2024 год в России объявлен Годом семьи. Сделано это, по словам Владимира Путина, «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Виталий Аньков/РИА Новости

Кому-то может показаться, что Кремль уделяет слишком много внимания семейным вопросам. Что это дело частное, а не государственное. Однако это не так. Триумвират детей, семьи и ценностей — это оплот, на котором держится государство.

Так, без детей у народа нет воспроизводства. Нет новых граждан — нет будущего. Именно поэтому власти столько лет стремятся убедить российских граждан больше рожать. «Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — заявил президент.

Правда, как выясняется, убеждать людей не так просто. Это раньше многодетность была необходимостью, поскольку детская смертность была высока, а условия труда требовали наличия в семье множества рабочих рук. В современном обществе такой необходимости уже нет. Автоматизация производства заменила детский труд, а уровень детской смертности сократился в разы.

Ныне же многодетность возможна лишь по желанию, причем осознанному — с пониманием того, что она несет не доходы, а расходы.

«Сейчас сдерживающим фактором для семей являются материальные проблемы, неуверенность в долгосрочной стабильности, нужной для выращивания и воспитания ребенка. Кроме того, есть и неуверенность в собственных силах. Не секрет, что прогресс нашего общества сделал молодежь более инфантильной, что подрывает и веру в себя», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Собственно, власти делают всё возможное для того, чтобы уверенность эту людям дать. Принимают огромное количество программ — от строительства детской инфраструктуры (каждый год возводится множество новых детских садов, школ, спорткомплексов, детских площадок и парков развлечений) до материнского капитала и льготной ипотеки.

В 2023 году 1,9 млн семей использовали маткапитал, а 848,8 тыс. впервые получили его. Еще 392 тыс. взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. В итоге число многодетных семей за пять лет увеличилось более чем на четверть.

Причем важно, что именно семей — ведь ребенка недостаточно родить, его важно еще и правильно воспитать. Никакого другого способа воспроизводства детей, кроме семей и деторождения, пока не придумали. Семья — это самый эффективный исторический институт для сохранения жизнеспособности и воспитания детей.

Пара из мужчины и женщины — единственный способ зачать детей и родить их на свет. Вполне естественно, что для решения демографических задач важно сохранять эти пары, говорит Никита Мендкович.

По мнению эксперта, семьи для рождения детей нуждаются не только в социальной, но и в материально-психологической уверенности в своих силах.

«Необходимы экономические механизмы — стабилизация уровня жизни, развитие экономики с созданием новых рабочих мест, включая промышленность глубокой обработки. Необходима психологическая, педагогическая поддержка создаваемых семей. Чтобы те пары, которые решают завести детей, имели хотя бы общее представление о том, с какими трудностями им придется столкнуться и как эти трудности преодолевали до них», — говорит Никита Мендкович.

Собственно, власти этим и занимаются, поскольку тоже считают семью оплотом государства. «Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности», — подчеркнул Путин.

При этом не менее важно, чтобы в этих семьях доминировали традиционные ценности. Ведь ценности — это не просто набор каких-то догм и правил поведения, но и призма, через которую дети и взрослые смотрят на мир и процессы в нем.

Речь о здоровом консерватизме, предполагающем воспитание в человеке и собственнике чувства ответственности за то, что он имеет. Консерватизм перемешивается с либерализмом, подразумевающим уважение к другой точке зрения и осознание собственной свободы действий без отрыва от ответственности за свои поступки.

Речь о секуляризме вперемешку с религиозностью, ибо моральный кодекс поведения завязан на религии и вере в то, что за добрые поступки будет ответ свыше — как и за злые.

Речь о той же самой многодетности, поскольку человек рождается не для того, чтобы есть и дышать, а чтобы что-то оставить после себя. Наконец, речь о любви — к своей семье, своим близким, своей Родине.

Именно на этих ценностях зиждется стабильность свободного общества и процветание успешного государства. Способность его выживать в конкурентной борьбе с другими цивилизационными проектами.

И России, вопреки западным ветрам деструктивных антиценностей, включавшим в себя неолиберализм, нацизм, диктат меньшинства над большинством, чайлдфри, отказ от собственности в пользу аренды всего и вся, удалось эти ценности сохранить.

Нам удалось стать оплотом консервативных семейных ценностей в мире. И получить за это дополнительное уважение в странах Азии и даже Европы, чьи консервативные элиты сейчас активно борются против неолиберализма и начинают одерживать верх.

Но самое главное то, что российским властям удалось убедить в своей правоте собственное население, которое еще недавно считалось глубоко отравленным западной неолиберальной пропагандой. На сегодняшний день 77% россиян уверены в том, что важно сберегать традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

Собственно, власти рассчитывают, что за счет мероприятий в рамках Года семьи эта и без того большая цифра вырастет еще сильнее. Уже разработан федеральный план основных мероприятий, определены источники их финансирования. Рекомендации о разработке и проведении региональных мероприятий Года семьи получили руководители субъектов РФ.

«Всё, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности подчинено главному — чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», — пояснил главную цель Владимир Путин.