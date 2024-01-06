После формирования в Словакии правительства Роберта Фицо закономерен вопрос: возможен ли подобный успех критиков Брюсселя на юго-западной периферии ЕС: в Румынии, Болгарии и Молдавии.

Иван Шилов ИА Регнум

Перспективы румынских евроскептиков

Наиболее уверенно они, пожалуй, чувствуют себя в Румынии. Правоконсервативная партия «Альянс за объединение румын» (AUR) выходит на второе место в рейтинге политических сил (вслед за правящими в стране социал-демократами).

Между тем правый политик-популист Диана Шошоакэ является одним из наиболее популярных политических деятелей страны.

Осенью 2024 года в Румынии состоятся всенародные выборы президента, вслед за которыми начнётся парламентская избирательная кампания. Вполне вероятный успех правых может разрушить правительственную коалицию социал-демократов и либералов.

Но это отнюдь не будет означать смены геополитического курса Бухареста. Просто новое проевропейское большинство станет менее стабильным, чем нынешнее (будет базироваться не на двух, как сейчас, а на трёх-четырёх более мелких фракциях, среди которых вновь будет Демократический союз венгров).

При наличии в парламенте большой правой фракции демонстрация карты «Великой Румынии» (в границах государства на начало июня 1940 года) уже не будет признаком маргинальности. Зато наверняка стоит ожидать обострения отношений с Будапештом по поводу судьбы трансильванских венгров. Усилятся трения и с Украиной, а также интеграционные процессы с Республикой Молдавией.

Весьма показательно в связи с этим назначение 22 декабря на должность главы Национального банка Молдавии экс-министра финансов Румынии Анки Драгу (у которой даже нет молдавского гражданства!).

Вполне возможно, что под предлогом внедрения в Кишинёве европейских стандартов бывших румынских чиновников во главе молдавских ведомств будет становиться всё больше.

Ностальгия по Великой Румынии

Рост евроскептических настроений в Румынии обусловлен диссонансом между большими амбициями румынских элит и очень скромным положением их страны в системе Евросоюза.

Сегодня бухарестское правительство не в силах реализовать без европейского финансирования ни одного сколь-нибудь крупного инфраструктурного проекта. Страна с большими природными и демографическими ресурсами критически зависима от финансирования из фондов ЕС.

Примечательна фактическая переоценка румынами событий «декабрьской революции» 1989 года.

С резонансными заявлениями выступает прокурор Ранко Пицу, расследующий гибель в ходе тех событий 850 человек.

Согласно его заявлениям, эти смерти обусловлены не происками спецслужб диктатора Чаушеску, а действиями заговорщиков, сознательно провоцировавшими общественную панику. Тем самым создаётся почва для реабилитации «гения Карпат» Николае Чаушеску. Стоит ли удивляться, что коммунистический лидер является самой популярной исторической личностью у современных румын?

Между тем Брюссель прочно удерживает политическую систему Румынии под своим контролем.

Руководство крупнейшей в стране Социал-демократической партии зачищено от недостаточно предсказуемых лидеров. Вполне возможно, что в президентской гонке её будет представлять нынешний вице-генсек НАТО Мирча Джоанэ. В таком случае его шансы стать главой государства очень велики.

Кроме того, избирательные процессы в Румынии очень зависят от волеизъявления зарубежной диаспоры, большая часть которой проживает в странах Западной и Центральной Европы.

Шенген преткновения

Больным вопросом для Бухареста является присоединение страны к Шенгенскому соглашению. «Старая» Европа явно не спешит отменять пограничный контроль на границах с Румынией и Болгарией.

В конце 2023 года устами министра внутренних дел Австрии была предложена компромиссная формула. Авиаперелёты между этими странами и остальным ЕС могут стать абсолютно свободными при условии, если Бухарест и София согласятся принимать у себя нелегальных мигрантов, проследовавших через их территорию.

Показательно, что если Болгария такую формулу категорически отвергла, то Румыния устами своего президента Йоханниса Клауса согласилась вести по ней переговоры. Последний вынужден демонстрировать лояльность европейским структурам, поскольку после истечения своих полномочий стремится занять высокую должность в Еврокомиссии.

