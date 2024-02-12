30 января в Госдуму внесен законопроект, включающий гражданских жен участников СВО в число получателей выплат за погибших бойцов. Его принятие позволит подругам погибших или пропавших без вести участников СВО подтвердить свой фактический брак и получить госвыплаты. Таким образом предполагается защитить интересы существующих, но не оформленных в должном порядке семей.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно документу российские суды смогут подтверждать брак, если гражданские супруги вели совместное хозяйство, жили вместе не менее трех лет. Если у пары родился совместный ребенок, то достаточно будет года совместного проживания. Датой заключения брака в этом случае будет считаться день, когда мужчина и женщина начали жить вместе.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Впервые о поддержке гражданских жен участников спецоперации на федеральном уровне всерьез высказался российский лидер Владимир Путин в декабре прошлого года. Он посчитал необходимым создать такой механизм поддержки вдов бойцов СВО, где будут учитываться интересы не только официальных, но и гражданских жен.

«На что хотел бы обратить внимание: надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями», — сказал тогда Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Теперь это обрело вид уже конкретной законодательной инициативы.

Жизнь вне брака

Совершенно очевидно, что в условиях новой реальности нам приходится тщательнее подходить к защите большого числа семей, где сыновья, мужья и братья отправились на фронт. Говоря именно о брачных отношениях, можно увидеть, что кто-то из бойцов СВО, уходя на фронт, уже был женат, кто-то аккурат перед отправкой успел оформить свои отношения, а некоторые по каким-то причинам не стали или не успели это сделать.

На просторах интернета можно насчитать тысячи историй, где женщины оказались в одиночестве и как бы «никем». Далеко не все эти рассказы могут претендовать на правдивость, однако мы разыскали реальных людей, которые попали в затруднительные ситуации.

Андрей и Екатерина прожили вместе практически двадцать лет, из которых 13 были в официальном браке. У семьи был вполне успешный цветочный бизнес, но примерно за год до начала СВО они приняли решение развестись, чтобы получить кредиты на развитие своего дела. Оказалось, что поодиночке, не будучи в браке, «выжать» из банка можно гораздо больше. При этом пара продолжала жить вместе, вести хозяйство — всё, как и прежде.

Примерно через полгода после начала СВО Андрей принял решение пойти на фронт добровольцем, а дома его осталась ждать любимая, но уже гражданская жена. В ходе выполнения боевых задач он трагически погиб. И все положенные выплаты получила мать бойца, с которой он долгое время даже не общался из-за многолетних конфликтов. Жене же не досталось ничего, кроме горя.

А вот у истории Евгения и Елены другой подтекст. Евгений развелся с предыдущей женой, но продолжал и поддерживать контакт, и содержать двоих детей. Даже ездил в свой старый семейный дом чинить котел, ставить забор. «Ну а как я могу допустить, чтобы мои дети в холоде спали?» — говорит он.

Его новая девушка Елена замуж выходить не спешила, да и любовью там, честно говоря, не пахло. Прожили они всего ничего, но сразу после принятия решения уйти служить Евгений решил зарегистрировать брак. Мотив был простым: обеспечить сохранность наследства для детей.

Он хотел снова расписаться с предыдущей женой, но та готовилась к свадьбе с новым избранником и совершенно резонно ответила, что понять такой шаг он не сможет. В результате Евгений сохранность квартир и дач обеспечил, только не совсем так, как думал.

После демобилизации боец благополучно вернулся домой. Спустя небольшое время его новая супруга, так и не принявшая реалии брака, решила развестись. При этом ей удалось отсудить практически всю совместную ипотечную квартиру и его загородный дом, который строился задолго до их отношений и в общем-то предназначался детям мужа.

Вроде бы никто не виноват и вроде все по закону, а ощущение несправедливости не покидает.

Слов недостаточно

Самым сильным аргументом для признания пары семьей будет подтверждение отцовства, даже если отец погиб. Как пояснила в беседе с ИА Регнум глава КСВО Юлия Белехова, общий ребенок, совместное хозяйство и показания свидетелей — самые сильные аргументы в пользу того, что гражданская супруга может претендовать на меры поддержки и выплаты от государства.

