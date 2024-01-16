Стартовали республиканские праймериз — в этом году довольно рано, ведь обычно они начинались в феврале. По традиции первым штатом на праймериз стала Айова — заснеженный аграрный анклав в самом сердце США на Среднем Западе. К этому небольшому штату было приковано внимание во всём мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

И кокусы Айовы завершились вроде бы вполне ожидаемо. Но с исторической точки зрения стали во многом сенсационными.

Ещё год назад казалось, что в Айове будет идти нешуточная борьба. По опросам там нос к носу шли два кандидата на праймериз, отставной президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Но за последние полгода кампания Десантиса оказалась в явном кризисе. Ему не удалось показать себя с лучшей стороны ни на дебатах, ни в общении с избирателями. Рейтинги Десантиса посыпались, а следом он начал терять и основных спонсоров.

А после начала войны вокруг Израиля 7 октября резко активизировался другой кандидат — Никки Хейли.

Отставная губернатор Южной Каролины пыталась воспользоваться нестабильностью на Ближнем Востоке, чтобы продвигать свою радикальную ястребиную повестку. Во многих опросах она сначала сравнялась с Десантисом, а затем и вовсе его обошла.

При этом между ними было своеобразное распределение ролей на праймериз.

Десантис делал ставку на Айову и заливал туда десятки миллионов долларов на агитацию. Хейли же стремится обеспечить себе победу в следующем штате на праймериз — Нью-Гэмпшире. Но и в Айове она шла вровень с Десантисом по опросам и надеялась его обойти.

Этим нынешние праймериз и уникальны — основная интрига была вокруг того, кто займёт не первое, а второе место.

Мало кто сомневался в победе Трампа. В преддверии голосования его рейтинг в Айове превысил 50%. И в этот раз социологи действительно оказались близки к правде. По итогам голосования Трамп получил 51% — как опросы и предсказывали.

Для Трампа это в любом случае уверенная победа. Он поставил исторический рекорд — обойдя своих оппонентов на 30 пунктов. Десантис занял второе место с 21%, а Хейли третье с 19%.

Никогда ранее за 50 лет проведения кокусов в Айове не было такой уверенной победы на конкурентных праймериз. Если не брать во внимание формальные праймериз с участием действующего президента США, которому никто не бросает вызов. Вроде Барака Обамы в 2012 году или Трампа в 2020.

Очевидно, что Трампу помогает и его статус экс-президента, и сильная предвыборная команда, и эпатажность вкупе с харизмой. Чего лишены конкуренты Трампа.

Сразу после голосования в Айове союзники Трампа призвали Десантиса и Хейли поскорее выйти из президентской гонки. Ну а первым кандидатом, который ушёл с праймериз после Айовы, стал финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами. Он получил скромные 7%.

Впрочем, два основных конкурента Трампа пока не собираются сдаваться.

ТАСС/AP Photo/Meg Kinnard Никки Хейли

Хейли после Айовы тут же устремится в Нью-Гэмпшир, где ожидается хоть какая-то конкуренция. В последних опросах она там уступает Трампу лишь 7-9 пунктов, примерно 40% на 30%. Для Хейли было очень важно занять второе место в Айове, чтобы укрепить свои позиции в гонке. Впрочем, этого ей не удалось — и вряд ли у неё есть реальные шансы обойти Трампа в Нью-Гэмпшире. Хоть она и попытается там к нему вплотную приблизиться.

У Десантиса ситуация сложнее. В Нью-Гэмпшире он сильно отстаёт и от Трампа, и от Хейли. В следующем штате, Неваде, у Трампа и вовсе рейтинги под 70%. Поэтому он сразу направляется в Южную Каролину, соседний штат с родной Флоридой, которая проголосует через месяц. Но и там Трамп скорее всего побеждает.

Десантис наверняка надеялся на то, что у Трампа обострятся судебные проблемы. Или его по попросту снимут с праймериз.

Верховный суд США рассмотрит иски демократов о дисквалификации Трампа в течение февраля. Но вероятность недопуска Трампа на праймериз и выборы очень невелика. Поэтому Десантиса всё чаще призывают заканчивать свою провальную кампанию. Сделает он это ближе к Супервторнику 5 марта, когда проголосуют сразу 16 штатов. И тогда уже математически будет нереально обойти Трампа на праймериз.

У Хейли другая мотивация.

Она не ищет победы на праймериз — и скорее просто пытается показать себя с сильной стороны. Ведь Хейли хочет навязать свою кандидатуру Трампу в лице вице-президента. По формальным параметрам она вроде бы подходит — женщина, представительница меньшинства, индийского происхождения как и нынешняя вице-президент Камала Харрис.

Но по взглядам Хейли чересчур сильно расходится с Трампом, будучи ярым ястребом-неоконом. Так что далеко не факт, что ей удастся стать вице-президентом.

Ещё одна необычная особенность нынешних кокусов в Айове — они проходят только у республиканцев.

В прошлом обе партии как правило в один день начинали свои праймериз. Но теперь демократы на фоне своих расколов и внутренних противоречий перелопатили календарь собственных праймериз. Причём сделав его как нельзя хаотичным.

Левое крыло Демпартии уже давно критиковало Айову и Нью-Гэмпшир как слишком «белые» штаты, которые не представляют коалицию меньшинств, традиционного голосующую за демократов.

Поэтому начиная с 2024 года оба штата попытались лишить статуса первых на праймериз. С Айовой это получилось — а вот Нью-Гэмпшир упёрся и отказался следовать повестке демократов. В итоге они наложили на штат санкции — а Джо Байден и вовсе отказался участвовать в праймериз Нью-Гэмпшира.

Для Байдена первым штатом на праймериз станет Джорджия в начале феврале.

Здесь своя интрига — будут ли демократы как-то менять своё первое лицо. Времени на замену Байдена почти не осталось. Но сам он пребывает в состоянии политического анабиоза. Рейтинги Байдена обновляют исторические минимумы. И он может просто физически не выдержать ещё одной президентской гонки. К тому же в большинстве последних опросов Байден уже сейчас сильно отстаёт от Трампа.

В первой речи сразу после голосования в Айове Трамп пообещал своим сторонникам наказать «мошенников, извращенцев и подонков» среди демократов. И это находит целевую аудиторию.

Экзит-поллы после праймериз показали, что 69% избирателей Трампа считают итоги выборы 2020 года сфальсифицированными. И многие из них в общении с журналистами призвали устроить военные трибуналы над деятелями Демпартии — вроде клана Клинтонов или семейства Байденов.

Так что накал предвыборной борьбы в США будет только набирать обороты.

23 января голосует Нью-Гэмпшир, через месяц Южная Каролина, а затем и Супервторник. Если никакого форс-мажора не случится, Трамп вполне легко побеждает на республиканских праймериз. И затем сосредоточиться на том, чтобы взять реванш за 2020 год и разгромить Байдена, погрязшего в бесконечных кризисах.