Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за споров о её полномочиях.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Предвзятые группы злоупотребляют основными принципами в своих узких интересах. Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана как часть этой грязной кампании», — заявили азербайджанские дипломаты.

Столь резкое по дипломатическим меркам заявление стало ответом на намерение ПАСЕ отказать Азербайджану в признании верительных грамот и полномочий делегации. Представители страны покинули заседание Ассамблеи в Страсбурге на неопределенный срок, обвинив ее в расизме, исламофобии и азербайджанофобии.

История взаимной неприязни

Демонстративному поступку предшествовала довольно длительная история.

В октябре прошлого года армянская делегация в ПАСЕ сообщила, что Ассамблея приняла резолюцию о ситуации в Нагорном Карабахе. В документе осуждались военные действия Азербайджана в регионе 19 сентября 2023 года. Тогда армянская сторона отметила, что в случае невыполнения Баку своих обязательств по допуску наблюдателей на выборы у ПАСЕ не будет выбора, кроме как оспорить его мандат на первой сессии в 2024 году. Что в итоге и произошло.

Европейские структуры всегда относились к Азербайджану с долей скепсиса. Соседняя по региону Грузия воспринималась ими как страна, близкая к демократии из-за реформ Михаил Саакашвили и стремления в Евросоюз. Армения с приходом к власти Никола Пашиняна тоже попала в орбиту евроинтеграции. А вот на Азербайджан смотрели, по большому счету, как на страну с авторитарным режимом.

Не считая первых двух коротких сроков пророссийского Аяза Муталибова и пантюркского Абульфаза Эльчибея, почти тридцать лет власть в стране находится в одних и тех же руках. С 1993 по 2003 год президентом Азербайджана был Гейдар Алиев, а следующие две декады — его сын Ильхам Алиев.

Европейскому союзу, ЕСПЧ, ОБСЕ, Совету Европы, ПАСЕ и другим «блюстителям демократии» очень уж не нравилось, когда у власти долго находится один и тот же лидер, особенно если это не страна Европы. Все эти тридцать лет Алиев и позднее его сын выстраивали вертикаль власти примерно так же, как и Владимир Путин в России.

Азербайджан, так же, как и Россия, в первые годы распада СССР находился в экономическом кризисе и стоял перед угрозой распада. Помимо проблемы Нагорного Карабаха существовал риск отделения лезгин на севере и талышей на юге. С этой точки зрения централизация власти имела под собой обоснования.

Но европейские правозащитники руководствовались далеко не государственными интересами стран, которых они критиковали. Почти после каждых выборов они выносили негативные резолюции, обвиняя власти в Баку в фальсификации результатов. На последних выборах президента 2018 года ПАСЕ, ОБСЕ и Евросоюз заявили о нарушениях и жестких ограничениях для оппозиции.

За год до того Совет Европы пригрозил Баку начать особую процедуру принуждения к исполнению вердикта Европейского суда по правам человека. Последний требовал освободить из тюрьмы лидера незарегистрированной «Республиканской партии» (ReAl) Ильгара Мамедова. Спустя пару месяцев после победных для Ильхама Алиева выборов оппозиционера действительно освободили.

Усилия официальных организаций поддерживали также независимые правозащитники и их фонды. Одной из самых громких инициатив стал призыв 45 представителей международных правозащитных организаций, политиков и экспертов из разных стран к европейским лидерам бойкотировать проходившие в 2015 году в Баку Европейские игры.

Терпение кончилось

Азербайджан долгое время терпел критику со стороны европейских политических структур. Приоритеты Баку находились в области не внутренней, а внешней политики. Поэтому страна считала достижением участие и в ПАСЕ, и в ОБСЕ, и в Совете Европы. Азербайджан использовал эти площадки для привлечения внимания международной и в особенности западной общественности к проблеме Карабаха.

Но хотя в официальных документах и ПАСЕ, и ОБСЕ имелись заявления и резолюции о территориальной целостности Азербайджана и необходимости возврата ему территорий, на деле никакой реальной пользы извлекать не удавалось. Минская группа под эгидой ОБСЕ при участии Франции, США и России не смогла сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.

Такая ситуация, в общем-то, устраивала европейский политикум. Азербайджан из-за карабахской проблемы обращался к ПАСЕ и ОБСЕ, а последние могли манипулировать этой зависимостью, чтобы добиваться от Баку внутриполитических перемен. Палку перегибать европейцы тоже не могли, так как Азербайджан уже начал снабжать ЕС нефтью через Турцию и готовился запустить поставки газа по планировавшемуся проекту TAP-TANAP.

Все поменялось в 2020 году.

Азербайджан, игнорируя все призывы ЕС, ОБСЕ и Совета Европы решить вопрос миром, начал войну с Арменией и вернул большую часть утраченных территорий. Во время самой войны из Евросоюза посыпались угрозы ввода нефтегазового эмбарго. Но Алиев не остановился.

