На минувшей неделе уполномоченный румынский орган наконец-то окончательно отказался от участия страны в «Евровидении-2024».

Nderim Kaceli / Keystone Press Agency / Global Look Press​ Группа WRS из Румынии во время выступления в финале «Евровидения 2022»

25 января в специальном заявлении для СМИ национальная телевещательная компания TVR главной причиной такого решения назвала «финансовые ограничения».

Нагрузка на телевизионную сеть сейчас действительно очень большая: изрядную сумму необходимо выложить за право трансляции приближающихся Олимпийских игр в Париже, давно назрела необходимость модернизации инфраструктуры канала, ключевой службы новостей.

По своей структуре и статусу TVR очень напоминает российский информационный холдинг ВГТРК. В его составе также функционирует несколько тематических и региональных телевизионных каналов. Компания находится под государственным контролем, наряду с рекламой важным источником средств для неё являются правительственные субсидии.

Между тем для участия в «Евровидении» TVR необходимо выложить весьма крупную по румынским меркам сумму в 180 тысяч евро. И это без учёта расходов на организацию национального отборочного конкурса, подготовки выступления в шведском Мальмё (где пройдёт «Евровидение-2024»), а также расходов по командированию туда весьма представительной делегации.

Ясно, что только лишь за счёт рекламы TVR данный проект не вытянуть. Ведь аудитория у песенного конкурса в Румынии невелика — всего около 3% телезрителей.

Соответственно решение вопроса о демонстрации румынского флага на «Евровидении-2024» прямо зависело от бюджетной субсидии. Отсутствие таковой стало молчаливым, но очень показательным политическим решением румынских элит.

Отношения Румынии и «Евровидения» не заладились ещё с первого выступления её граждан на песенном конкурсе.

В 1993 году, румынский дебют завершился на стадии отборочного раунда. Поэтому первое официальное выступление исполнителя из этой страны в финальной части конкурса состоялось только годом позже. Правда, он занял лишь 21-е место (из 25), и следующий год Румыния пропустила в силу дисквалификации по действовавшим тогда условиям.

Выступления в 1996, 1998, 2000 годах вновь стали провальными, из-за чего последующие за ними годы пришлось пропускать.

В 2005 году на киевском финале «Евровидения» посланцы дунайской республики достигли наивысшего своего результата — третьего места. Это достижение удалось повторить в 2010-м в Норвегии.

Кадр из видео Представительница Румынии Луминица Ангел в сопровождении группы Sistem с композицией «Let Me Try» заняла третье место

Конфуз случился незадолго до «Евровидения-2016».

TVR подверглась дисквалификации из-за накопившегося долга перед Европейским вещательным союзом в 10 миллионов евро.

Последние пять лет румын вновь преследуют неудачи.

За это время они четырежды не смогли отобраться в финальную часть конкурса. При этом в 2022 году Румыния оказалась в эпицентре скандала в связи с присуждением победы украинской рэп-группе Kalush Orchestra.

Результаты голосования румынского жюри не были учтены, и 12 баллов (максимально возможное число) от этой страны были отданы Украине (само жюри присудило их Молдове). Аналогичная ситуация тогда возникла с голосованием Азербайджана, Грузии и Черногории.

Но настоящий шок у многих румын вызвало выступление их соотечественника на ливерпульской сцене прошлогоднего «Евровидения».

18-летний Теодор Андрей появился в образе, который многие расценили как женский. Эксцентричная внешность, правда, не помогла ему избежать последнего места в полуфинале с нулём баллов.

Это вновь дало основание говорить о непрозрачности подведения итогов на «Евровидении».

«Я очень хорошо знаю, что румыны в диаспоре голосовали за нас. Нас поддерживало много иностранных фанатов. Поддержка была ошеломляющей» — заявлял этот певец.

Консервативные же круги в румынской политике посчитали выступление Теодора агрессивной попыткой продвижения ценностей ЛГБТ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данное обвинение имело большой резонанс, поскольку между официальным Бухарестом и структурами Евросоюза весьма сильны противоречия по вопросу легализации однополых браков.

Европейские чиновники настаивают на снятии ограничений для их заключения, для местных же лидеров выполнение данного требования равносильно политической смерти. Ведь в сравнении с другими жителями Евросоюза румыны отличаются большей приверженностью традиционным ценностям.

Финансово зависимое от Еврокомиссии правительство Румынии могло бы и дальше лавировать между «радужными» директивами Брюсселя и протестами консерваторов, но в 2024–25 годах в стране пройдёт череда выборов.

Кадр из видео Теодор Андрей

Между тем рейтинги правых партий и политиков в Румынии стремительно растут. Видимо, по этой причине было принято решение не накачивать рейтинги евроскептиков почти неизбежными скандалами вокруг участия в очередном конкурсе «Евровидения».

Ярким проявлением иного вектора информационной политики официального Бухареста в преддверии выборов стало открытие 26 января новой штаб-квартиры структурного подразделения национального медиахолдинга под названием TVR — Moldova.

Заметим, что, в отличие от телеканалов России, румынские телевизионные программы в Молдавии сейчас транслируются совершенно свободно. Более того, по межправительственному соглашению TVR — Moldova рекомендован для показа всеми кабельными сетями бывшей советской республики.

В конце нынешнего года румынский государственный телеканал для молдавской аудитории отметит своё десятилетие. Открытие нового офиса связано с его модернизацией.

Обратившийся по этому поводу к сотрудникам TVR — Moldova президент Румынии Клаус Йоханнис не преминул отметить, что борьба с «пропагандой и фейковыми новостями» России является основной задачей телеканала. Другое главное направление — «продвижение румынской идентичности» среди жителей Молдавии.

Показателем популярности в предвыборной Румынии «молдавской» темы является свежая инициатива вероятного следующего главы государства, нынешнего заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ. Он заявил, что готов «биться» за объявление европейской культурной столицей на следующий год наряду с румынскими Яссами и Кишинёва.

Что уж говорить о менее респектабельных политиках, для которых демонстрация карты «Великой Румынии» (в границах 1939 года) отнюдь не является чем-то предосудительным.

В любом случае активность западного соседа в информационном пространстве Республики Молдова в ближайший год будет лишь усиливаться. Ведь для Бухареста это пока явно успешная история, которую в год выборов гораздо выгоднее «продавать» своему избирателю, чем скандальное «Евровидение».