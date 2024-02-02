Отставка Гарибашвили: переиграл ли Запад Россию в Грузии
В начале этой недели неожиданное известие пришло из Тбилиси. В отставку подал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он известен своим прагматичным подходом к отношениям с Россией и подвергался за это давлению Запада. Означает ли уход премьера смену Грузией внешнеполитического курса.
Несмотря на свой юный для должности премьера возраст, Ираклий Гарибашвили весьма опытный политик.
Еще в 2012 году он уже занимал пост министра полиции в правительстве бизнесмена Бидзины Иванишвили. Тогда ему было меньше 30 лет. Уже через год Иванишвили сделал его своим преемником. Гарибашвили возглавил кабмин в 31 год, став самым молодым премьером в мире на то время. Спустя еще три года он объявил о своей отставке и пропал из политики, занявшись бизнесом.
На олимп власти Гарибашвили вернулся в очень трудное для Грузии время.
В июне 2019 года в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия, способствовавшая улучшению двусторонних отношений с Россией, испорченных войной в Южной Осетии и Абхазии. По формату мероприятия председатель ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента.
Сторонники одиозного экс-президента Михаила Саакашвили, которому Зеленский вернул гражданство Украины и даже предложил пост, нашли в этом повод для антироссийских протестов.
Вспыхнули массовые беспорядки. Антироссийские митинги переросли в требования отставки правительства. Саакашвили призвал митингующих «поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили». Некоторые из протестующих начали громить офис правящей партии. В конечном итоге ушли председатель парламента Ираклий Кобахидзе, глава кабмина Мамука Бахтадзе, сменивший его министр внутренних дел Георгий Гахария.
Правящей «Грузинской мечте» и её лидеру Иванишвили пришлось искать более-менее приемлемую кандидатуру, чтобы утихомирить продолжавшиеся уже третий месяц беспорядки.
Тогда-то в политику вернулся Гарибашвили.
8 сентября 2019 г. его назначили министром обороны в правительстве Гахарии, но это была лишь подготовка к должности премьер-министра, на которую Гарибашвили утвердили в феврале следующего года.
Правление Гарибашвили позволило успокоить страсти, однако ненадолго. Давление оппозиции при поддержке западных НКО не утихало. Первым серьезным испытанием стали выборы в органы местной власти.
За день до их проведения, 1 октября 2022 года, не сумевший добиться хоть какого-то успеха на Украине Саакашвили вернулся в Грузию. Он рассчитывал, что его появление придаст импульс оппозиции. Поскольку против него уже было заведено уголовное дело, Саакашвили сразу посадили. Оппозиционер рассчитывал, что, даже находясь в заключении, сможет оказывать влияние на политику и статус «сакральной жертвы» даст толчок переменам.
Однако «Грузинская мечта» выстояла и победила.
Впоследствии тема Саакашвили стала жупелом в руках США и Европейского союза для новых попыток раскачать Грузию.
Гарибашвили не ставил под сомнение европейский курс, но начал нормализовать пошатнувшиеся в результате политического кризиса связи с Россией. Причем этому не сумела помешать даже военная операция России на Украине. Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям, аргументируя это тем, что власти страны не хотят уничтожать собственную экономику.
В декабре 2022 года Гарибашвили раскритиковал «партию войны» за то, что она мотивирует и вербует грузин на участие в войне на стороне Украины. Тогда же Москва и Тбилиси начали работать над восстановлением авиасообщения, прерванного после инцидента с депутатом Гавриловым.
Европу раздражало, что Грузия не примыкает к антироссийской коалиции и не проявляет солидарности с ЕС и НАТО. Несмотря на евроориентированность и реформы, Брюссель никак не поощрял Грузию.
По рекомендации Еврокомиссии в конце 2022 года саммит ЕС не предоставил республике статус кандидата в члены союза, хотя наградил им Украину и Молдавию.
Более того, Брюссель выжидал момента, чтобы скинуть Гарибашвили. В марте 2023 года в Грузии начались массовые протесты из-за закона об иноагентах. Оппозиция и ЕС обвинили власти в том, что они скопировали данный закон у России и Гарибашвили закручивает гайки. Эти события стали головной болью для сорокалетнего премьера. Правящая партия в итоге отозвала законопроект.
Весь 2023 год шла упорная борьба за удержание власти.
Оппозиция при финансовой поддержке Запада делала всё, чтобы запустить «майдан». Правительство Грузии обвинили западные НПО, в частности USAID, в подготовке госпереворота.
Упорство заговорщиков росло по мере того, как Гарибашвили продвигал нормализацию отношений с Россией.
Москва по достоинству оценила прагматичный курс Тбилиси во время СВО. В мае прошлого года Владимир Путин подписал указ, отменивший запрет на прямые перелеты в Грузию, и установил безвизовый режим с республикой. Евросоюз с завистью наблюдал за тем, как самолеты курсируют между Москвой и Тбилиси.
Около двух лет Брюссель манипулировал европейскими перспективами Грузии.
На личных встречах с руководством республики глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель давали понять, что требуется от Грузии.
Первое — «деполяризация политической системы» с расширением прав оппозиции, освобождением Саакашвили и либерализацией политики в отношении ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Второе — реакция на «агрессию» России на Украине.
Но Гарибашвили не поддался уловкам Брюсселя, и в ЕС росло понимание, что они сами толкают Грузию «в объятия Путина». Именно поэтому в конце 2023 года Евросоюз снизошел до того, чтобы даровать Тбилиси долгожданный статус кандидата. Но тут же ему указали на иерархию, поощрив антироссийские Украину и Молдавию стартом переговоров о членстве — более высокой ступенью интеграции.
Отставка Гарибашвили 29 января, с одной стороны, кажется противоречивым событием.
Ведь молодой премьер сумел вывести страну из кризиса, грамотно балансировал между Россией и Западом, не позволил в угоду чуждым интересам обрушить экономику, сохранил власть «Грузинской мечты» и при этом продолжил евроинтеграцию.
В то же время разбирающиеся в грузинской политике эксперты скажут, что уход Гарибашвили с должности премьера на должность лидера партии точно не понижение, а может, даже повышение.
В 2024 году в стране состоятся парламентские выборы. Грузия — парламентская республика, где победу определяет популярность скорее не лидера, а партии. Продемонстрировавший хорошие результаты за время своего второго срока Гарибашвили, вероятно, рассматривается Иванишвили в качестве опытного политика, способного поднять рейтинги «Грузинской мечты».
На время электорального процесса место премьера должен занять бывший председатель правящей партии Кобахидзе. Если мыслить примитивно, то можно всё свести к тому, что страна находится под контролем олигарха Иванишвили и от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Но заслуги Гарибашвили за эти неполные пять лет подчеркивают, что рокировка имеет конкретную политическую цель — выиграть выборы и сохранить проводимый им курс.