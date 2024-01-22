Финита ля комедия. Закончилась сумбурная президентская кампания Рона Десантиса. Из него получился на редкость неплохой губернатор Флориды, но при этом очень скверный кандидат в президенты США.

Иван Шилов ИА Регнум

Десантис выкинул на ветер десятки миллионов долларов, унизительно выступив в первом штате на праймериз. И, чтобы избежать дальнейшего позора, досрочно вышел из президентской гонки, в которой шансы на победу оказались минимальны.

Решение Десантиса нельзя назвать таким уж неожиданным.

Его предвыборная кампания пребывала в состоянии перманентного кризиса все последние месяцы. Крупные спонсоры переставали жертвовать деньги и уходили к конкурентам — Дональду Трампа и Никки Хейли. Ради экономии пришлось сократить на 40% число сотрудников штаба. Десантис отчаянно надеялся на успех в Айове, первом голосующем штате на праймериз — но безрезультатно.

Год назад, в самом начале 2023-го, кандидатура Десантиса смотрелась вполне перспективной.

Губернатор Флориды стал воплощением республиканской альтернативы президентству Джо Байдена. Он даже называл свой штат «островом свободы» в Америке Байдена, где запрещалась ЛГБТ-пропаганда (движение признано экстремистским и запрещено в России) в школах и депортировались нелегалы.

А на промежуточных выборах в ноябре 2022 года Десантис разгромно победил, обойдя своего оппонента сразу на 19 пунктов. Это был беспрецедентный результат для Флориды, которая всё же считается колеблющимся штатом. Но при Десантисе она начала сильно сдвигаться вправо.

При этом промежуточные выборы в целом по Америке — за пределами Флориды — закончились для республиканцев не лучшим образом. Они лишь смогли получить шаткое большинство в нижней палате Конгресса.

Сразу после тех выборов Трамп объявил о выдвижении в президенты. Но эффект вышел смазанным — ведь только что многие кандидаты, поддержанные Трампом, проиграли на сенатских и губернаторских выборах.

В один момент казалось, что Республиканская партия действительно может отойти от наследия Трампа и поддержать другого кандидата в президентской гонке.

В конце 2022 года в ряде опросов Десантис с небольшим перевесом обходил Трампа. И многие внутри Америки и за её пределами начали обсуждать перспективы президентства Десантиса.

Но в этот самый момент Десантис сделал одну из роковых ошибок.

Он должен был именно тогда объявить о начале своей президентской кампании, когда все звёзды сошлись для него идеально. Но он решил действовать осторожно — долго подбирал себе политтехнологов, спонсоров, выискивал нужный момент.

Десантис официально выдвинулся в президенты лишь в апреле 2023 года. И уже тогда стало понятно, что он упустил момент.

Просто за месяц до этого в отношении Трампа было заведено первое уголовное дело в Нью-Йорке.

Демократы-прокуроры и судьи наверняка надеялись подорвать его президентскую кампанию своим решением. Но эффект получился обратным — возмущённые политизацией правосудия республиканские избиратели сплотились вокруг фигуры Трампа. И его рейтинги тут же рванули вверх.

Уже к концу весны 2023 года уровень поддержки Трампа превысил 50%, в то время как рейтинг Десантиса упал до 25%.

Начало кампании Десантиса тоже вызвало много вопросов.

Первым делом он зачем-то отправился в международное турне — на своеобразные смотрины по странам — союзникам США. Его привезли в Израиль, Британию, Южную Корею и Японию знакомить с местными политиками. Ладно бы ещё, если бы Десантис являлся лидером на праймериз. Но он всё сильнее отставал от Трампа по рейтингам. И нужно было активнее работать с американскими избирателями — а не разъезжать по миру в амплуа квази-президента.

Ну а последним ударом для Десантиса стала война в секторе Газа.

