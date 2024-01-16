Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita пригласил в свою страну немецкие войска.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда за нашей восточной границей идет война, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников очень приветствуются, — сказал дипломат. — Так что если немцы хотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они сделали это в Литве, то herzlich willkommen! (нем. добро пожаловать. — Прим. авт.)».

Присутствие военного контингента бундесвера вызовет ярость и сопротивление как минимум ныне оппозиционной партии «Право и Справедливость» (PiS), чей лидер Ярослав Качиньский заявил в свое время, что должно пройти не менее семи поколений, прежде чем нога немецкого солдата ступит на польскую землю. Но как именно он может помочь новому польскому правительству Дональда Туска?

В конце концов так называемый восточный фланг НАТО в Польше с 2017 года уже укрепляют американские военные. Танкисты, летчики, артиллеристы, мотострелки, тыловики — всего более 10 тысяч человек пребывают на польской земле. Более крупные контингенты размещены лишь в Японии, Южной Корее и Германии.

Однако американцы находятся в Польше в рамках ротационной системы, в то время как PiS во время своего правления настаивала на их постоянном размещении по примеру всё той же Германии. В 2018 году президент Польши Анджей Дуда и тогдашний министр обороны Мариущ Блащак активно рекламировали идею создания в стране «форта Трампа», американской военной базы, на финансирование которой Варшава была готова потратить до 2 миллиардов долларов.

Вашингтон тогда не проявил интереса к этой идее.

Конкретные действия по созданию постоянного присутствия на так называемом восточном фланге НАТО предпринял Берлин, но ставку сделал на Вильнюс. В декабре прошлого года министры обороны Германии и Литвы Борис Писториус и Арвидас Анушаускас подписали соглашение о развертывании в Литве бригады бундесвера.

Сообщалось, что первые военнослужащие и гражданские специалисты прибудут в прибалтийскую республику весной 2024 года, основные подразделения перебросят в 2025–2026 годах, а к 2027 году бригада «должна выйти на полную боевую готовность». Всего в Литве запланировано размещение около 5 тысяч человек.

Поэтому, когда Шейна предлагает Германии закрепиться в Польше по литовской модели, это предполагает не ротационный американский вариант, а постоянное присутствие, создание полноценной военной базы.

Вместо «форта Трампа» — «форт Шольца».

На первый взгляд, инициатива, у которой мало шансов реализоваться. На сегодня численность бундесвера примерно равна польским Вооруженным силам. Немцы не испытывают желания служить в армии, а престиж службы крайне низок.

Однако, замечает польский портал wGospodarce, «это не смущает немецкую промышленность, которая после 2022 года набрала новый ветер в свои паруса и наращивает производство». А бизнесмены не будут делать инвестиции в заведомо провальный проект.

Помимо того, за экономикой постепенно подтягивает и политика.

Комментируя обнародованный на днях немецким таблоидом Bild «секретный» сценарий военного столкновения сил НАТО и России «летом 2025 года», польский военный эксперт подполковник Мачей Коровай отмечает, что такая информация публикуется специально для формирования общественного мнения, в данном случае немецкого.

«У Берлина есть проблемы с общественным согласием на увеличение расходов на армию, — говорит Коровай. — Создание восприятия угрозы и слабости собственных сил означает мобилизацию немецкого общества для принятия более активных усилий в сфере обороны».

Но выход Германии на полные обороты — это все-таки дело нескорое. Поэтому в краткосрочной перспективе инициатива заместителя главы МИД Польши нацелена преимущественно на решение политических задач.

Так, во внешней политике Варшава фактически отказывается от какой-либо самостоятельности на международной арене, перекладывая выработку стратегического курса на Берлин.

Правительство Дональда Туска отходит от попыток его предшественников из «Права и Справедливости» утвердить «лидирующую роль» Польши как в существующих региональных форматах (например, Вышеградской группе), так и придуманных американскими лоббистами (инициатива «Троеморье», которую настороженно воспринимают в Германии).

Акцент Варшава намерена делать на немецко-французскую ось, политическим воплощением которой является Веймарский треугольник.

Взамен нынешняя польская правящая коалиция в лице «Гражданской платформы», «Третьего пути», «Новых левых» может попросить у Берлина и Парижа помощи в подавлении конкурентов из PiS внутри самой Польши, чтобы те больше никогда не смогли прийти к власти.

Не исключена и личная заинтересованность членов правительства Туска.

Самого премьера активно «сватают» в Брюссель на позицию президента Европейской комиссии. Есть «сигналы», что и глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел бы заменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как сказал по этому поводу Шейна, у него «сложилось впечатление», что Сикорский согласился отбыть в МИД все четыре года. Но, добавил заместитель министра, «я выскажу свое личное мнение: Евросоюзу нужен высокий представитель по иностранным делам такого уровня, как Радослав Сикорский».

Есть и вопросы, на которые пока нет ответов.

Станет ли Варшава после передачи своей внешней политики на аутсорсинг Берлину ограничиваться на восточном направлении выстраиванием единого политического пространства по линии Германия — Польша — Литва?

Будет ли она дистанцироваться от Киева и сокращать присутствие на Украине? Окажет ли германизация польской политики позитивный эффект на выстраивание Варшавой диалога с Москвой или наоборот?

Возможно, кое-что прояснится до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.