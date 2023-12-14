Представитель йеменского зейдитского движения «Ансар Аллах», также известного как хуситы, Яхья Сариа заявил 11 декабря, что их вооруженные силы «будут продолжать препятствовать проходу всех кораблей любой юрисдикции, направляющихся в израильские порты, в Арабском и Красном морях, кроме случаев, если они будут перевозить продовольствие и гуманитарную помощь для сектора Газа».

Иван Шилов ИА Регнум

Спикер хуситов также признал, что «Ансар Аллах» поразил противокорабельной ракетой норвежский танкер Motor Transport STRINDA, направлявшийся в Израиль, после чего там возник пожар. Ранее об этом сообщили официальные представители Великобритании и США. Танкер был атакован примерно в 60 морских милях к северу от Баб-эль-Мандеба. Это узкий пролив между Йеменом и северо-восточным побережьем Африки, соединяющий Индийский океан и Красное море.

Военные возможности хуситов

О том, что «Ансар Аллах» планирует наращивать атаки на израильские суда, в своей речи 14 ноября заявил лидер движения Абдаль Малик аль-Хути. Он предупредил: «Наши глаза открыты для постоянного наблюдения и поиска любого израильского корабля в Красном море, особенно в Баб-эль-Мандебе и вблизи территориальных вод Йемена».

Пять дней спустя хуситы, высадившись с вертолета Ми-17, захватили судно Galaxy Leader, принадлежащее израильской компании Ray Shipping Limited.

Но, кроме вертолетных десантов для действий против военных кораблей и судов, «Ансар Аллах» располагает большим арсеналом вооружений, которые были продемонстрированы на военных парадах, в том числе и в прошедшем сентябре.

В частности, у йеменских повстанцев остались на вооружении противокорабельные ракеты (ПКР) еще советского производства, которые используются в береговой обороне. К ним относятся два типа ракет П-15 и П-15М (SS-N-2 Styx по натовской классификации), доставшиеся хуситам от йеменской армии, прекратившей существование в 2014 году.

Хотя эти ракеты давно считаются устаревшими для применения против боевых кораблей, их боеголовка весом 500 кг по-прежнему представляет серьезную угрозу для транспортных судов, лишенных ПВО и РЭБ.

Также «Ансар Аллах» показали ПКР Mandeb-1 и 2 — копии иранских ракет Noor, которые, в свою очередь, восходят к китайским С-801/802 с радиолокационным наведением. Mandeb — уже более современные и маневренные ПКР, способные при благоприятных условиях поразить и военный корабль. Во время Второй ливанской войны в 2006 году это продемонстрировала ливанская «Хезболла», повредив ракетой С-802 израильский корвет УРО INS Hanit.

Но наиболее интересной новинкой противокорабельного арсенала «Ансар Аллах» стали баллистические ракеты, предназначенные для атаки морских целей.

Это прежде всего Al-Bahr Al-Ahmar («Красное море»), оптимизированная для борьбы с морскими целями на расстоянии до 200 миль и Aasif — твердотопливная ракета для доставки 550-килограммовой боеголовки на расстояние 215 миль с высокой точностью. Обе ракеты предназначены для использования в качестве оружия береговой обороны и, по-видимому, являются модификацией иранской ракеты Halij Fars («Персидский Залив»), созданной на основе ракеты «поверхность-поверхность» Fatah-110.

Также баллистической ПКР является Moheet — переделанная хуситами (или иранцами) советская ракета ЗРК первого поколения С-75 «Двина» (SA-2) для стрельбы по морским целям.

Кроме ракет, «Ансар Аллах» располагает и иными средствами для поражения транспортных и торговых судов, идущих в Израиль. Среди «новинок» можно назвать, например, Toufan 3 — дистанционно управляемый катер-камикадзе, начиненный 500 кг бризантных взрывчатых веществ для поражения кораблей и судов.

Или Asef-2 — ударный быстроходный катер РЭБ и электронной разведки, также предназначенный для уничтожения морских целей. Кроме того, он может обеспечивать радиолокационное прикрытие и служить средством РЭБ для «стаи» подобных ударных катеров, приближающихся к цели.

Наконец, у хуситов есть запас донных мин, например, МДМ-1 советского производства, также демонстрировавшихся «Ансар Аллах» на своих парадах в Йемене.

Именно эти ударные средства и применяются в нынешних атаках.

Так, 26 ноября танкер Central Park подал сигнал бедствия в Красном море, что потребовало вмешательства американского эсминца USS Mason. Остается неясным, было ли это нападение сомалийских пиратов или хуситов. Однако после того как Mason прибыл в район нападения, он был атакован баллистической ракетой, выпущенной с территории хуситов, которая не попала в цель. Примечательно, что это вторая атака хуситов на конкретный эсминец с 2016 года.

А 3 декабря силы «Ансар Аллах» нанесли удар ракетами и беспилотниками по меньшей мере по двум кораблям в южной части Красного моря: сухогрузу и контейнеровозу. Одно из судов, Unity Explorer, находится в ведении британской компании Unity Maritime, но в число сотрудников компании входит Дэн Дэвид Унгар — сын израильского судоходного магната.

Почему опустел Эйлат

Атаки хуситов уже приносит свои плоды. Представители судоходной отрасли с начала ноября меняют маршруты некоторых судов, связанных с Израилем, и выражают обеспокоенность по поводу участившихся нападений. Но теперь, когда «Ансар Аллах» начал, по сути, полномасштабную морскую войну, возникли гораздо более широкие экономические последствия, угрожающие всему судоходству в Красном море.

Было замечено, что некоторые суда, связанные с израильскими владельцами, следовали в обход Суэцкого канал и Красного моря более длинным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды. Это увеличивало не только время транзита, но и стоимость перевозимого товара.

