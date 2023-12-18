Новый министр образования Польши Барбара Новацкая («Гражданская платформа») решила начать свою деятельность с борьбы с уроками религии в школах. По словам Новацкой, два часа в неделю — это «чрезмерно».

Иван Шилов ИА Регнум

«Дети изучают религию больше, чем другие предметы, — сообщила министр. — Мое предложение: ограничить одним часом, оплачиваемым из государственного бюджета. Если есть решение местных властей, родителей, что они хотели бы, чтобы этих часов было больше, это будет их решением, в том числе — финансовым».

Она также намерена перенести уроки религии на первые и последние пары, чтобы не желающие посещать их могли это сделать без перерыва в обучении. Помимо того, оценки по предмету не должны будут засчитываться в средний балл аттестата.

О необходимости большего «развода» государства и Церкви в Польше говорили еще во время недавней предвыборной парламентской кампании. В первую очередь в контексте уроков религии, которые на практике являются еще и формой катехизации польских детей.

Посещение таких уроков не является обязательным. Родители учащегося или он сам заявляют о своём желании заниматься, после чего занятия организуются директорами образовательного учреждения. Предыдущее правительство Матеуша Моравецкого одно время обсуждало идею обязать учеников посещать уроки религии или этики (по выбору), но решило в итоге этого не делать.

Дело в том, что во многих польских городах старшеклассники и так игнорируют уроки религии. Во Вроцлаве и Варшаве 80% учеников средних школ отказались от них, в Щецине — до 90%. По данным недавнего опроса, проведенного исследовательской студией Ariadna для портала Wirtualna Polska, 55% респондентов высказываются за отказ от уроков религии в государственных школах.

Как отмечает заведующий кафедрой этики Университета имени кардинала Стефана Вышинского отец Анджей Кобылинский, в Польше «наблюдается галопирующая секуляризация и даже атеизация молодого поколения». Он связывает этот процесс именно со школьными уроками религии, которые отвращают детей от веры.

Однако даже в ныне правящей польской коалиции инициативу Новацкой восприняли неоднозначно. Маршал сейма Шимон Холовня («Польша 2050») заявил, что «решение о том, сколько уроков религии должно быть в школе, должно приниматься школьным сообществом, а не каким-либо министром или епископом».

Он признал, что ещё не видел конкретного проекта Новацкой, а когда он появится, «будут проведены консультации» на уровне фракций.

В свою очередь генеральный секретарь Конференции католического епископата Польши епископ Артур Мизиньский подчеркнул, что заявление министра образования — это её личная оценка.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Министр образования Польши Барбара Новацкая

«То, что она предлагает или будет предлагать, это только первое высказывание с её стороны, которое, насколько я знаю, не обсуждалось даже внутри нового правительства, не говоря уже о Католической церкви, поэтому неизвестно, будет ли ее инициатива принята всеми, это вопрос личного убеждения министра», — отметил епископ в интервью Польскому агентству печати.

На деле в ряде польских регионов то, что предложила повсеместно ввести Новацкая, уже де-факто реализуется. Например, в Варшаве, причём с согласия столичного архиепископа. Отчего складывается впечатление, что министр преследует какие-то большие цели, нежели просто образовательную реформу по частному вопросу.

Как напомнил Мизиньский, катехизация в школах и детских садах гарантирована конкордатом, заключённым в 1993 году Польшей с Ватиканом. Судя по словам Новацкой, сообщившей, что она в курсе, какие обязательства взяло на себя польское государство, а «процесс обсуждения формы конкордата будет долгим», речь может идти о попытках ревизии этого международного соглашения.

До сих пор, правда, о необходимости пересмотра конкордата говорили польские левые. В марте этого года эту тему поднял сопредседатель «Новых левых» Влодзимеж Чажастый. Он заявил, что духовенство получает по конкордату ежегодно 8 миллиардов злотых.

«Мы несколько раз обращались к премьер-министру Матеушу Моравецкому, — сказал Чажастый. — Были парламентские запросы, кто и на что даёт эти деньги. Ответа нет до сих пор. Это ненормальная ситуация. Мы, как левые, хотим пересмотреть конкордат. Мы знаем, что он закреплёен в конституции, но это не значит, что его нельзя расторгнуть, что его нельзя перезаключить, что его нельзя сформулировать по-другому».

Обвинительная риторика сопредседателя «Новых левых» в адрес «жирного духовенства» преследовала политическую цель. Польский епископат неоднократно упрекали в излишних симпатиях к партии «Право и Справедливость» (PiS). Поэтому удары по Католической церкви косвенно задевали PiS.

Сейчас «Право и Справедливость» находится в оппозиции и уже не может поддерживать епископат, как раньше. Католической церкви придется выдержать сложное противостояние с министерством образования, у которого есть свои аргументы в пользу сокращение часов преподавания — это даст ежегодную экономию польскому бюджету в 375 миллионов злотых.

Но и самой Новацкой будет необходимо убедить коллег по совету министров поддержать её наступление на Католическую церковь, которая остается влиятельной общественной силой в стране.

Помимо того, своё слово еще не сказал Ватикан как третья сторона в споре между польским духовенством и новым правительством. Ведь для Святого престола покушение на уроки религии может означать первый ход со стороны Варшавы в попытке оспорить заключённое 30 лет назад соглашение.