Артёмовское «Советское шампанское» для Донбасса всегда было культовым напитком, даже когда перестало быть «советским». Приходилось слышать трогательную историю о том, как в новогоднюю ночь в Донецке несколько лет назад люди за богато накрытым столом грустили от того, что вот же он, Артёмовск, совсем рядом, а пить приходится какую-то французскую гадость.

Иван Шилов ИА Регнум

Уникальное предприятие, созданное в 1950 году, в ходе боевых действий лишилось всех наземных построек и трудового коллектива, покинувшего город. Но производственные мощности и запасы готового вина в гипсовых шахтах уцелели. Так что завод шампанских вин является одной из точек опоры, вокруг которых может начаться возрождение Артёмовска — а руководство ДНР пообещало, что оно обязательно начнется.

Пока же крупнейшее предприятие по производству игристого вина классическим методом в Восточной Европе замерло в ожидании этого счастливого часа. А шесть миллионов бутылок в прохладной тьме тоже ждут своего счастливого покупателя. Возможно, их возвращение на праздничные столы дончан станет главным подтверждением того, что жизнь налаживается и всё будет хорошо. А пока ИА Регнум вспоминает, как начиналась история артёмовского шампанского и почему оно стало легендарным.

Дела подземные

Пожалуй, лучшая дегустация в жизни автора случилась именно в артёмовских подземельях. Полусладкое белое, а особенно изумительное красное, легли на утомление после осмотра огромного производства так идеально, что выросшие за спиной крылья не опадали еще несколько часов. Хотя здесь мог сказаться культурный опыт: в нашей семье предпочитали именно артёмовское полусладкое «Советское», которое, во-первых, было исключительно качественным, а во-вторых, с какого-то момента превратилось в политический манифест. Наравне со встречей Нового года по кремлевским курантам, как положено.

В 2005 году Artyomovsk Winery выпуск этой марки прекратила, хотя производство достигло рекордной отметки в 300 миллионов бутылок. А началось оно существенно позже, чем история «народного» шампанского в СССР.

Задачу сделать игристое вино, доступное самым широким слоям трудящихся, советское правительство поставило перед отечественными виноделами еще в 1924 году. А еще через 12 лет на заседании Политбюро было принято постановление «О производстве Советского шампанского, десертных и столовых вин». С этого момента началось строительство новых предприятий во всех крупных городах страны и широкое производство по упрощенному резервуарному методу. То есть вино готовили не путем естественной шампанизации, а в резервуаре, за срок меньше месяца. Что не могло не сказаться на вкусе.

Зато приятно выглядело в имиджевом плане.

«Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское — признак материального благополучия, признак зажиточности», — заявил по данному случаю нарком пищевой промышленности и создатель новой пищевой культуры Анастас Микоян.

В этом смысле новый завод в шахтах, заложенных при алебастровом заводе «прусским подданным» Эдмундом Фарке в 80-х годах XIX века, выгодно отличался от других винных производств. В результате добычи гипса образовался многокилометровый подземный город с неповторимым микроклиматом и постоянной температурой. Здесь было решено делать шампанское именно по классической французской технологии, с шампанизацией в бутылках.

Однако случилось это не сразу.

Дело в том, что эти штольни были частично затоплены, поэтому первый эксперимент с шампанским был проведен в сухих соляных выработках соседнего Соледара — факт малоизвестный. Там быстро выяснилось, что на фоне других преимуществ соль наносит непоправимый ущерб винным бочкам: металл железных ободов в течение короткого времени начинал разрушаться, и бочки текли.

Так что 21 сентября 1950 г. Совмин СССР издает распоряжение № 15 290-р, в котором обязывает Министерство угольной промышленности на договорных началах с Минпищепромом «произвести откачку воды из тоннелей (б. гипсовых шахт) Артёмовского завода шампанских вин Укршампанкомитета Министерства пищевой промышленности СССР с окончанием этих работ не позднее 01.02.1951 г.».

Тогда же соорудили линию электропередачи от подстанции в г. Артёмовске до нужной точки. Уже в ноябре 1950 г. газета «Артёмовский рабочий» анонсирует появление в скором времени нескольких миллионов бутылок вина: «Работая на лучших в мире советских виноматериалах, завод с каждым днем набирает темпы производства. Увеличивают свою производительность оснащенные новой, совершенной техникой цехи: виноматериалов, дрожжевый, ликерный, разливочный и др.»

Однако первая партия в семь тысяч бутылок под единым союзным брендом «Советское шампанское» — полусухое, полусладкое и сладкое — поступила в торговую сеть после трехлетней выдержки и обработки только в марте 1954 года. Сразу завоевав людские сердца и войдя в категорию особо любимых. Тем более что благодаря технологии вина с Донбасса сразу выпускались в категории коллекционных и легко брали медали на выставках. Помимо основной марки здесь разливали «Донецкое игристое», «Крымское» и «Артёмовское игристое».