Страховщики судоходства давно уже отреагировали на эскалацию морских операций и воинственную риторику со стороны хуситов. Сами по себе заявления «Ансар Аллах» уже оказали «влияние на страхование судоходства, даже если конфликт будет оставаться под контролем», говорится в сообщении Eurasia Group от 15 ноября.

А после того, как йеменские повстанцы перешли к более активным действиям и начали атаковать все больше судов, связанных с Израилем, ситуация усугубилась. В частности, единственный израильский красноморский порт в заливе Акаба — Эйлат, опустел, лишившись 85 процентов своей прибыли.

Богатый опыт операций

Надо отметить, что хуситы имеют приличный опыт морской войны, приобретенный в 2015–2022 гг. во время войны с возглавляемой Саудовской Аравией (КСА) и ОАЭ коалицией.

Например, в 2018 году они нацелились на танкеры с сырой нефтью, принадлежащие «Бахри», национальному судоходному перевозчику КСА, и атаковали суда, проходившие через пролив Баб-эль-Мандеб. В ответ министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило поставки нефти через этот узкий проход примерно на двенадцать дней.

Атакам подвергались и военные корабли стран «антихуситской» коалиции и даже американский эсминец.

Mnementh86 Эсминец УРО Mason

1 октября 2016 года противокорабельная ракета, запущенная с береговой ракетной площадки, контролируемой хуситами, серьезно повредила катамаран HSV-2 Swift, который не подлежал восстановлению. Swift — бывший высокоскоростной корабль ВМС США, проданный Объединенным Арабским Эмиратам и эксплуатировавшийся антихуситской коалицией в качестве десантно-логистического корабля.

Тогда Соединенные Штаты направили для охраны судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в акваторию Красного моря и Аденского залива свои военные корабли во главе с эсминцем УРО Mason, что и спровоцировало первое военное столкновения США с хуситами.

В течение следующих двух недель после удара по Swift, USS Mason отразил две ракетные атаки «Ансар Аллах». Это побудило Вашингтон отдать приказ нанести удары крылатыми ракетами «Томагавк» по радарам хуситов на побережье. Однако это не остановило йеменских повстанцев, которые в самом начале 2017 года поразили саудовский фрегат УРО Al Madinah катером-камикадзе.

Саудовская Аравия меняет подходы

Теперь для защиты израильского судоходства и для того, чтобы противостоять хуситам, Соединенные Штаты предпринимают меры по созданию целевого военно-морского командования с эскадрой заинтересованных стран.

Так, к двум американским эсминцам УРО USS Mason и USS Carney, находящимся в зоне активности хуситов, присоединился французский фрегат УРО Languedoc. Последний уже отличился, сбив ударный йеменский беспилотник. Кроме того, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива в тесной координации с американскими и французскими кораблями действует японский эсминец MSDF Akebono.

Однако создание подобной широкой антихуситской коалиции под эгидой США теперь может дать обратный эффект на фоне событий в Газе.

Ранее «арабская улица» воспринимала хуситов как иранских прокси, выполняющих «приказы Тегерана против арабов». Однако теперь «Ансар Аллах» рассматривается как сила, бросившая вызов не только Израилю, но и всему коллективному западу, прикрывающему преступления ЦАХАЛ в Газе.

Поэтому большинство арабов в нынешней ситуации будут симпатизировать именно хуситам, и это также оказывает воздействие на принятие решений в арабских столицах. По сути, прямо о поддержке планов США и Запада заявили разве что представители противостоящего хуситам правительства Йемена.

Показательно, что безответными остались и атаки хуситов на бахрейнских военнослужащих, расквартированных на границе Йемена в Саудовской Аравии. Эр-Рияд ограничился лишь осуждающей риторикой. Для многих арабов Бахрейн с его очевидными произраильскими заявлениями выглядит как «троянский конь» Тель-Авива в арабском мире.

Также в нынешней ситуации Саудовская Аравия, вчерашний экзистенциальный враг хуситов, начинает координировать свои шаги с Ираном, чтобы не допустить широкой военной кампании США и их союзников против «Ансар Аллах». В частности, Саудовская Аравия попросила Соединенные Штаты проявить сдержанность в ответ на нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Они (саудиты. — Прим. ред.) оказывают давление на американцев по этому поводу и по поводу того, чтобы конфликт в Газе прекратился», — сообщили информированные источники агентства Reuters.

Саудовская Аравия видит единственный выход из сложившейся ситуации в прекращении разрушительных израильских атак на Газу, которые в Эр-Рияде называют «варварской войной» против палестинцев. В нынешних условиях саудовская дипломатия отражает более широкую политику, направленную на содействие региональной стабильности. Такой подход пришел на смену поддержке США и Израиля в их возможных военных акциях против хуситов после многих лет конфронтации с Ираном и его союзниками.

Показательно, что ранее, во время войны в Йемене, Эр-Рияд сам неоднократно обращался к Вашингтону по поводу присоединения ВС США к боевым действиям против «Ансар Аллах». Но эти времена ушли в прошлое.

Сосредоточившись на расширении и диверсификации экономики в рамках программы «Видение-2030», Саудовская Аравия уже нормализовала отношения с Ираном. Она стремится выйти из войны, которую ведет с хуситами уже почти девять лет, и крайне не заинтересована в возобновлении эскалации под любыми предлогами.

В Йемене уже более года наблюдается относительное спокойствие на фоне прямых мирных переговоров между Эр-Риядом и «Ансар Аллах». А сами хуситы превращаются все в более значимый и самостоятельный фактор ближневосточной политики, в то время как конфликт ХАМАС и Израиля выходит все дальше за пределы Газы, грозясь разбудить и иные замороженные конфликты в регионе.