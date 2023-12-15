С долгосрочными обязательствами ЕС перед Украиной в секторе безопасности и обороны, несмотря на атмосферу праздника в Киеве, пока не складывается. На проходящем в эти дни саммите Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представит лидерам стран проект, который украинская сторона называет «гарантиями». Однако никакого намека на гарантии там пока не обнаружено.

Иван Шилов ИА Регнум

После того как документ получит политическую поддержку на саммите Европейского совета, он станет дополнением уже к двусторонним договоренностям Украины с отдельными странами — членами ЕС, соответствующие консультации с Германией, Италией, Нидерландами и Францией уже начаты в минувшем ноябре.

Как известно, о предоставлении неких обязательств, направленных «на сдерживание российской агрессии» в будущем, страны G7 договорились на саммите НАТО в начале этого года и обязались провести переговоры с Украиной. Со своей стороны там стандартно пообещали продолжать реформы в разных сферах, в том числе оборонной и в сфере безопасности. Содержание финального проекта ранее обнародовало агентство Bloomberg. Он включает, например, такие предложения, как «предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военного оборудования».

Европейцы планируют заниматься подготовкой ВСУ, усилить сотрудничество с украинской оборонной промышленностью с целью расширения потенциала и согласования стандартов, усилить возможности в сфере противодействия «гибридным угрозам, а также дезинформации». На повестке дня поддержка усилий Украины по разминированию (которым уже занимаются иностранные компании, осваивающие солидный бюджет). Планируется усилить ее способности «контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений, боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту», а также снабжать разведданными и спутниковыми снимками.

При этом следует отметить, что обсуждение плана происходило как раз в то время, когда ЕС не успевал выполнить данных Киеву обещаний предоставить миллион артиллерийских боеприпасов (что должно случиться до марта 2024 года), а также на фоне сложных дискуссий о долгосрочной помощи. А офис украинского президента одновременно трудился над формулировками т. н. «Киевского договора по безопасности» — совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.

Желания киевских властей подразумевали многоуровневый подход. То есть основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке ВСУ, а более широкий круг предоставит невоенные гарантии, построенные на санкционных механизмах.

«Нам необходима военная сила, достаточно мощная, чтобы отбить у россиян желание реванша. И способная нанести агрессору непоправимый урон в случае, если это желание окажется непреодолимым. Гарантии в сфере безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую силу», — заявил тогда глава офиса Андрей Ермак.

В свою очередь, бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, участвовавший в этом судьбоносном проекте, отметил, что создание и содержание подобной силы нуждается в преданности союзников Украины в течение десятилетий.

«Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна. Это дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это нужно. Сделать это правильно — значит заложить новый краеугольный камень европейской безопасности. Если этого не сделать, это будет означать обострение кризиса на европейской земле», — убежден Расмуссен.

Таким образом, прямо сейчас настал момент истины, который продемонстрирует фактический уровень «преданности Украине» и реальную готовность заложить упомянутый краеугольный камень.

Во-первых, очевидно, что в «гарантиях помощи» нет тех самых «основных союзников» — США, Британия, Канада и ряд других стран в подписании каких-либо договоренностей не участвуют. Во-вторых, в украинской столице ожидали, что первые договоры будут составлены уже до конца нынешнего года, а этого не случилось. Поэтому на Банковой ставят новый ориентир — оформить с избранными странами ЕС первые документы до 24 февраля.

Пока неизвестно, как они будут называться — соглашениями (как настаивает украинская сторона) или совместными декларациями (позиция европейских партнеров). Но уже определено, что тексты будут однотипными: в них будет декларироваться долгосрочная помощь Украине в вопросах безопасности и обороны, разнообразная поддержка и содействие евроинтеграции — как раз в духе той концепции, которую сейчас рассматривает на саммите Евросоюз.

Помимо перечисленных позиций, партнеры декларируют участие в восстановлении Украины, в том числе критически важной и социальной инфраструктуры. Только делать они это хотели бы после завершения войны, что категорически не устраивает Киев. Как и то, что осторожные европейцы тщательно избегают употребления слова «гарантии» (guarantees). Если требуется подчеркнуть что-либо в этом смысле, применяется слово «обязательства» (commitments).

В киевском видении «гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными», там желают видеть «меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». А подписанты отказываются участвовать во взаимной обороне (тем более отправлять на Украину своих солдат) — лишь «укреплять обороноспособность». Поэтому, как бы ни назывались подписанные документы, они не имеют ничего общего с конкретными обязательствами сторон и способами обеспечения их выполнения.

Кроме того, нет никакой уверенности и в том, что у европейских лидеров в наличии имеется твердая воля отвечать за достигнутые договоренности. В конце концов, пример той же Словакии показывает, что если один премьер-министр что-то и подписал, то другой легко может это отменить.

Далеко в данном вопросе за примером ходить не надо, еще с 2014 года Украина возмущается по поводу нарушения Будапештского меморандума Россией, называет её агрессором, осуществляющим в том числе «экономическое давление, направленное на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету». В соответствии с пунктами 5 и 6 стороны «будут консультироваться в случае возникновения ситуации», связанной с военным нападением. Несомненно, такая ситуация возникла, и Великобритания с Соединёнными Штатами «консультировались» с Украиной по этому вопросу. На этом их обязательства считаются выполненными, так как в 1994 году никто не обещал участвовать в боевых действиях.

Очевидно, что испытанный прием сработает и в новых документах, в соответствии с которыми ЕС всегда будет готов высказать крайнюю озабоченность и провести многосторонние встречи. Как предполагают источники ИА Регнум в Киеве, в финальном варианте окажутся максимально выхолощенные формулировки, без четких объемов, сроков и других обязательств предоставления Украине военного оборудования, техники, боеприпасов. Также неизвестно, будет ли предусмотрен механизм кризисных консультаций со странами-подписантами.

Таким образом, снова выдавая желаемое за действительное, офис Зеленского роет себе политическую яму. Так «судьбоносное решение» о начале переговоров о вступлении в ЕС, о котором трубят украинские СМИ и политики, вообще не имеет никакого отношения к этому самому вступлению. Как верно отметил советник венгерского премьера Балаж Орбан, «в ближайшие годы потребуется как минимум 70 единогласных решений для одобрения вступления Украины в ЕС». А называя формальные обещания дружить и помогать друг другу в тяжелый час «соглашениями о гарантиях безопасности», Банковая добавляет к ложным ожиданиям еще несколько тонн, которые в итоге раздавят украинцев горьким разочарованием.

Только виноват, конечно, будет снова кто-то другой.