Болгарскому президенту урезали полномочия

Амбиции правителей Болгарии гораздо более скромны. Возможно, по этой причине там есть государственные деятели, способные при определённых условиях говорить «нет» структурам ЕС. Речь, конечно же, о президенте республики Румене Радеве.

Он открыто оспорил оказание военной помощи Украине, продажи Киеву агрегатов для АЭС. Почти год, до июня 2023 года, в условиях парламентского кризиса он контролировал правительство Болгарии и попытался проводить более независимую от Брюсселя политику. Однако в начале лета конкурирующим либеральным партиям удалось создать коалицию и отодвинуть президента от реальных рычагов власти.

Следом в Болгарии была объявлена конституционная реформа по еще большему ограничению полномочий главы государства.

19 декабря 2023 года Народное собрание (парламент) страны во втором чтении одобрил поправки к основному закону. Недостающие до конституционного большинства голоса либеральным фракциям «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» и «ГЕРБ — Союз демократических сил» дало протурецкое Движение за права и свободы.

Теперь президент будет ограничен в выборе временного премьер-министра во время парламентских кризисов, а парламент даже с истёкшими полномочиями сможет заседать до созыва нового законодательного корпуса.

Тем самым болгарская политика становится гораздо более предсказуемой.

Ротация по-болгарски

Ключевым событием, ожидающим страну в 2024 году, станет смена главы «ротационного» правительства.

Нынешний премьер, член партии «Продолжаем перемены» Николай Денков должен уступить своё место Марии Габриэль (выдвиженке партии «ГЕРБ» — Граждане за европейское развитие Болгарии). До недавнего времени она, кстати, трудилась европейским комиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи.

Может поменяться и ряд ключевых министров, что грозит кризисом правящей коалиции. В преддверии данных событий либеральные партии, видимо, и решили перестраховаться, ограничив полномочия президента.

Кто возглавит Молдавию

В отличие от своих коллег по региону президент Молдавиии Майя Санду имеет право на ещё одну каденцию. Очередные выборы главы республики должны пройти осенью 2024 года.

В самой республике своего нынешнего президента часто сравнивают с Михаилом Горбачёвым: Санду пользуется благосклонностью западных политиков и диаспоры, но непопулярна дома.

Сильно бьют по её рейтингу социально-экономические проблемы: спад производства, высокая инфляция, огромный отток населения, сокращение социальной инфраструктуры. В новом составе парламента (выборы должны пройти в 2025 году) пропрезидентской партии PAS уже не видать абсолютного большинства.

Весь 2023 год муссировались слухи, что Санду может и не пойти на второй срок. Её даже «сватали» на главный государственный пост в Румынии (Санду имеет двойное гражданство).

Однако местные выборы осени 2023 года показали, что дела у госпожи президента не так уж и плохи. Условно пророссийская оппозиция разобщена и пока не способна выдвинуть единого лидера. Нынешний основной оппонент Санду — экс-президент Игорь Додон — имеет почти такой же антирейтинг, что и она сама.

Референдум по мечте

В день, когда Санду объявила об участии в новой президентской гонке, она инициировала проведение осенью 2024 года еще и референдума о присоединении Молдавии к ЕС. Можно не сомневаться, что контролируемый её сторонниками парламент даст санкцию на его проведение

Таким образом идеология предвыборной кампании Санду очевидна уже задолго до её официального начала.

Молдаванам будет предложено забыть об экономических проблемах (ведь это компетенция правительства) и погрузиться в мечты о богатом европейском будущем. А помогать им в этом будут звёзды европейской политики.

Скорее всего, это беспроигрышная стратегия. Помешать ей может либо экономический обвал, либо катастрофический для прозападных сил ход событий на Украине.

Тем не менее ЕС уверенно контролирует свою юго-западную периферию, купируя усиление альтернативных центров власти (как в Болгарии) и активно маневрируя там, где евроскептицизм достиг высокого уровня (как в Румынии и Молдавии).