение «Абрамса» предпочли проигнорировать американские общественно-политические издания первой величины тоже можно счесть своего рода реакцией. Если не замечать неудобного события — значит, его попросту нет. Очень удобно.