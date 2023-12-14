Власти Фарерских островов (не входящая в ЕС автономная территория Королевства Дания) на днях продлили на 2024 год соглашение, разрешающее России вылов рыбы в территориальных водах архипелага.

Иван Шилов ИА Регнум

По некоторым позициям российская рыбная квота на Фарерах в следующем году сократится. Но сам факт — европейская территория, да ещё принадлежащая Дании, которая даже на фоне коллег по ЕС ведёт себя радикально антироссийски и проукраински, не рвёт отношения с Россией, — сам этот факт вызвал «когнитивный диссонанс».

Чиновники в Копенгагене, как полагают в самой Дании, оказались в нелепом положении, поскольку произошедшее может выглядеть как подрыв согласованных действий ЕС по экономической блокаде России.

Но Фареры, по всей видимости, не намерены менять своего решения. Договор, на основании которого отечественные рыболовы заходят в фарерские воды, действует с 1977 года. Он же позволяет фарерским компаниям ловить треску в территориальных водах России — в Баренцевом море.

Раздор между «мятежными» островами и датской метрополией из-за российских рыболовецких судов у берегов Фарер возник не впервые.

Весной нынешнего года разразился скандал, когда в Копенгагене заподозрили россиян в проведении под прикрытием лова рыбы разведывательных мероприятий.

Островная автономия в ответ на эту критику пообещала усилить собственный контроль. При этом глава фарерской дипломатии Хогни Карстен Хойдаль отметил: «Острова в полной мере способны самостоятельно оценить, что происходит на их территории».

Однако уже летом Фареры приняли решение ужесточить некоторые правила для российских рыбаков, в частности, сократить лимит на вылов в четыре раза, до 100 тыс. тонн.

Недружественный жест не прошёл незамеченным.

Осенью губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя это событие, предложил вместо Фарерских островов сделать незамерзающий Калининградский рыбный порт альтернативной базой для выгрузки и перегрузки «даров моря», которые вылавливает Россия.

А Росрыболовство предложило полностью запретить ввоз рыбной продукции с Фарер: введённый ранее запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств не затронул датскую автономию.

Впрочем, российские рыбопромышленники в лице двух влиятельных ассоциаций вступились за поставки фарерской морепродукции.

Так, в Рыбной ассоциации заверили, что этот импорт играет очень важную роль в обеспечении отечественного рынка самыми популярными у россиян видами рыбы. Это около 35 тыс. т атлантической сельди (35–45% от российского вылова) и 35-40 тыс. т атлантической скумбрии (30–40% от российского вылова) ежегодно. И заместить такие объёмы в короткие сроки, по словам отраслевиков, не представляется возможным.

«Рыба газет не читает»

Теоретически Россия — вполне самодостаточная рыболовная страна, которую омывают десятки морей с выходами в три океана, а на территории России миллионы рек и озёр.

Сопредельные страны — в Балтике, Атлантике, Тихом океане — в большей степени заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области рыболовства, сказал ИА Регнум руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Однако и России крайне выгодно вести вылов у Фарерских островов, подчёркивает он.

«Там логистика более комфортная, чтобы пополнять припасы, запасы топлива, перегружаться, — рассказывает Савельев. — А рыба вне политики — газет не читает, политиков не слушает. Например, треска рождается из икры в их зоне, на нерест ходит в нашу экономическую зону, а «взрослеть» уходит в Норвегию. Без нас в Норвегии рыбы не будет! То же самое можно сказать про многие другие страны».

По словам эксперта, всё западное побережье Африки от Марокко до ЮАР заинтересовано в присутствии и российских рыбаков, и российских учёных, исследующих промысловые запасы.

«В мировом океане принцип очень простой: если ты рыбачишь — продолжай, если же не рыбачил годами — ты оттуда уходишь навсегда, — рассказывает Савельев. — Конечно, западные политики заинтересованы вытеснить нас, но отрасль, бизнес очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере рыболовства».

Эксперт приводит в пример Японию, которая стремится следовать чётко в русле антироссийских ограничений. Но японские власти всё же согласовали с Россией квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне в 2024 году.

«С Норвегией мы сотрудничали в области рыболовства в самые лютые годы холодной войны, потому что мы связаны, природа нас связала», — резюмирует Савельев.

Спрос на фарерскую рыбу очень высок

В свою очередь, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев обращает внимание, что в районе Фарерских островов российские рыбаки в рамках традиционного многолетнего сотрудничества добывают путассу (мелкоразмерная рыба семейства тресковых, которая подходит для любой диеты благодаря небольшому содержанию жира. — Прим. ИА Регнум), атлантическую скумбрию, сельдь и анчоусы в качестве прилова.

В обмен суда датской автономии могут добывать в наших водах небольшое количество трески, пикши, камбалы и креветок.

«Добыча этих видов ведётся российскими рыбаками и в других районах, — рассказывает эксперт. — Наши потребители любят их в солёном и копчёном виде, в виде пресервов».

По словам Осинцева, спрос на эту продукцию очень высокий, и российские рыболовы заинтересованы в расширении добычи.

Интересно сотрудничество с Фарерами и с точки зрения сезонности промысла: так как рыба мигрирует, у Фарерских островов добыча доступна, когда объекты промысла уходят из других районов.

Кроме того, соглашение с датской автономией предусматривает и перегрузы рыбы в районе островов. Это важно для рыбодобытчиков, которые не заинтересованы в отвлечении от районов промысла для перехода в российский порт.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубецпрокомментировал ИА Регнум информацию о том, что Фарерские острова продлили действие соглашения с Россией о вылове рыбы на 2024 год. Объясняя позицию властей датской автономии, он обратил внимание: решения об антироссийских санкциях, принимаемые странами ЕС, на неё не распространяются. И хотя Фареры не наделены правом самостоятельно заключать международные договора, в данном случае речь идёт о продлении уже действующего соглашения.