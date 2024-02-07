1 февраля в полицию обратилась 33-летняя женщина из поселка Токсово Ленинградской области. Она заявила, что 25-летняя учительница младших классов с ноября прошлого года проявляла повышенное внимание и приставала к ее 11-летнему сыну.

Иван Шилов ИА Регнум

Известно, что педагог стала классной руководительницей у подростка в сентябре 2023 года, а уже в октябре мальчик понял, что учительница ему нравится. Ребенок стал оказывать ей различные знаки внимания, а преподаватель, в свою очередь, начала принимать ухаживания.

Мама мальчика пожаловалась на неоднозначную переписку с учительницей в соцсетях, которую нашла у ребенка. Она также рассказала, что педагог якобы трогала ее ребенка и разрешала себя гладить.

После этой жалобы учительницу задержали, сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность.

Задержанная — уроженка Амурской области, проживающая в Мурино. Известно, что в 2019 году она закончила педагогический колледж, работала в школе Санкт-Петербурга и воспитателем в Кудрово.

Уже спустя пару дней учительница заявила, что с мальчиком у нее ничего не было, а первые показания она дала под давлением следователя.

Ее родные также подтвердили то, что именно мальчик начать проявлять знаки внимания еще в прошлом году, а девушка уклончиво отвечала на сообщения в соцсетях, дабы не травмировать психику ребенка. Коллеги учительницы, узнав о нездоровом интересе мальчика, вызвали его маму для разбирательств. Конфликт был улажен.

Однако спустя пять месяцев после этой истории мама школьника увидела их переписку, после чего и написала заявление в полицию.

Согласно сообщению «МК», следователь во время допроса без адвоката убедила девушку написать объяснительную. Якобы после этого педагогу дадут лишь «административку» и отпустят через несколько дней. Но, получив необходимое объяснение, следователь всё же возбудила уголовное дело и выступила с ходатайством об аресте. «Сажать» педагога в итоге не стали, но под домашний арест отправили.

Только денег недостаточно

В любые времена «неуставные» отношения педагога и ребенка всегда находятся в категории «из ряда вон». В виновности или невиновности учителя в каждом конкретном случае должны разбираться следствие и суд, а не соцсети и «возмущенные граждане». Однако резонанс, который вызвал этот случай, заставляет говорить, в первую очередь, о проблемах в образовательном процессе, вне зависимости от итога конкретной истории.

И первый вопрос — «качество» тех, кто идет в педагоги. Исторически сложилось так, что конкурс в педагогические вузы, мягко говоря, невысок, то есть туда проще всего попасть даже с самыми низкими баллами. Такой подход приводит к тому, что в профессии оказывается много случайных людей, которым институты не в силах привить осознание того, что работа с детьми — это совершенно особый труд.

Этой профессией нужно жить, а не сводить ее к заполнению журналов и механическому вдалбливанию информации в головы учеников. Однако зачастую в педагогических вузах будущих носителей знаний не учат решать конфликтные ситуации. Зато муштруют на написание методичек. И это часть другой глобальной проблемы — неумение системы образования готовить выпускников вузов к реальной жизни и нюансам профессии. И касается это не только педвузов — проблема системна.

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что ситуация в педагогике понемногу всё-таки встает на верный путь и меняется в лучшую сторону. А старая присказка «ума нет — иди в пед» безвозвратно уходит в прошлое.

Так, доктор педагогических наук Евгений Ямбург считает, что если еще совсем недавно в учителя шли все подряд, то сейчас в педагогические вузы пошли ребята, у которых сто баллов по ЕГЭ, победители олимпиад и городских, и федеральных.

«Профессия на самом деле очень интересная, плюсом стали те меры, которые приняли в ряде регионов по оплате. Конечно, можно сердце отдавать детям, но есть и другие органы, желудок, например», — отметил в беседе с ИА Регнум Ямбург.

Мотивов для того, чтобы работать учителем, стало предостаточно — это и различные меры господдержки, и более высокая зарплата, и различные стимулирующие выплаты. В целях повышения престижа профессии 2023 год был Годом педагога.

Конечно же, лучшие дотации для педагогов — в Москве и Санкт-Петербурге. А что касается регионов, где всё менее радужно, то там положение надо выправлять, если мы хотим получить на выходе достойного педагога, а не бездушного человека-машину, который механически заполняет журналы, считает эксперт.

При этом в некоторых школах доходит до того, что одиннадцатиклассники ведут уроки в начальной школе — настолько печальная ситуация с кадрами, добавляет Евгений Ямбург. Такие моменты также формируют искаженное восприятие учителя детьми и негативно влияют на взаимоотношения учеников и педагогов.

«Есть регионы, где днем с огнем учителя не сыщешь. Потому что, например, в том же Екатеринбурге, чтобы заработать 25 тысяч рублей, учитель должен 30 часов отвести, а ведь надо лекарства покупать, ипотеку выплачивать и так далее», — говорит эксперт, отмечая, что все же определенные шаги в правильном направлении делаются.