И для себя самостоятельно Азербайджан добился прогресса. Нужда в европейских площадках и той же МГ ОБСЕ отпала. Вопрос теперь решался в региональном формате Россия-Азербайджан-Армения, что и было закреплено в трехстороннем заявлении по итогам 44-дневной войны. В то же время, вдобавок к теме «автократии» и отсутствию демократии, Европа получила новый рычаг давления на Баку.

Все последующие три года Европарламент и ПАСЕ принимали резолюции с критикой действий Азербайджана в отношении армян Карабаха и самой Армении. В конце 2022-го, после боестолкновений на границе они обвинили Азербайджан в оккупации территорий соседней страны.

В следующем году Совет ЕС и ПАСЕ заявили о блокаде Карабаха из-за блокирования Лачинского коридора. Последним аккордом давления Европы стали сентябрьские события того же 2023 года, когда Азербайджан взял под полный контроль весь Карабах. Обвинить Баку в оккупации собственных же международно признанных территорий невозможно. Но Европарламент и ПАСЕ обвинили Баку в насильственном изгнании карабахских армян, сравнив процесс с этнической чисткой.

Все предыдущие обвинения в нарушении прав человека Баку либо игнорировал, либо отрицал. Но когда Европа начала обвинять Азербайджан по всем направлениям карабахского кризиса, сдерживающие механизмы лопнули. Как уже отмечалось, Баку видел возможность добиться от ПАСЕ, ОБСЕ и ЕС помощи в решении конфликта в свою пользу. Но коль уж евробюрократы открыто пошли ровно в противоположном направлении, то о чем с ними дальше разговаривать?

Припомнить всё

Поводов для размежевания Азербайджан и Европы накопилось огромное количество.

Помимо решений панъевропейских структур, критичные заявления и решения поступали от МИДов стран-членов ЕС и парламентариев. Особую активность проявляла Франция, чей Сенат недавно призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана в связи с его осенней операцией в Карабахе. В 2020 году французский парламент признал независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Немцы и французы во время второй карабахской войны всерьез обсуждали введение санкций против Баку.

Одним словом, разрыв между Европой и Азербайджаном был неминуем. Последний спор Баку и ПАСЕ — лишь наглядное доказательство и проявление этого разрыва. Причем в этом событии сошлись как раз две главные точки разлома: внутри— и внешнеполитическая.

Азербайджан отказался пригласить наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы в феврале 2024 года. А ассамблея в ответ лишила азербайджанскую делегацию права голоса до конца января с правом продления санкции на весь год.

Заявляя о том, что Азербайджан покидает ряды ПАСЕ, делегация страны не только обвинила эту организацию в коррупции и этно-религиозной ненависти, но и связала решение с событиями в Карабахе.

«После исторической победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и насильственным сепаратизмом, а также восстановления его территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу <…> Делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — отмечается в заявлении.

Почему наблюдателей от Ассамблеи не хотят звать на выборы, понятно: европейцы все равно обвинят Алиева в авторитаризме и очередной нечестной победе. Решение же ПАСЕ в Баку увязывают больше не с претензиями по поводу неразвитой демократии, а с совершенно другими причинами.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения геополитики, то конфликт между ПАСЕ и Азербайджаном вполне ожидаем. Большинство в Ассамблее составляют представители стран ЕС. Армения при Пашиняне взяла курс на как можно большую интеграцию с Европой. Азербайджан перед СВО подписал союзнический договор с Россией. Баку не вводит санкций против Москвы, хотя, в отличие от Еревана, не связана с ним узами интеграции в виде ЕАЭС и ОДКБ.

ЕС рассматривает Армению как более демократическую страну. Если добавить сюда определенные усилия армянской диаспоры во Франции и других странах континента, результат процесса становится очевидным — симпатии Запада на стороне Армении. Можно увидеть признаки того, что Европа больше симпатизирует христианской Армении. Отсюда и формулировки «дискриминация» и «этническая и религиозная неприязнь» в заявлении азербайджанской делегации.

Тот же механизм работает и в США, которые тоже смотрят на армяно-азербайджанский конфликт под соусом «демократии» и в условиях активной работы армянского лобби. Госдеп США тоже недавно отличился антиазербайджанскими выпадами, призвав остановить контакты на высшем уровне с Баку.

Что в сухом остатке?

Азербайджан стал самостоятельной силой, не нуждающейся в советах ПАСЕ и ЕС ни в области развития демократии, ни в области внешней политики. Баку, в отличие от Армении, делающей крен в сторону Запада, ведет многовекторную политику, сотрудничая и с Турцией, и Россией, и Ираном.

Алиев не так давно признался, что в отличие от соседних двух республик, не стремится попасть в ряды членов Евросоюза. Рычагов давления «на земле» у ЕС нет. В Карабахе стоят российские миротворцы, а территория находится под контролем Азербайджана. Так что европейским депутатам и политикам не остается ничего другого, как словами и бумагами оказывать давление на азербайджанскую власть в надежде добиться хоть каких-то санкций.

После приостановки работы Азербайджана в ПАСЕ многим может станет понятно, что выход России из этой структуры является результатом не «плохого поведения» её членов, а политизированного и дискриминационного подхода самой организации.