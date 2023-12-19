15 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о начале переговоров с Республикой Молдовой о её присоединении к Европейскому Союзу. Неоднозначность этого решения состоит в том, что нынешнюю Молдавию довольно сложно назвать образцом европейской либеральной демократии.

ТАСС/EPA

Уже почти три года республика живёт в условиях чрезвычайного положения, ограничивающего демократические процессы.

Изначально ЧП вводилось республиканским парламентом в марте 2020 года для борьбы с пандемией COVID-19. Затем, осенью 2021 года, было объявлено ЧП в газовом секторе из-за угрозы прекращения поставок Газпромом. А в феврале следующего года было объявлено ещё и ЧП в связи с началом военных действий на Украине.

В октябре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), возглавляемая премьер-министром, наложила запрет на проведение массовых протестных акций. Затем была приостановлена работа шести телевизионных каналов, которые ретранслировали российские информационные программы (среди них RTR Moldova, Primul în Moldova и NTV Moldova). Ещё шесть телеканалов та же участь постигла полтора месяца назад.

Чрезвычайная комиссия корректировала персональный состав Высшей судебной палаты, а в нынешнем году фактически сняла с местных выборов кандидатов от партии «Шанс». Последняя ассоциируется с Иланом Шором — известным молдавским олигархом, скрывающимся от национальных властей в Израиле.

На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева признала электоральное решение чрезвычайной комиссии незаконным. Судьи постановили, что у КЧС не было полномочий вмешиваться в местные выборы, а значит их итоги поставлены под сомнение.

Напомним, что в ноябре 2023 года оппозиционную партию «Шанс», являющуюся клоном-двойником ранее запрещённой партии «ШОР», сняли с избирательной гонки лишь за два дня до голосования.

«Широкие полномочия правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям использовались для ограничения свободы слова и ассоциаций, а также права баллотироваться», — говорилось по этому поводу в выводах наблюдательной миссии ОБСЕ, мониторившей те выборы.

Весьма примечательно, что накануне вышеупомянутого «судьбоносного» решения Совета ЕС по Молдове, премьер-министр Дорин Речан публично призвал кабмин «запомнить имена» членов апелляционной палаты, отменивших постановление КЧС. Многие восприняли данный шаг как угрозу расправы с излишне принципиальными судьями.

Согласитесь, это «достойный» фон для начала присоединения Молдовы к ЕС с его догматом верховенства права.

С точки зрения оппозиции, КЧС уже давно превращена окружением президента Молдавии Майи Санду в инструмент политической борьбы. Поэтому режим ЧП в Молдове и действует столь долго, меняются лишь поводы для его объявления и персональный состав «чрезвычайки».

EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду и посол ЕС в Молдавии Янис

Но в настоящее время администрация президента Молдовы тестирует ещё один механизм усиления своего влияния.

9 декабря Санду публично заявила, что деньги, выделяемые из фондов ЕС, могут расходоваться только в тех сёлах и городах, главы которых активно поддерживают евроинтеграцию. Эти слова президент произнесла на форуме мэров Молдавии, но адресовались они не столько местной общественности, сколько европейским чиновникам.

Тем самым «проевропейское» руководство Молдовы прозрачно намекнуло своим кураторам, что нынешний децентрализованный порядок финансирования проектов ЕС в республике устарел.

Используя проевропейскую риторику, окружение Санду стремится взять в свои руки перераспределение трансфертов Евросоюза, что автоматически усилит зависимость мэров от исполнительной власти.

Парадоксально, но такая важная составляющая архитектуры ЕС, как децентрализация в евроинтегрирующейся Молдове сегодня явно не в чести.

В недавнем телевизионном интервью госпожа президент высказала довольно спорную с точки зрения либеральной демократии идею, что у мэрий «финансово неустойчивых» населённых пунктов стоит отзывать ряд административных полномочий.

Чем обернётся данная инициатива, предугадать несложно, поскольку дотационными являются большинство муниципальных образований Молдовы. Соответственно роль правительственных структур на местах может усилиться.

В условиях абсолютного доминирования в парламенте пропрезидентской партии PAS единственным, кто может помешать централизаторским устремлениям Санду, является Европейская комиссия. Оппозиционные структуры в Молдове слабы, разобщены и особенно на местах демонстрируют высокую договороспособность с властями.

Показателем этого являются ситуация, которая складывается после муниципальных выборов в ряде регионов страны.

По итогам избирательной кампании 5 ноября 2023 года правящая партия добилась большинства всего в 19 из 32 муниципальных районов, расположенных преимущественно в центральной Молдавии. Это позволило PAS монопольно назначить там своих председателей районов.

Однако за счёт договорённостей с местными отделениями оппозиционных партий соратникам Санду удалось довести количество «губернаторов»-однопартийцев до двух с половиной десятков. Голосуя за выдвиженцев радикальных проевропейцев, оппозиционные фракции в районных советах выгадали для себя должности вице-председателей.

Причём если голосование других прозападных партий за кандидатов PAS выглядело в целом естественно, то от левых «пророссийских» партий (социалистов и коммунистов) такого никто не ожидал.

Лидеру социалистов Молдовы Игорю Додону даже пришлось делать специальное заявление о том, что голосование членами ПСРМ за представителей PAS в нескольких районах не означает коалиции с ней.

Оппортунизм своих однопартийцев на местах экс-президент Молдавии прокомментировал в поистине горбачёвском духе: «Мы проанализируем все эти ситуации, разберемся в каждом конкретном случае и примем соответствующие решения».

Тем самым он дал понять, что решения о поддержке представителей PAS принимались в основном местным активом.

Это хорошо передаёт особенность молдавской политики, которую в своё время заметил ещё российский фельдмаршал Румянцев-Задунайский. Сотрудничество с российскими властями во время русско-турецких войн отнюдь не мешало молдавским боярам продолжать поддерживать контакты с османами.

Вот и сейчас, несмотря на то что PAS и ПСРМ разделяет мировоззренческая пропасть (первая не исключает присоединения Молдовы к Румынии, вторая настаивает на сохранении государственного суверенитета), это не мешает социалистам как минимум кооперироваться с идеологическими антиподами.

Стоит ли удивляться, что всё русофильство выдвиженцев таких партийных структур сводится лишь к пресловутой многовекторности молдавской внешней политики?