Например, программа «Сельский учитель», о которой заявил президент, продлена до 2030 года. Благодаря такой программе есть большой шанс на то, что молодые и достойные специалисты осядут в этих сельских школах.

Кроме того, в регионах из-за нехватки квалифицированных кадров частенько учителя в школах уставшие и «затюканные». Из недостатка квалификации и общей загруженности и вытекает то, что учитель не в силах выстроить адекватные отношения с учеником.

Порой выходит, что сейчас у человека, который пошел в педагогику, на первом месте заботы о заработке, чтобы выжить, а уже потом думы о том, как выстраивать границы с учениками. В основном такая проблема касается отдаленных регионов и небольших сел. Решить этот вопрос, помимо обязательного повышения заработной платы у учителей, могли бы помочь специальные программы, где еще в учебном заведении будущего педагога научат грамотно выстраивать отношения «ученик — учитель».

«Вышел сейчас профессиональный стандарт. Я был во главе группы разработчиков. Где новые компетенции для учителя прописаны. И работа по их обучению в вузах началась», — резюмирует Евгений Ямбург.

Границы важны

Говоря про отношения учителей и учеников, нельзя забывать о том, что один из ключевых моментов — это правильно выбранная дистанция. Учитель, педагог — это не столько про профессию, ремесло и способ заработка, сколько про призвание и общественную миссию.

Если вспомнить стандартного учителя времен СССР, это суровая женщина лет 50–60 со строгим пучком на голове и в одежде серых оттенков. Учителей уважали, их помнили всю жизнь, к ним ходили на юбилеи, навещали и приводили учиться уже своих детей, а порой и внуков.

Однако в какой-то момент из-за желания «быть на одной волне» с учениками учителя, особенно молодые и неопытные, сокращают ту заветную дистанцию. И из профессионалов превращаются в «своих парней», рядом с которыми дозволено почти всё.

Психологи рекомендуют выстраивать границы сразу. Причем заниматься этим должен учитель, как старший, который как раз и несет ответственность за формирование сознания школьника.

Да, процесс построения таких границ часто бывает болезненным. И «замордованные» различными ограничениями и механическими функциями учителя боятся, чтобы их твердая позиция не нанесла ученику психологическую травму. Однако корректное, но твердое указание на рамки дозволенного — это не травма.

Нужно, однако, понимать, что установка таких границ действительно часто бывает обидной, отмечает в беседе с ИА Регнум психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Тимофей Калинин. Однако учителям стоит твердо, но без агрессии сообщить, что выходящее за рамки поведение ученика неприемлемо.

Говорят психологи и о том, что необходимо проводить тестирование сотрудников образовательных учреждений. Нужно четко представлять, кто работает с детьми, как этот педагог умеет выстраивать отношения, какие у него есть яркие черты характера и наклонности, которые необходимо развивать. Или, наоборот, корректировать.

Гарантированно разглядеть психологические особенности сложно, отмечает вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Тут необходима продолжительная и глубокая работа, качественные исследования. Но даже во время их проведения есть риски, так как поведение испытуемого может меняться в процессе.

«Человек может находиться в одном состоянии в процессе тестирования, потом на фоне каких-то провоцирующих факторов или изменений на разных уровнях — на психологическом, биологическом или социальном — может меняться и состояние», — пояснил эксперт, добавив, что все эти методы — скорее профилактика без каких-либо гарантий.

«Это как сито с крупными ячейками. Через него все равно будет проходить часть людей с невыявленными негативными характеристиками», — говорит Ковпак.

Тем не менее школьным администрациям стоит рассматривать любые инциденты как сигнал к тому, что надо заниматься не только мониторингом «на входе», то есть при приеме на работу педагога, но и смотреть на его поведение в процессе работы, на взаимодействие с коллективом. И сделать эту работу всеобъемлющей и системной.

Результаты регулярной и комплексной общей (а не формальной) оценки деятельности педагога могут стать и своего рода маркером соответствия учителя своей миссии. Зачем он пришел в школу, как он оценивает свои взаимоотношения с детьми? Не стоит ли ему, в конце концов, поменять профессию? Неотъемлемой частью таких тестирований могут быть и регулярные сессии с психологами.

Еще один «слой» проблемы видит заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Он считает, что всегда надо иметь представление о том, какая атмосфера царит в школе. Ведь, по его мнению, учебные заведения могут и не хотеть замечать «нехорошие сигналы».

По мнению эксперта, в некоторых образовательных учреждениях администрация потворствует выходящей за обычные рамки атмосфере. И на таком фоне поведение отдельного человека не выглядит особенно вызывающим. Тогда как в любом другом месте это сразу стало бы заметным.

Эксперт также поддержал точку зрения, согласно которой с детьми надо вести себя внимательно и уметь находить общий язык, но при этом придерживаться дистанции, не забывая, кто учитель, а кто ребенок.