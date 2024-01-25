В городе Миасс Челябинской области, живет 11-летняя школьница Александра Ионкина. Ее папа — Вячеслав, участник СВО, погиб на фронте в прошлом году.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне школьных новогодних праздников бабушка девочки, Галина Александровна (которая воспитывает Шуру) пропустила сообщение в родительском чате о том, что надо вступить в другой чат, где идет разговор о подготовке к Новому Году, там собирали деньги на подарки детям. Соответственно свои 500 рублей Галина Александровна не сдала.

Уже во время праздника, когда Дед Мороз поздравлял детей, всем школьникам вручили подарки, а Шурочку оставили в стороне. Учитель, конечно же, попыталась спасти ситуацию — дал девочке шоколадку, но Шура, отказалась, сказав, что ничего ей не нужно.

«Шура пришла домой и очень сильно плакала», — сказала бабушка. Позже, по словам Галины Александровны, директор школы № 15, где учится девочка, извинялась за ситуацию.

Но первоначально, когда бабушка обратилась в родительский комитет, реакция была примерно такой: вы сами не позаботились, причём тут мы?

«Будто с папой поговорила»

Но мир не без добрых людей, подчеркивает собеседница. Об истории Шуры Ионкиной и её семьи, узнали местные, миасские волонтёры из общероссийского проекта «Сила посылки».

«Представляете, что ребёнок испытывал в тот момент? Со слезами бабушка рассказывала в каком подавленном состоянии девочка вернулась домой», — делится с ИА Регнум одна из участниц этого проекта, Юлия (от которой мы и узнали об этой истории). Множество людей сразу откликнулись и захотели поддержать Шуру и её близких.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Так, например, Татьяна Золотарёва, волонтёр из Белгорода, поехала на фронт, нашла сослуживцев отца Шуры, записала их на видео, а затем переслала уже местным, миасским волонтерам, которые пришли к ребенку в класс и поздравили с Новым Годом.

Ведь ни один ребенок не должен чувствовать себя брошенной и забытой сиротой.

Кроме видеопоздравлений, Шурочке передали и подарки от бойцов с передовой, в частности от сослуживцев её погибшего папы.

«Когда пришли к Шуре с поздравлением от солдат, она снова плакала, вспомнила отца. Говорит: «Будто с папой пообщалась», — делится Галина Ионкина.

«Нацарапал на автомате «ШУРА»

ИА Регнум связалось с бабушкой Шуры, и в разговоре выяснилось, что сама Шурочка и её сестра Аня еще недавно были в детском доме. Дело в том, что мама девочек была наркоманкой. Отец семейства прикладывал множество усилий, чтобы у детей была нормальная мать, но не вышло.

Уже будучи в зоне СВО, Вячеслав узнал, что Аню и Шуру забрали в детский дом. Мама посетила своих детей в приюте всего один раз и больше не появлялась. Сейчас женщина отбывает наказание.

Вячеслав отправился на фронт по семейным обстоятельствам. «Он хотел подзаработать для детей, чтобы, даже если его и убьют, дети были обеспечены», — поделилась Галина Александровна.

Социальные сети Вячеслав Ионкин

В одном из боёв отец Шуры был ранен и контужен. После лечения в госпитале полагалась реабилитация, но боец решил — лучше побольше побудет с родными, в том числе с младшими девочками, которые тогда находились в детдоме.

Пил обезболивающие, чтобы заглушить последствия ранений, и ехал к Ане и Шуре, снимал жильё поближе к детскому приюту, чтобы почаще видеться с детьми, вспоминает Галина Александровна.

И добавляет: Шура часто вспоминает, как папа навещал её после ранения.

Сейчас девочка живет с родной тетей Татьяной, которая взяла опекунство над ребенком, воспитанием также занимается и бабушка. «Шурочка ни в чем не нуждается, любое ее желание исполняется. Шура очень хорошо рисует, много лепит, она очень подвижная девочка. Она очень любит папу, он был всем для нее, а она была его любимой дочерью. У него даже на автомате было нацарапано «ШУРА», — поделилась бабушка.

«Медиков не было — и так он умер»

В разговоре с бабушкой выяснилось, что у семьи есть закономерный повод для обиды не только на «забывчивых» педагогов. Никто из сотрудников военкомата или других военных не поздравил детей погибшего бойца Вячеслава Ионкина.

На гражданке Вячеслав пробыл совсем недолго — со слов Галины Александровны, сын был ранен в начале марта 2023 года, а уже в мае он снова был на фронте.

«Его ранили 9 марта. Сначала он плохо говорил, потому что был после контузии, но я всё понимала, писала рапорт на выплаты по ранению за него», — рассказывает бабушка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Примерно через месяц Вячеслав сообщил Галине Александровне, что рапорт был написан неверно и пришлось писать заново. Но так как он в срочном порядке опять отправился в зону СВО, бабушка опять писала всё сама, с его слов, когда он уже ехал в поезде.

«Убили его 29 мая, — со слезами на глазах рассказывает Галина Александровна — Мне сразу же позвонили оттуда и сказали, что он сначала «был 300-й» — раненый. Он полтора дня лежал, истекал кровью, сослуживцы перевязывали раны, но не смогли остановить кровотечение. Медиков не было. И так он умер».

«Он был на самой передовой, в Артёмовске», — добавляет собеседница ИА Регнум.

По словам Галины Ионкиной, выплату за ранение семья так пока и не получила.