2024-й — год во многом судьбоносный для всего мирового порядка.

Иван Шилов ИА REGNUM

В 2024 году пройдут важнейшие выборы в огромном количестве стран — от России и США до Великобритании и Тайваня. Вместе с ними ещё и летние выборы в Европарламент. Вполне возможно, что нас будет ждать и развязка многих событий — от украинского конфликта или войны в секторе Газа до нынешнего витка политических баталий, раскалывающих США.

Давать любые прогнозы всегда очень сложно — ведь на развитие событий влияют множество факторов, далеко не все из которых реально учесть. Однако всегда проявляются определённые тренды, позволяющие выявить наиболее вероятные сценарии, которых стоит ждать.

Взять, к примеру, активную фазу президентской гонки в США.

Конец 2023 года сотряс всю Америку решением Верховного суда штата Колорадо, запретившего Дональду Трампу участвовать в праймериз. Основанием для этого стала якобы организация Трампом штурма Капитолия — что, по мнению судей, нарушало 14-ю поправку к конституции США с запретом занимать публичные посты мятежникам.

Решение суда действительно беспрецедентное — за 150 лет никого по такому основанию не снимали с выборов. Либеральные юристы, ведущие судебные войны с Трампом, пытаются повторить свой успех ещё в 16 штатах, лишь бы подорвать его кампанию.

Республиканцы отвечают аналогично, предлагая снять Джо Байдена с праймериз в ряде своих штатов.

Сам Трамп тут же подал апелляцию в Верховный суд США.

Там большинство судей — республиканцы, причём трёх назначил Трамп. Высока вероятность того, что в первые месяцы 2024 года Верховный суд встанет на сторону Трампа — хотя бы из-за процедурных моментов. Ведь его никто не признавал организатором мятежа по суду, поэтому снимать Трампа с выборов незаконно.

Однако такое решение вряд ли примет либеральная Америка, относящаяся к Трампу негативно. Оно будет легальным — но в их глазах нелегитимным.

Демократы же продолжат обвинять Трампа в желании узурпировать власть и установить диктатуру в случае победы на выборах. Подобная истерика будет только набирать обороты по ходу президентской гонки. И может привести к очень плачевным последствиям.

Над Трампом нависли четыре уголовных дела, слушания по которым стартуют весной 2024 года, как раз на фоне голосования на праймериз.

Ему придётся метаться между агитацией, включая общение с избирателями, и судебными слушаниями с дачей показаний. Это вряд ли помешает Трампу победить на праймериз. Он остаётся абсолютным лидером в стане республиканцев с рейтингом под 70%, а решение суда Колорадо ещё добавит Трампу очков.

Но прокурорские атаки на Трампа отнимают силы и время, а главное— деньги. Штаб Трампа уже потратил больше 100 миллионов долларов на судебные расходы. Эти суммы могли бы пойти на ведение агитации и борьбу с Байденом. То ли ещё будет в 2024 году — там придётся спускать ещё сотни миллионов, лишь бы затянуть судебные процессы.

Стратегией юристов Трампа остаётся попытка добиться того, чтобы вердикты по уголовным делам были вынесены уже после выборов. Тогда у Трампа — в случае, конечно, его победы — появятся шансы отбиться. Например, просто самого себя помиловать — что теоретически возможно.

Совсем другого добиваются демократы.

Нынешней волной шельмования Трампа они сами себя убеждают в том, что в борьбе с ним можно использовать любые средства. И вполне возможно, что в самый канун выборов 2024 года Трампа признают виновным по одну из уголовных дел и попытаются упечь его в тюрьму за пару недель до дня голосования.

Нельзя исключать и совсем уж радикального сценария — с покушением на Трампа.

Вероятность этого только растёт в унисон с рейтингами Трампа.

В 16 из 20 последних опросов Трамп обходит Байдена — причём в ряде исследований его отрыв составляет приличные 5–6 пунктов. Если бы выборы прошли в конце 2023 года, то Трамп, скорее всего, одержал бы победу. Но до них ещё целый год — и за это время Трампу будут создавать множество проблем.

Параллельно этому в стане демократов вовсю обсуждают сценарии возможной замены Байдена — на фоне его низких рейтингов и явных когнитивных проблем. Но времени на это почти не осталось — уже в середине января начнётся голосование на праймериз.

