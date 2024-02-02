В начале этой недели неожиданное известие пришло из Тбилиси. В отставку подал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он известен своим прагматичным подходом к отношениям с Россией и подвергался за это давлению Запада. Означает ли уход премьера смену Грузией внешнеполитического курса.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на свой юный для должности премьера возраст, Ираклий Гарибашвили весьма опытный политик.

Еще в 2012 году он уже занимал пост министра полиции в правительстве бизнесмена Бидзины Иванишвили. Тогда ему было меньше 30 лет. Уже через год Иванишвили сделал его своим преемником. Гарибашвили возглавил кабмин в 31 год, став самым молодым премьером в мире на то время. Спустя еще три года он объявил о своей отставке и пропал из политики, занявшись бизнесом.

На олимп власти Гарибашвили вернулся в очень трудное для Грузии время.

В июне 2019 года в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия, способствовавшая улучшению двусторонних отношений с Россией, испорченных войной в Южной Осетии и Абхазии. По формату мероприятия председатель ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента.

Сторонники одиозного экс-президента Михаила Саакашвили, которому Зеленский вернул гражданство Украины и даже предложил пост, нашли в этом повод для антироссийских протестов.

Вспыхнули массовые беспорядки. Антироссийские митинги переросли в требования отставки правительства. Саакашвили призвал митингующих «поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили». Некоторые из протестующих начали громить офис правящей партии. В конечном итоге ушли председатель парламента Ираклий Кобахидзе, глава кабмина Мамука Бахтадзе, сменивший его министр внутренних дел Георгий Гахария.

Правящей «Грузинской мечте» и её лидеру Иванишвили пришлось искать более-менее приемлемую кандидатуру, чтобы утихомирить продолжавшиеся уже третий месяц беспорядки.

Тогда-то в политику вернулся Гарибашвили.

8 сентября 2019 г. его назначили министром обороны в правительстве Гахарии, но это была лишь подготовка к должности премьер-министра, на которую Гарибашвили утвердили в феврале следующего года.

Правление Гарибашвили позволило успокоить страсти, однако ненадолго. Давление оппозиции при поддержке западных НКО не утихало. Первым серьезным испытанием стали выборы в органы местной власти.

За день до их проведения, 1 октября 2022 года, не сумевший добиться хоть какого-то успеха на Украине Саакашвили вернулся в Грузию. Он рассчитывал, что его появление придаст импульс оппозиции. Поскольку против него уже было заведено уголовное дело, Саакашвили сразу посадили. Оппозиционер рассчитывал, что, даже находясь в заключении, сможет оказывать влияние на политику и статус «сакральной жертвы» даст толчок переменам.

Однако «Грузинская мечта» выстояла и победила.

Впоследствии тема Саакашвили стала жупелом в руках США и Европейского союза для новых попыток раскачать Грузию.

Гарибашвили не ставил под сомнение европейский курс, но начал нормализовать пошатнувшиеся в результате политического кризиса связи с Россией. Причем этому не сумела помешать даже военная операция России на Украине. Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям, аргументируя это тем, что власти страны не хотят уничтожать собственную экономику.

В декабре 2022 года Гарибашвили раскритиковал «партию войны» за то, что она мотивирует и вербует грузин на участие в войне на стороне Украины. Тогда же Москва и Тбилиси начали работать над восстановлением авиасообщения, прерванного после инцидента с депутатом Гавриловым.

Европу раздражало, что Грузия не примыкает к антироссийской коалиции и не проявляет солидарности с ЕС и НАТО. Несмотря на евроориентированность и реформы, Брюссель никак не поощрял Грузию.

По рекомендации Еврокомиссии в конце 2022 года саммит ЕС не предоставил республике статус кандидата в члены союза, хотя наградил им Украину и Молдавию.

Более того, Брюссель выжидал момента, чтобы скинуть Гарибашвили. В марте 2023 года в Грузии начались массовые протесты из-за закона об иноагентах. Оппозиция и ЕС обвинили власти в том, что они скопировали данный закон у России и Гарибашвили закручивает гайки. Эти события стали головной болью для сорокалетнего премьера. Правящая партия в итоге отозвала законопроект.

Весь 2023 год шла упорная борьба за удержание власти.

Оппозиция при финансовой поддержке Запада делала всё, чтобы запустить «майдан». Правительство Грузии обвинили западные НПО, в частности USAID, в подготовке госпереворота.

Упорство заговорщиков росло по мере того, как Гарибашвили продвигал нормализацию отношений с Россией.

Москва по достоинству оценила прагматичный курс Тбилиси во время СВО. В мае прошлого года Владимир Путин подписал указ, отменивший запрет на прямые перелеты в Грузию, и установил безвизовый режим с республикой. Евросоюз с завистью наблюдал за тем, как самолеты курсируют между Москвой и Тбилиси.

Около двух лет Брюссель манипулировал европейскими перспективами Грузии.

На личных встречах с руководством республики глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель давали понять, что требуется от Грузии.

Первое — «деполяризация политической системы» с расширением прав оппозиции, освобождением Саакашвили и либерализацией политики в отношении ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Второе — реакция на «агрессию» России на Украине.

Но Гарибашвили не поддался уловкам Брюсселя, и в ЕС росло понимание, что они сами толкают Грузию «в объятия Путина». Именно поэтому в конце 2023 года Евросоюз снизошел до того, чтобы даровать Тбилиси долгожданный статус кандидата. Но тут же ему указали на иерархию, поощрив антироссийские Украину и Молдавию стартом переговоров о членстве — более высокой ступенью интеграции.

Отставка Гарибашвили 29 января, с одной стороны, кажется противоречивым событием.

Ведь молодой премьер сумел вывести страну из кризиса, грамотно балансировал между Россией и Западом, не позволил в угоду чуждым интересам обрушить экономику, сохранил власть «Грузинской мечты» и при этом продолжил евроинтеграцию.

В то же время разбирающиеся в грузинской политике эксперты скажут, что уход Гарибашвили с должности премьера на должность лидера партии точно не понижение, а может, даже повышение.

В 2024 году в стране состоятся парламентские выборы. Грузия — парламентская республика, где победу определяет популярность скорее не лидера, а партии. Продемонстрировавший хорошие результаты за время своего второго срока Гарибашвили, вероятно, рассматривается Иванишвили в качестве опытного политика, способного поднять рейтинги «Грузинской мечты».

На время электорального процесса место премьера должен занять бывший председатель правящей партии Кобахидзе. Если мыслить примитивно, то можно всё свести к тому, что страна находится под контролем олигарха Иванишвили и от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

Но заслуги Гарибашвили за эти неполные пять лет подчеркивают, что рокировка имеет конкретную политическую цель — выиграть выборы и сохранить проводимый им курс.