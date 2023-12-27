«Когда меня пригласили в следж-хоккей, сначала сомневался, потяну ли я такую физическую нагрузку. Но со временем и работе в команде я прикипел к этому делу и не пропускаю тренировки», — рассказывает корреспонденту ИА Регнум петербуржец Дмитрий Борисов, кавалер ордена Мужества, армейский капитан и капитан хоккейной команды «Звезда».

Иван Шилов ИА Регнум

Большие физические нагрузки в спорте — обычное дело, но случай капитана Борисова и его коллег по команде особый. Эти прошедшие спецоперацию бойцы перенесли тяжёлые ранения, им грозило остаться обездвиженными.

Личный архив Дмитрия Борисова

Но ветераны не просто вернулись к обычной жизни, но и нашли новое увлечение — следж-хоккей (хоккей на санях, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями). Дмитрий поясняет, что он и его партнёры по команде раньше и в «обычный» хоккей не играли.

Кроме следж-хоккея сам Борисов занимается силовым троеборьем на серьёзном уровне — входит в состав паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу. По этой линии нужно будет ещё поработать, замечает собеседник. Команда сейчас все-таки сырая, да и санкции перекрыли кислород.

Чувствуется, что для Дмитрия спорт — ответственная работа. Такой же работой недавно была служба на передовой.

За некоторые из «рабочих моментов» он и получил орден Мужества и другие награды.

Дмитрий Борисов и 16 других бойцов несколько дней удерживали стратегически важную высоту от наступления двух рот ВСУ. Во время массированной атаки противника боец обеспечивал устойчивую связь для своего подразделения. А во время артобстрела, рискуя жизнью, он вытащил из-под огня раненного офицера, заместителя командира части.

24 мая 2022 года во время разведывательного выхода сам Дмитрий был тяжело ранен. Подорвался на мине, лишился обеих ног. Но даже будучи раненым, офицер Борисов передал в штаб разведданные о количестве и местонахождении врага.

Сейчас Дмитрий и не «в отставке», и не в запасе. Он остался кадровым военнослужащим, работает в одном из петербургских военкоматов на должности «ведущий специалист-эксперт».

Найти новое увлечение — хоккей — помогли питерские общественники. «Есть у нас организация — «Общее дело». Она помогает ребятам, которые сейчас на спецоперации, отправляет гуманитарные грузы. И помогает в реабилитации», — рассказывает Дмитрий.

Например, у тех бойцов, которые сейчас лечатся в госпитале Военно-медицинской академии им. Кирова, благодаря волонтёрам есть возможность позаниматься спортом в тренажёрном зале, поплавать в бассейне, поясняет собеседник.

Одним из проектов «Общего дела» и стала команда по следж-хоккею для тех участников СВО, которые получили на фронте серьёзные ранения.

Личный архив Дмитрия Борисова

Самым сложным в адаптации к игре было поймать и удержать равновесие, делится собеседник. Но, подчёркивает он, всё преодолимо, было бы желание. «Слаживание в команде прошло неплохо. Как-то быстро прикипели друг другу, — говорит Дмитрий, — Сейчас обычно восемь ребят постоянно играет, а остальные — переменный состав».

На сегодняшний день команда капитана Борисова провела уже несколько профессиональных игр. Со следующего года «Звезду» включат в чемпионат России. В первенстве страны пока всего восемь команд по следж-хоккею (Борисов выделил московскую команду «Феникс»), но это только начало, уверены спортсмены.

Личный архив Дмитрия Борисова

Вместе с тем Борисов посетовал на то, что команде все-таки не хватает спонсоров. Есть нужда в экипировке, санях, клюшках.

«Вроде город немного поддерживает. Но средств, конечно, мало. Есть возможность заказать всё из Канады», — отмечает собеседник. Не самая дружественная нам страна (точнее, её политики), но Канада — «прародитель, оттуда пошел это вид спорта».

Личный архив Дмитрия Борисова

Пока команда тренируется раз в неделю. Этого, конечно же, недостаточно. Капитан считает, что необходимо проводить по четыре тренировки. Но на ближайшее будущее задача поставлена — к сентябрю следующего года заявиться на чемпионат России.

Парни из «Звезды» не планируют сразу стать чемпионами. Они хотят показать, на что способны, и надеются, что их методика реабилитации, которую придумали в Петербурге, станет примером для других городов.