Конечно, при желании можно поменять Байдена уже после праймериз — скажем, на партийном съезде. Но у любого, кто придёт ему на смену, будет нулевая легитимность — ведь за него или неё никто не голосовал.

Поэтому единственным пристойным вариантом для демократов была бы ротация внутри правящего тандема — с заменой Байдена на Камалу Харрис, за которую избиратели вроде как тоже отдавали голос на праймериз. И затем можно будет подобрать в связку к Харрис какого-нибудь сильного вице-президента.

Но и такой сценарий пока выглядит малореалистичным. Вероятно, Байдена, даже не приходящего в сознание, всё равно будут тащить на второй срок.

В Вашингтоне же встретят начало 2024 года очередным витком бюджетных войн.

Республиканцы продолжают блокировать транши Украине и Израилю, требуя от Белого дома разрешить для начала миграционный кризис на южной границе США. Особого компромисса пока не просматривается.

При этом у Конгресса будет лишь две недели на то, чтобы согласовать все бюджеты. Ведь 19 января стукнет очередной дедлайн — если бюджеты не утвердить до этой даты, то правительству США будет грозить новый шатдаун или приостановка работы.

Так что у Конгресса будет много других забот, кроме украинских траншей. А процесс их согласования может и вовсе затянуться до февраля.

Похожая ситуация и в Евросоюзе, где только в начале февраля могут разморозить какие-то деньги для Украины. Это резко осложнит ситуацию на фронте для ВСУ, которые уже столкнулись со снарядным голодом. И приведёт к масштабным перебоям с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, подрывая остатки украинской экономики.

Рано или поздно какие-то бюджеты Вашингтон и Брюссель выделит. Но они могут прийти поздно — и оказаться меньшими, чем хочет Киев.

Те же республиканцы совсем не против выделять военные транши, ведь от этого выигрывают их штаты с оборонным производством. Но они хотят полностью перекрыть финансовые вливания США в украинский бюджет.

ВСУ на фоне высоких потерь и низкого морального духа придётся отступать. А на Западе будет усиливаться «партия мира» — всё активнее призывающая начать переговоры с Россией о заморозке конфликта.

Но не факт, что Белый дом пойдёт на такое в канун выборов — ведь это будет означать ещё одно очевидное поражение Байдена, что окончательно подорвёт его рейтинги.

В 2024 г. все кризисы внутри США — с волной миграции, взлётом преступности и наркомании — будут только усугубляться.

Но команда Байдена точно попытается поскорее притушить конфликт в Газе — усиливая давление на Израиль с требованием остановить операцию уже в январе. Гуманитарная катастрофа в Газе вызвала грандиозный раскол в США — и вывела на улицы сотни тысяч протестующих.

К тому же хуситы перекрыли транспортную артерию Красного моря — и грозят обрушить мировую логистику, вызвав новый инфляционный шок на Западе.

Впрочем, пока потуги Белого дома были не особо результативными — и Ближний Восток останется очень взрывоопасным регионом и в 2024 году.

Осенью же следующего года весь мир будет следить за исходом президентской гонки в США.

Ситуация в Америке обострится до предела — наверняка мы увидим новый всплеск политического насилия. А проигравшая сторона опять не смирится с поражением — и выведет своих сторонников устраивать погромы. Те же демократы сохранили резерв уличных активистов в лице антифа и БЛМ — которых направят устраивать беспорядки в Вашингтоне в случае победы Трампа.

Политическая нестабильность в США откроет окно возможностей для многих стран, которые попытаются решить свои проблемы, пока Америка погружена во внутреннюю междоусобицу.

Вполне возможна эскалация вокруг Тайваня, если Китай решит вернуть остров под свой фактический контроль. Выборы на Тайване состоятся уже в январе — но они-то как раз могут пройти довольно спокойно. А вот конец 2024 года может стать для всего Индо-Тихоокеанского региона очень бурным.

Сбудутся ли эти прогнозы — мы увидим уже очень скоро. Но ясно одно — следующий год обещает быть интересным и насыщенным. А главное — действительно оказаться решающим для мировой политики, определив вектор её развития на годы или десятилетия вперёд.