Конгресс США оказался на перепутье из-за раскола по украинскому вопросу. Уже полгода — с сентября 2023 года — американские законодатели не могут согласовать новые транши Украине. Лишь в последнее время в Конгрессе начались какие-то подвижки — да и то будущее траншей продолжает оставаться туманным. Как и перспективы самой Украины в затяжной войне на истощение с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

В последний раз конгрессмены и сенаторы согласовывали пакет помощи Украине больше года назад — в далёком декабре 2022 года. Демократы тогда торопились, пытаясь спешно утвердить выделение новых траншей до начала работы новой сессии Конгресса. Ведь в ней демократы уже теряли большинство, а фракция изоляционистов и сторонников Дональда Трампа среди республиканцев резко усиливалась.

Тогдашнего украинского бюджета в 45 миллиардов долларов хватило примерно на год — вплоть до декабря 2023-го. Уже в сентябре стартовали слушания по поводу выделения новых порций денег, но им помешал аппаратный кризис в Конгрессе. Недовольные бюджетными «договорняками» с Белым домом республиканцы объявили вотум недоверия своему же спикеру Кевину Маккарти. И отправили того в отставку.

На несколько месяцев работа Конгресса была де-факто заморожена — пока республиканцы определялись с кандидатурой нового спикера. После долгих баталий им стал малоизвестный конгрессмен от Луизианы и представитель правой фракции республиканцев Майк Джонсон. С ним у украинских лоббистов не было вообще никаких контактов. И убедить его протащить в Конгрессе новые транши Киеву оказалось проблематично.

Украинские лоббисты отчаянно пытались заставить Конгресс согласовать очередной бюджет под Украину в декабре — до Рождества. Но успехом это не увенчалось. Затем прошёл лихорадочный январь в Вашингтоне, когда законодателям пришлось спешно принять новый федеральный бюджет, лишь бы избежать шатдауна и приостановки работы правительства. В этот момент было совсем не до Украины.

Республиканцы придумали хитрую схему — привязать выделение траншей Киеву к разрешению миграционного кризиса на южной границе США.

Ведь её за три года президентства Джо Байдена взяли штурмом аж 10 миллионов нелегалов. Причём темпы притока мигрантов только растут — в декабре 2023 года сразу 300 тысяч нелегалов пересекли южную границу. Это вызвало брожения внутри Америки и конфликт Техаса с федеральным центром. Также возник гуманитарный кризис в Нью-Йорке, куда техасские республиканцы массово депортируют мигрантов.

Сенат долго и упорно пытался выработать проект миграционной реформы.

Итогом стал очень странный документ, который никак миграционный кризис не разрешает, а только усугубляет его. Предлагалось разрешить въезд до 8500 нелегалов в сутки в США — это примерно 3 миллиона человек в год. Только если эта цифра превышена, президент США обязан закрыть границу и остановить приём мигрантов. Фактически это означало бы легализацию границы в статусе настежь открытой. Границы, которую пересекает «сборная солянка» со всего мира. Включая реальных террористов.

Республиканцы восстали против такой реформы и заблокировали её принятие в Сенате. Автоматически подвис вопрос и о военных траншах.

Ястребы требовали согласовать их вне зависимости от миграционной реформы, а прагматики и изоляционисты понимали, что это будет очень плохо смотреться в глазах американцев. Мол, законодатели готовы вести бесконечные войны, но не могут решить актуальные проблемы США.

Сторонники Трампа на протяжении целой недели устраивали в Сенате так называемый «филибастер».

Они блокировали трибуну своими выступлениями и не давали принять ни одно решение. Но в конце концов законодатели выдохлись, и Сенату 70 голосами против 29 всё же удалось согласовать билль о выделении военных траншей.