«Если нет совместного ребенка, необходимо через суд доказывать, что они ввели совместную хозяйственную деятельность и были в отношениях. Это достаточно серьезный процесс, длительный. Потому надо понимать, где пара просто не успела заключить брак, а где те, кто были вместе, но жениться и не собирались. Возникает вопрос: почему?» — отметила Белехова.

Вместе с тем юристы говорят, что на практике довольно сложно бывает доказать суду совместное проживание и ведение быта.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов в комментарии для ИА Регнум отметил, что такое явление, как «сожительство» или «гражданский брак» сейчас не воспринимается в суде наравне с официальным браком. С правовой точки зрения для гражданской жены не применяются те же протоколы действия в случае смерти супруга, как для официальной жены. И именно на урегулирование таких ситуаций и направлен законопроект.

«Каким образом доказывать, что они имели общее хозяйство и намеревались в будущем заключить брак? Как минимум, люди должны прожить долгое время вместе, не неделю или месяц», — отмечает адвокат. При этом он подчеркивает, что есть шанс появления недобросовестных людей, которые могут использовать новый закон в корыстных целях.

То есть должна быть четко сформулированная норма, на которую можно будет опираться в суде, чтобы юридически подтвердить факт отношений. Возможно, это будет целый перечень признаков и обстоятельств, доказательных факторов, которые в сумме и могут поставить знак равенства между гражданским и «настоящим» браком.

Но, скорее всего, каждый такой случай суд будет рассматривать в индивидуальном порядке, чтобы избежать наплыва охочих до денег мошенников.

Таким образом выходит, что у Андрея и Екатерины из нашей первой истории были бы большие шансы на то, чтобы их приравняли к «официалам», ведь пара вела совместный бизнес, что легко доказуемо. В доказательную базу также могла бы попасть и переписка с разговором о том, что решение разойтись принято только «на бумаге», а в реальности они продолжают быть парой.

«Единственное и главное, надо учитывать тот факт, что если у пары есть ребенок, то да, признавать супругами. Потому что это уже неоспоримо никаким образом. К тому же у нас рождение ребенка точно так же регистрируется в органах ЗАГС, и там указывается, кто отец», — подчеркнул адвокат.

В случае Марии и Александра, которые живут гражданским браком и воспитывают ребенка, если бы отца семейства призвали на службу, Мария могла бы смело претендовать на признание брака официальным.

Интересно, что о приравнивании гражданского брака к официальному уже говорили еще в 2018 году. Но позже в Госдуме передумали. По мнению депутатов, подобный законопроект не защитил бы права детей и женщин, а также вызывал сомнения с точки зрения укрепления социальных основ. Кроме того, было отмечено, что признаки брачных отношений размыты и сложно точно определить сроки сожительства.

«У нас законы, которые действительно направлены на людей, принимаются достаточно быстро в первом, втором, третьем чтении», — резюмирует Юлия Белехова, говоря о том, когда можно ожидать каких-либо результатов новой инициативы.

Закон един?

Как и всегда в подобных случаях, законодательные нормы, которые принимаются в интересах определенной социальной группы, неизбежно касаются и всех остальных. И тут возникает закономерный вопрос: а как быть «простым» гражданским женам, мужья которых не находятся в зоне боевых действий. У каждого ведь есть свои причины не состоять в зарегистрированном браке. Возможно, они также почувствуют несправедливость, ведь ситуации в жизни бывают разные.

История Марии и Александра насчитывает почти 12 лет гражданского брака. Но если она и хочет выйти замуж, то он категорически против официального оформления, потому что «не по душе ему такие вещи». Пара растит общего ребенка, ведет совместный быт, но случись что с отцом такого семейства, не на СВО, а просто в жизни, с чем останется его фактическая жена? И кто сможет сказать (и ей, и, если брать шире, всему обществу) что она «ниже сортом», чем жена бойца СВО?

А вот и другая сторона медали: Илья и Юлия вместе почти шесть лет. И если Илья в целом-то и не против свадьбы, то Юлия категорически против ЗАГСа (вторых семей ни у кого нет, причина не в этом). Обоих устраивает текущее положение дел в паре. Но что будет, если все гражданские отношения будут чуть ли не насильно приравнивать к официальным? Вступить в брак вынужденно? Или не вступать, потому что брак уже как бы и так признан по принципу «без меня меня женили»?

Здесь в настоящий момент вопросов больше, чем ответов. И готовящийся законопроект в текущем виде на них пока не отвечает.