При каждом удобном случае руководители международных футбольных ассоциаций призывают оставить спорт вне политики. При этом сами делают все, чтобы было наоборот. Под предлогом защиты прав человека FIFA и UEFA часто допускают дискриминацию одних стран в пользу других. Наглядно мы видим это на примере России, которую отстранили от любых клубных и страновых турниров. Из других свежих примеров можем вспомнить чемпионат мира в Катаре, который чуть ли не хотели бойкотировать.

Иван Шилов ИА Регнум

Если мировой футбол не обходится без политики, то в Турции футбол и политика стали чуть ли не синонимами. Последние инциденты наглядно доказали этот тезис.

На днях сразу два израильских футболиста попали под атаку спортивной федерации. 14 января клуб «Антальяспор» исключил из своих рядов израильского футболиста Сагива Йехезкеля.

Полузащитник разозлил фанатов и команду жестом. После забитого гола в ворота «Трабзонспора», принесшего его команде ничью, Йехезкел продемонстрировал надпись на повязке на руке — «100 дней. 7.10». Первая цифра означала 100 дней с момента захвата ХАМАСом израильских граждан, и 7.10 — дату пленения.

Дело не ограничилось дисциплинарными мерами и отстранением из клуба. Подключилось министерство внутренних дел, футболиста задержали. Министр юстиции Йылмаз Тунч начал расследование по подозрению в «публичном разжигании ненависти из-за его одиозного празднования в пользу резни, совершенной Израилем в Газе». Осудив Йехезкеля, министр напомнил о «поддержке угнетенных палестинцев» и «геноциде», совершаемом Израилем.

Под стражей израильтянин был недолго. На следующий же день его освободили, а из Израиля вылетел самолет для депортации.

Кадр из видео Сагив Ехезкель

Однако на этом футбольные скандалы, вызванные войной в Газе, не прекратились. В день депортации Йехезкеля клуб «Истанбул Башакшехир», курируемый самим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, наказал другого израильтянина. Полузащитника Эдена Карцева исключили из команды за публикацию поста в соцсетях, также посвященного 100 дням захвата заложников ХАМАСом.

Действия турецких футбольных ассоциаций ложатся в дискурс, заданный лично Эрдоганом. Турция полностью солидарна с Газой, а действия Тель-Авива уже официально названы геноцидом. Турецкие юристы засыпали Международный уголовный суд обращениями, чтобы привлечь руководство Израиля к ответственности. Про нападение ХАМАС как-то стараются не говорить, и убийство двадцати тысяч палестинцев в информационном поле «перекрывает» смерть более тысячи израильтян 7 октября прошлого года.

Риторику Эрдогана поддерживает и население страны. Почти во всех городах проходят многотысячные митинги в знак солидарности с Газой и палестинцами. Поэтому какими бы обоснованными ни были действия Йехезкеля и Карцева — ведь они добиваются освобождения мирных израильтян из плена и соболезнуют тысяче погибших — они попадают не на ту почву. Современная Турция, а тем более футбольные фанаты, особенно подвержены популизму и эмоциям в силу стиля правления Эрдогана и ввиду масштаба конфликта на Ближнем Востоке.

Руководство Израиля ведет себя в привычном ключе. Ни один еврей, где бы он ни проживал, не может стать жертвой дискриминации, наказан и тем более убит. Тель-Авив бьется за каждого.

Кадр из видео Эден Карцев

Поэтому министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир не стал выбирать выражения, комментируя события в турецкой Суперлиге. Он назвал Эрдогана «настоящим нацистом» и призвал своих сограждан бойкотировать Турцию — не покупать турецкие товары и не финансировать эту страну. Еще до инцидента Анкаре о себе решил напомнить глава МИД Израиля Исраэль Кац. Ему надоело, что Эрдоган постоянно применяет слово «геноцид» в отношении действий ЦАХАЛ в Газе.

«Президент Турции из страны, имеющей в своем прошлом геноцид армян, теперь хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля. Мы помним об армянах, о курдах. Ваша история говорит сама за себя», — написал Кац в соцсети.

Пока длится конфликт в Газе, подобные инциденты, вероятно, будут повторяться. В Турции проживает одна из самых многочисленных еврейских общин в мусульманском мире. По разным оценкам, ее численность составляет от 330 до 450 тысяч. И любая солидарность с Израилем в нынешней ситуации может быть расценена турецкими правоохранителям как преступление и дискриминация. В то же время, как уже устали повторять многие эксперты, торговля нефтью между Израилем и Турцией продолжается. Ничего личного, только бизнес.

Действия израильских футболистов вызвали вполне ожидаемую реакцию, но это не единственный «футбольный» скандал, постигший Турцию. В канун нового года опять же из-за футбола Турцию чуть не поссорилась с дружественной мусульманской страной.

30 декабря власти Саудовской Аравии отменили матч Суперкубка Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» в Эр-Рияде. Для турецкого футбола это — деньги, для саудовских болельщиков — шоу. Все было готово, но в последний момент турецкие игроки отказались играть: саудовские власти не разрешили им выходить на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка в честь 100-летия с основания им Турецкой Республики.

В отличие от ситуации с израильтянами, в этот раз турецкие власти выступили против своих. Эрдоган призвал остудить страсти: «Спорт не должен превращаться в «закуску» для ежедневного политического соперничества».

Президент Турции спустил инцидент «на тормозах» по двум причинам. Во-первых, у него личная неприязнь к Ататюрку ввиду его секулярной и западоцентричной политики. В этом смысле религиозно настроенная мусульманская Саудовская Аравия гораздо ближе к Партии справедливости и развития Эрдогана, чем светский Ататюрк.

Во-вторых, на Саудовскую Аравию возлагаются большие надежды в связи с кризисом лиры. В марте прошлого года КСА разметила в турецком ЦБ депозит на сумму в $5 млрд, а во время летнего визита Эрдогана в Эр-Рияд страны договорились о многомиллиардных контрактах, включая заказы для военно-промышленного комплекса.

Помимо политических мотивов и обоснований, руководство Турции внимательно относится к футболу еще и потому, что фанаты — это важная часть электората. Хотя насколько Эрдоган и его министры повысили свою популярность среди них — большой вопрос. В ситуации с Израилем наверняка народ и власть солидарны, а вот Ататюрк очень популярен.

Другая причина большого резонанса вокруг футбольных событий связана с личным интересом президента к этому виду спорта. Известно, что Эрдоган когда-то мечтал быть футболистом, и популярный «Фенербахче» чуть не «подписал» его, если бы не вмешательство отца. Иногда президент выходит на разные показательные матчи, а клуб «Башакшехир» с звездными игроками создал, чтобы компенсировать свою несостоявшуюся мечту.

Так что при любом скандале Эрдоган или сам, или через министров вмешивается и «решает вопросы».