Сам законопроект предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов зарезервировано под Украину, 14 миллиардов для Израиля ещё 9 пойдут на обустройство сектора Газа. Оставшиеся суммы рассчитаны на перевооружение армии Тайваня и военное сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Украинские 60 миллиардов тоже распределяются по разным программам. Ровно половина пойдёт напрямую в бюджет Пентагона на восполнение запасов оружия, которые были спущены на Украине и в Израиле. Речь идёт о запасах снарядов, артиллерии, ракетных систем вроде HIMARS, а также всего остального.

Ведь одних только американских снарядов на Украине было истрачено более 2,5 миллионов. И у США остаётся лишь неприкосновенный запас в 1-1,5 млн. Поэтому Пентагон в последние месяцы отправлял только то, что успел произвести — примерно по 28 тысяч снарядов в месяц. Хоть этого и хватает Украине на 1-2 недели боевых действий.

Кроме того, 14 миллиардов будут выделяться Украине в виде новых траншей.

Сумма совсем небольшая, если учитывать, что она рассчитана на срок вплоть до сентября 2025 года — лишь по 800 миллионов в месяц. Это совсем не те средства, который предоставлялись в 2022 году или в начале 2023-го, когда Киев яростно готовили к «контрнаступу».

Остальное — это деньги на обучение украинцев на Западе, прямые финансовые вливания в украинский бюджет и гранты странам Восточной Европы на закупку американского оружия вместо того, что они спустили на Украине.

Фактически речь уже не идёт о победе Киева на поле боя — в это никто из стратегов Пентагона больше не верит. Нынешние транши — отчаянная попытка удержать украинский фронт от обрушения в преддверии выборов в США, что похоронит президентство Байдена.

Однако вопрос о выделении денег до сих пор до конца не решён.

Ведь теперь украинским лоббистам предстоит как-то убедить нижнюю палату и спикера Джонсона их тоже утвердить. С этим сразу просматриваются проблемы — Майк Джонсон наотрез отказался оперативно рассматривать билль с траншами. Сейчас он разрабатывает свой проект миграционной реформы, который резко ужесточит контроль за нелегальной миграцией. Только в случае его принятия есть шансы на выделение траншей Украине.

Впрочем, демократы вряд ли согласятся как-то бороться с нелегалами. Ведь это — дешёвая рабочая сила для крупного бизнеса, который щедро осыпает демократов деньгами. И будущие «новые американцы», которые со временем могут стать электоратом Демпартии. Так что миграционный кризис вряд ли удастся разрешить вплоть до выборов в ноябре.

Соответственно, в подвешенном состоянии остаётся и вопрос траншей.

Трамп активно давит на Конгресс, требуя ничего не согласовывать. Он действует исходя из своих интересов, ведь крах украинского фронта и киевского режима подорвёт позиции Байдена. И тогда Трампу будет сильно проще одержать победу в президентской гонке.

А изоляционисты и сторонники Трампа в Конгрессе угрожают начать процедуру отзыва спикера Майка Джонсона, если тот выставит на голосование законопроект о внешних траншах. Он отлично понимает шаткость своего положения и поэтому не торопится.

При этом общественное мнение в США уже отворачивается от Украины. Большинство американцев — и две трети республиканцев — выступают против выделения новых траншей. А 56% населения США хочет заниматься внутренними проблемами, а не вести бесконечные войны по всему миру.

И это ещё без учета эффекта недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое посмотрели десятки миллионов американцев.

Общественное мнение играет свою роль, поэтому, например, даже ярый ястреб-русофоб Линдси Грэм голосовал в Сенате против выделения траншей. Хотя не так давно он ездил в Киев и называл убийство русских солдат «выгодной инвестицией» для США. Он не просто так переобулся в воздухе — просто население его штата Южная Каролина уже против спонсирования киевского режима.

Ростом изоляционистских настроений в США активно пользуется Трамп, который критикует и конфликт на Украине, и необходимость существования блока НАТО. Это выводит из себя либеральных элитариев по обе стороны Атлантики. Но они не могут остановить центробежные процессы — с возможной победой Трампа и успехом правых изоляционистов-евроскептиков во многих странах Европы, что может подорвать шатающийся статус-кво в Вашингтоне и Брюсселе.