При плановой мощности в 5 млн бутылок в год завод вышел на один миллион уже к 1957 году, к 1976 г. довел показатели до 10,1 млн бутылок готового шампанского, а в двухтысячных выпускал 25 млн бутылок, которые продавались по всему миру. Даже отказ от марки «Советское» ввиду проводимой на Украине агрессивной политики «декоммунизации» не поколебал лояльности покупателей. «Артёмовское» и «Крым» дончане, и не только они, продолжали с удовольствием покупать по одной простой причине: «оно вкусное».

Не вкусное, а типичное

Поскольку виноградников на Донбассе отродясь не было, виноматериал, как и было определено Совмином СССР, на завод в конце октября — начале ноября доставляли виновозы с юга. Крым, а затем Одесская и Николаевская области были главными поставщиками основы для будущего шампанского и других напитков. Дальше в дело вступали специалисты и технология.

В шахте установлены емкости объемом в 11 млн литров вина, огромные металлические бочки, куда вино должно попасть как можно скорее. То, что пригодно для шампанизации, отделялось от остального, шедшего на марочные вина, созревающие в дубе, или коньяк. Признаки правильного виноматериала — высокая кислотность, не очень высокие сахара и невысокие спирты. Но поскольку год от года он разный, то для получения нужного результата вина разных сортов смешивались, «купажировались». Так делают везде в мире, где существует «игристое».

Вопреки восприятию покупателя, на заводе в Артёмовске никогда не производили «вкусное» или «невкусное» — только «типичное». Узнаваемое, с определенным ароматом, вкусом и букетом. Для этого при смешивании технологи делали шаг даже до 1 грамма, дегустируя, что получилось на выходе.

Под созревание будущего шампанского на заводе было выделено 4,5 гектара территории, где находилось единовременно 4,5 млн бутылок разных сроков выдержки. В тиражном цехе к вину добавлялись дрожжи, которые при брожении разлагают сахарозу и фруктозу на высшие спирты и эфиры, меняют ароматику вина. После 30–40 дней работы бактерий каждую бутылку вручную встряхивали, перекладывая огромный штабель по миллиону единиц.

После дальнейшей выдержки от года до трех лет в постоянной температуре и влажности бутылки опять вручную перекладывались в наклонный пюпитр, чтобы собрать осадок на пробке, эту технологию придумала Барба-Николь Понсарден, знаменитая «вдова Клико». На заводе работало 11 женщин, специалистов-ремюаров высокого уровня, за смену проворачивавших руками несколько тысяч бутылок, чтобы осадок не прикипал к стенкам, а скапливался в нужном месте. На сколько именно провернуть — это ноу-хау, тут нужен опыт.

Дегоржаж, отстреливание пробок с дрожжевым осадком долгое время тоже делался вручную, только к 2020-м годам поставили специальную машину. Дальше уже корковая пробка, проволочка-мюзле, фольга и этикетка. Кстати, отказавшись от «Советского», Artyomovsk Winery максимально сохранила его дизайн для другой торговой марки.

В 2022 году завод, как заявило его руководство, был перевезен вместе с запасом уже произведенного шампанского, уверяли, что оно с полок не исчезнет. «Сейчас мы обустроили производство самых популярных разновидностей Артёмовского игристого на базе производственных мощностей наших партнеров в Одесском регионе. Также мы продолжаем работать над поисками производственной площадки для того, чтобы продолжить производство игристых вин с длинной выдержкой»,— сообщила тогда директор по маркетингу Александра Чередниченко.

Однако, когда ЧВК «Вагнер» обнародовала видео из полных погребов, где остались 6 миллионов бутылок и емкости с еще не разлитым вином, стало понятно, что «настоящее «Артёмовское» осталось в Артёмовске. К слову, компания выразила готовность передать имущество законным владельцам, но этого так и не случилось. В любом случае обеспечить такие же условия изготовления вина где-то еще, даже владея самым передовым оборудованием, невозможно.

Планы по восстановлению завода шампанских вин пока неясны, поскольку напрямую привязаны к будущему города. А вокруг него по-прежнему идут бои, вся инфраструктура разрушена, и когда можно будет всерьез приступить к обсуждению конкретных проектов — неизвестно. В любом случае без коллектива специалистов снова делать игристое вино вряд ли получится, а до февраля 2022 года там работало около 500 человек.

Так что и готовое шампанское, и производственные мощности пока будут дожидаться сразу многого: окончания боевых действий, возвращения людей, решения имущественных вопросов, запуска завода. Зато пережившее войну вино — уже «с историей», просто выпить его и выбросить бутылку будет неправильно и можно предсказать охоту коллекционеров за этой партией.

А если Артёмовский завод снова заживет нормальной жизнью, то называть шампанским свою продукцию будет иметь полное право, уже как российский производитель. Еще в июле 2021 г. в России были приняты поправки к закону, в соответствии с которыми наименование «Шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино».

Так что, по крайней мере, возвращение «Советского шампанского» — вопрос уже решенный.