Госдума одобрила законопроект о запрете так называемых «наливаек», которые располагаются в жилых домах. Согласно документу, по большей части, под раздачу попадут магазины, которые на ночь «превращаются» в кафе в целях обхода ограничений торговли алкоголем.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наливайка» — просторечное название рюмочных, пивных и магазинов, где продают алкоголь, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Согласно новому закону, регионы сами смогут устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Также в их праве будет возможность регулировать время продажи алкоголя в точках общепита (за исключением ресторанов), которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что у российских регионов уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. «Теперь, после принятия решения о запрете «наливаек», у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — резюмировал он.

Законопроект был внесен в Государственную думу 13 ноября. Его авторами стали десятки депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации.

Они предложили внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В 2020 году в РФ запретили продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Ради интересов жильцов

По словам депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, данная мера «прямо сейчас» никого не коснется, так как закон действует через субъекты РФ, которые и будут принимать определенные решения. В любом случае потребует какое-то время, чтобы наладить весь процесс, внедрить работу закона.

«Условия, в каждом регионе — специфические. Например, в Санкт-Петербурге, я считаю, нельзя осуществлять продажу алкогольных напитков если вход в учреждение общепита — из двора», — сказала в беседе с ИА Регнум депутат.

Нужно понимать, что расположение в многоквартирных домах для бизнеса — всегда проблема, потому что он прежде всего жилой. Тут встает вопрос присоединения условной «наливайки» к сетям дома, санитарные моменты, запахи, и, конечно же, шум.

Так что большинство помещений не предназначены для точек продаж, не важно «наливайка» это или ресторан, считает Дмитриева. При этом «на первое место надо ставить мнение жителей, так как право на жилище и его безопасность гарантировано Конституцией», — подчеркнула она.

В связи со всем этим бизнесу придётся подстраиваться под новые реалии, понимать, что он находится в многоквартирном доме, соблюдать закон и учитывать все детали.

По мнению депутата, для любого рода ресторанного бизнеса нужно выделить отдельные зоны вроде фудмоллов, а не размещаться в жилых домах, как бы выгодно это не было.

Будут мимикрировать

Бизнес изначально воспринял эту инициативу не слишком оптимистично. В частности, идею не одобрил Минфин. Представители бизнеса считают, что запрет может навредить частному предпринимательству и увеличить процент нелегального оборота алкоголя.

Так, в декабре 2023 года замглавы Минфина Алексей Сазанов предложил на законодательном уровне определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от добросовестных предприятий общественного питания. Он посчитал, что неопределенность этого термина в рамках закона ставит распивочные на один уровень с ресторанами.

«У нас под одну гребенку — мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина, и «наливайка», которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку, вынести и продать. Мы их ставим под одну гребенку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать», — отметил Сазанов.

Еще в 2012 году региональным властям предоставили полномочия регулировать алкогольный рынок «на местах», так и появились «наливайки», сказал в беседе с ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Эксперт считает, что данная проблема зрела последние 11 лет, но власти всё-таки приняли «половинчатое решение» и логичнее было бы ввести полный запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах.

«Всё-таки нужно было бы все полномочия передать на федеральный уровень», — считает он. Лизан также отметил, что остро встанет вопрос тех, кто получил лицензию, и она продолжает действовать. Кто-то наверняка попытается судиться, кто-то будет изворачиваться и мимикрировать под новое предприятие, а некоторые всё же смиренно последуют букве закона.

Кроме того, могут попасть под раздачу и «нормальные» заведения, которые соблюдают законы и не мешают жителям. «Поэтому, по всей видимости, и приняли решение не рубить все одним махом, а разрешили местным властям решать, кто «нормальный», а кому следует покинуть рынок», — подметил Лизан.

Но в любом случае всё будет упираться в жалобы местных жителей, или же их отсутствие. Никуда не денутся и риски переезда торговцев в соседний дом, тут уже ответственность ложится на плечи местных властей. При этом надо действовать довольно деликатно, чтобы не пострадали нормальные магазины и прочие заведения, резюмировал эксперт.

Вопрос культуры потребления

Алкоголь наносит огромный ущерб российской экономике, такое мнение выразил экономист Василий Колташов.

«Люди, которые постоянно употребляют алкоголь, это не самые лучшие сотрудники для предприятий, поскольку их внимание подчинено пагубной привычке. Когда заведения, разливающие алкоголь, находятся очень близко, это кажется простым решением для того, чтобы весело отдохнуть вечером», — отметил эксперт в беседе сИА Регнум.

Колташов считает, что в «стране не хватает высококвалифицированных кадров» как раз из-за того, что в регионах люди попросту спиваются.

В России в 2022 году впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Всего по стране его получили 54,2 тысячи пациентов, из них у 12,9 тысячи выявили «алкогольный психоз», об этом говорят данные Росстата опубликованные в конце декабря.

При этом до 2021 года в РФ в течение 10 лет число впервые выявленных людей с диагнозом «алкогольная зависимость» снижалось. В 2010 году под диспансерное наблюдение попали 153,9 тысячи таких пациентов, в 2021 году — 53,3 тысячи человек.

Так что принятие подобного закона вполне логичное и адекватное, считает Колташев. Он также подчеркнул, что наличие в стране всяких «наливаек» способствует прогрессированию алкогольной зависимости у людей. Вместе с тем, он выразил надежду, что под всеобщие «гонения» не попадут кафе и рестораны с хорошей репутацией.

«Они (кафе — прим. ред.) ведь продвигают совершенно другую культуру употребления продуктов и в том числе алкогольных напитков», — подметил экономист.