Сам он является ярым сторонником Израиля — и даже отправлял военную помощь еврейскому государству от штата Флорида. Но публичная реакция Десантиса всё равно смотрелась невнятно. И это позволило «выстрелить» другому кандидату-ястребу Никки Хейли. Её взгляды довольно примитивны — с желанием воевать со всем миром. Но части электората они понравились.

Проявились и слабости Десантиса как политика.

Тот очень слабо выступал на всех дебатах, кроме самых последних. У него постоянно случались неловкие перепалки на встречах с избирателями. Гораздо естественней смотрелась его жена Кейси Десантис — она-то и тащила мужа в президентскую гонку, надеясь стать первой леди США. Но, как оказалось, без особого успеха.

Главная проблема Десантиса — неясное позиционирование кандидатуры.

Он де-факто представлял себя как «Трамп-лайт». И говорил примерно то же самое, что и Трамп — критикуя нелегальную миграцию, поддержку Украины или гендерное безумие. Получилась копия Трампа помоложе и без скандалов. Но избиратели это не приняли — и предпочли копии оригинал в лице самого Трампа.

Десантис сжёг почти 40 миллионов долларов в первом штате на праймериз — Айове. Но получил там лишь 21%, отстав от Трампа сразу на 30 пунктов. В следующем штате, Нью-Гэмпшире, рейтинг Десантиса и вовсе составлял 5–7%. Шансов на победу у него не было от слова «совсем» — поэтому он и принял единственно правильное решение выйти из гонки.

CNN/Global Look Press

Штаб Трампа был готов к такому сценарию — и тщательно подталкивал Десантиса к приостановке своей кампании. Поэтому после переговоров с аппаратчиками Трампа Десантис и решил официально его поддержать на выборах.

Для Трампа такой сценарий идеален. Он прирастёт поддержкой ещё 10–15% республиканских избирателей и поуверенней выступит в Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине, которые проголосуют в ближайшие недели.

Единственным конкурентом Трампа остаётся Хейли.

Она-то как раз сильно от него отличается по взглядам — продвигая центристскую повестку по внутренним вопросам и радикально ястребиную во внешней политике. Хейли надеется получить неплохой результат в Нью-Гэмпшире и своей родной Южной Каролине. Но в следующих штатах на праймериз ей ничего хорошего не светит. И она наверняка тоже выйдет из праймериз где-то в течение февраля.

Остаётся открытым вопрос о будущем Десантиса и Хейли.

Они оба бы не отказались стать вице-президентом у Трампа. Но не факт, что кого-то из них возьмут — ведь кастинг на место вице-президента уже серьёзный, претендентов очень много. Включая ярких республиканских конгрессвумен вроде Нэнси Мейс и Элизы Стефаник. Или Вивека Рамасвами, ещё одного экс-кандидата в президенты, который поддержал Трампа.

Десантис досиживает второй и последний срок губернатором Флориды. В 2028 году он может вновь попытать счастья и пойти в президенты. Но после такой плачевной кампании, которую мы наблюдали сейчас, не факт, что у Десантиса будут на это шансы. Вакансий сенаторов от Флориды в Вашингтоне пока не просматривается. Поэтому оказаться на какой-то значимой должности в администрации Трампа было бы для Десантиса не худшим вариантом.

Сейчас же первоочередной задачей Десантиса станет формирование твёрдого тыла для Трампа в рамках хаотичной президентской гонки. Так, чтобы Трамп понимал — он может положиться на Флориду в случае некоего форс-мажора. Например, попытки посадить Трампа до выборов или масштабных фальсификаций.

Во Флориде уже грозили Вашингтону вывести на улицы нацгвардию в случае ареста Трампа. И вероятность такого сценария действительно сохраняется — на фоне паники демократов из-за вероятности победы Трампа.

Так что с президентской гонкой у Десантиса не получилось. Но он ещё может войти в историю — если придётся принимать судьбоносные решения от лица штата Флорида в условиях холодной гражданской войны, которая нынче разрывает Америку.